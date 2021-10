Susan Sarandon recordó su última llamada con David Bowie y el romance que los unió en los 80

Susan Sarandon, que cumplió 75 años a principios de octubre, volvió a hablar de la relación que mantuvo con al músico David Bowie en los ochenta. La primera vez que había contando la historia del romance fue en 2014 en una entrevista para el medio digital Daily Beast en 2014 cuando la actriz confesó que ambos habían compartido una relación “muy seria” que llegó a su fin porque Bowie quería que formaran una familia juntos y, como ella misma aseguró, “no se suponía que fuera a tener hijos” debido a la endometriosis que padecía. Un par de años después de esa ruptura la actriz fue madre de su primera hija, Eva Amurri, y luego tuvo a Jack y Miles Robbins junto a Tim Robbins.

La actriz de Thelma & Louise reveló ahora que su amistad con el músico revivió unos meses previos a la muerte del artista, en enero de 2016. En una entrevista para la revista británica You, Sarandon confesó que ella y Bowie compartieron una última conversación telefónica antes de que el artista falleciera a causa de un cáncer de hígado. “Tuve la suerte de que volviéramos a tener una relación más cercana justo antes de que muriera. Él me encontró de nuevo. Hablamos y nos dijimos algunas cosas que había que decirse”, recordó y agregó: “Tuve mucha suerte de poder verlo cuando me contó todo lo que le estaba pasando”.

Sarandon durante una protesta en Washington, en donde fue arrestada por manifestarse contra la encarcelación de familias inmigrantes a los Estados Unidos Reuters

El último encuentro entre Bowie y Sarandon tuvo lugar en el estreno en Nueva York del musical Lazarus en diciembre de 2015, un mes antes de la muerte del músico, a los 69 años. “Después del espectáculo me fui a Lesbos” explica Sarandon. Activista desde hace años, la ganadora del Oscar acudió a la isla griega para aportar su granito de arena en la crisis de los refugiados. “Fue lo más difícil que he hecho en mi vida: un flujo interminable de desesperación sin recursos y sin forma de solucionarlo. Los campamentos eran horribles. Aún no estaba durmiendo y ya sabía que tenía que levantarme temprano para encontrarme con los barcos cuando llegaran, así que tomaba un poco de Ambien [un fármaco para el insomnio] como ayuda para dormir. Y tuve este sueño de que David me había llamado y que habíamos tenido esta conversación, y cuando colgué [en el sueño] pensé: “Nadie me va a creer, David Bowie me ha llamado en Lesbos”.

La actriz relata que tras despertarse recordó ese sueño y siguió con su día. Fue más tarde cuando Sarandon pensó: “¿Me habrá llamado de verdad?”. Comprobó su teléfono y se dio cuenta de que esa conversación con la que había soñado había sido real. “No recuerdo la charla completa. Nuestro último contacto me dejó un vacío doloroso que todavía sigue siéndolo. Murió una semana después. Todo es tan frustrante”. La actriz, con la voz ronca según se cuenta en la entrevista, recordó que “había un doble arcoíris en Nueva York el día que falleció David Bowie”.

Bowie en una escena de El ansia Archivo

El músico se casó con la supermodelo Iman, con la que tuvo una hija llamada Lexi. La familia se instaló en Manhattan, no muy lejos del hogar de Sarandon. Durante la entrevista, la actriz cuenta que tuvo contacto con el matrimonio: “No es que saliéramos mucho, él tenía varios problemas de salud con los que lidiar, pero lo hicimos. Amo a su esposa Imán, era con quien estaba destinado a estar. Me hacía feliz pensar que ella estuvo con él cuando sufrió todo esto. Después he mantenido el contacto con ella”.