escuchar

La noticia de la muerte de Suzanne Somers entristeció al mundo entero. La actriz, que se hizo conocida por su papel en la serie de televisión Tres son multitud, falleció en la madrugada del 15 de octubre luego de luchar contra el cáncer de mama. Un día después de su partida y en lo que hubiera sido su cumpleaños número 77, su hijo Bruce le dedicó un emotivo posteo en Instagram, donde dio cuenta de lo que la intérprete significó en su vida y la definió como una “guerrera”.

“Suzanne Somers falleció pacíficamente en su casa en las primeras horas de la mañana del 15 de octubre. Sobrevivió a una forma agresiva de cáncer de mama durante más de 23 años. Suzanne estaba rodeada de su amado esposo Alan, su hijo Bruce y su familia inmediata”, le comunicó a People su publicista R. Couri Hay confirmando la triste noticia. Paradójicamente, la actriz partió un día antes de su aniversario de natalicio. “Su familia se reunió para celebrar su 77 cumpleaños el 16 de octubre. En cambio, celebrarán su extraordinaria vida y querrán agradecer a sus millones de fans y seguidores que la amaron muchísimo”, agregó Hay en el comunicado.

,Somers falleció en su casa de Palm Springs, California donde pasó sus últimos días acompañada de su marido Alan, su hijo Bruce y sus amigos y familiares más cercanos. Y si bien la intérprete y empresaria relacionada al fitness y la salud había logrado superar esta enfermedad que apareció por primera vez en su vida en el año 2000, a fines de julio pasado la afección reapareció. “ Tuve cáncer de mama hace dos décadas, y de vez en cuando vuelve a aparecer y sigo luchando contra él. Esto no es territorio nuevo para mí. Sé cómo ponerme mi equipo de batalla y soy una luchadora ”, dijo en su cuenta de Instagram hace unos meses.

Un día después de su partida y en lo que hubiera sido su cumpleaños número 77, su hijo Bruce recurrió a sus redes sociales para rendirle un sentido homenaje. “Ella se elevó más alto de lo que la mayoría puede soñar. Ella protegió a aquellos que no tenían voz. Ella hizo las preguntas que la mayoría no sabía hacer. Ella compartió sus desafíos y aportó luz a las soluciones. Para muchos, ella era una guerrera valiente que expresaba sus miedos. Ella no era valiente, pero los enfrentó para que pudiéramos aprender ”, escribió el hijo que la actriz tuvo con su primer marido, Bruce Somers, junto a una fotografía donde se la ve besándolo en la mejilla.

Tras definirla como “amiga, esposa, hermana, hija, animadora, ícono y leyenda”, el hombre de 57 años confesó: “ Pero para mí ella era solo mamá. Tuve el privilegio de ser la única persona que podía llamarla así. Al crecer, éramos nosotros contra el mundo. Y luego tomó al mundo por sorpresa ”. Sobre la muerte, Bruce reflexionó que “siempre es demasiado pronto, sin importar cuán preparados estemos” pero aseguró que seguirá conectado con ella a través de las lecciones que la estrella hollywoodense le dejó. “Ella vivirá a través de mí. Me enseñó a ser amable, a estar presente, a amar y ser amado, a cuidar, a expresar y a hablar siempre desde el corazón… porque ESA es la voz de Dios”, expresó.

“Mamá, me dejaste todas las herramientas, aunque todavía necesitaré tu espíritu guía a mi alrededor. Te siento y sé que estás ahí. Pero extrañaré tu dulce mano y tus ojos cariñosos que mirarían profundamente en mi alma para verificar que todo estaba bien”, continuó mientras le agradecía por haber sido “la mejor madre con la que cualquier hijo podría soñar”. “Ya te extraño. Llámenme codicioso, pero 57 años no fueron suficientes. Y, sin embargo, recibí más amor del que jamás podría imaginar. Te amo muchísimo”, agregó.

Por último, Bruce le deseó un feliz cumpleaños y le hizo un pedido muy especial: “Por favor, comé todo el pastel de cumpleaños que quieras mientras hacés que todos los demás ángeles canten, bailen, rían y lloren. Hoy el Cielo tiene suerte”, concluyó notablemente conmovido. Su posteo fue replicado en la cuenta de la propia actriz junto a otros homenajes y dedicatorias que le hicieron su actual esposo y algunos de sus nietos.

Cómo fueron los últimos días de la actriz

A mediados de este año, el cáncer se cruzó nuevamente en su camino. La confirmación de que algo malo pasaba sucedió cuando Suzanne Somers no apareció en su programa de Facebook Live y su actual esposo y productor, Alan Hamel, reveló que la actriz estaba “lidiando con problemas de salud”. “ Ella ahora ha lidiado con su cáncer una vez más. El 6 de junio obtuvo un visto bueno, pero el cáncer es complicado y ahora monitorearemos de cerca todo lo que sucederá en el futuro ”, le dijo a Page Six ante la repercusión de la ausencia de su mujer.

Los detalles fueron contados por la propia protagonista unas semanas después. “ He estado viviendo con cáncer desde mis veinte. Y cada vez que aparece ese pequeño hijo de puta, le sigo respondiendo. Hago todo lo posible para no dejar que esta insidiosa enfermedad me controle ”, dijo en declaraciones que publicó el diario Daily Mail.

Lo cierto es que la artista ha vivido con cáncer toda su vida: cuando tenía 20 años, lidió con dos hiperplasias; a los 30, con un cáncer de piel, y a los 50 con el cáncer de mama. Durante todo este último tiempo, su pareja y sus hijos fueron sus grandes pilares. “Mi increíble familia me ha brindado un apoyo increíble en cada paso del camino”, reveló mientras advertía como este diagnóstico los había unido aún más. “ Mi cáncer es una enfermedad que afectó a toda mi familia. Una vez que me golpeó, cuando tenía 20 años, Alan y yo nos acercamos aún más y cada momento de cada día fue precioso. No hemos pasado ni un día separados en más de 42 años. Esa es la gran ventaja de mi cáncer ”, señaló.

Su estilo de vida sano, donde el fitness ocupó un gran lugar y hasta se convirtió en una nueva salida laboral, también fue fundamental para que Somers enfrente este cuadro de la mejor manera. “Mis médicos dijeron que si no llevara una vida libre de químicos y respaldada por hormonas bioidénticas, probablemente no estaría aquí hoy”, advirtió quien priorizó sus horas de sueño, se sometió a una dieta totalmente orgánica y eliminó los ultraprocesados en los alimentos y los químicos en los productos de belleza.

Desde que le detectaron esta enfermedad, Somers comenzó a espaciar sus apariciones en el set para ocuparse de su salud; algo que se incrementó en 2020, cuando sufrió una caída y terminó con el cuello roto y una conmoción cerebral. En el último tiempo, estaba abocada al negocio del fitness y la venta de productos de salud y belleza. También escribió más de 25 libros al respecto. “Ella siempre estaba trabajando y soñando y había traído a su familia al negocio, hasta los nietos eran parte del negocio”, dijo su publicista mientras destacaba que estuvo muy comprometida hasta el final.

Somers en una escena de Tres son multitud, la serie que la llevó a la fama en los 70 ABC Photo Archives - Disney ABC Television Group

La semana pasada, la actriz regresó a su casa en Palm Springs (”el hogar de sus sueños”, según contó su publicista) luego de pasar seis semanas en Chicago para abordar sus problemas de movilidad causados por este accidente sufrido en 2020. “Los primeros días que regresamos, ella comió, tenía mucho apetito y estaba tomando sus medicamentos”, le contó su esposo Hamel a People, dando cuenta de que su muerte lo tomó por sorpresa.

El sábado la actriz dejó de comer, de tomar sus medicamentos y de responder a sus preguntas. “ Me quedé despierto la mayor parte de la noche hablando con ella. Luego la besé y ella respondió a eso, y fue una respuesta física con sus labios. Sabía que todavía estaba con nosotros y sabía que probablemente podía escuchar lo que estaba diciendo ”, confesó el productor.

“Normalmente, cuando la gente no responde, deja de comer y deja de tomar sus medicamentos, llamas al 911 y te llevan al hospital. Sabía que ella no quería estar en un hospital. Esa era la diferencia. Así fue muy pacífico, y así fue todo”, agregó sobre cómo fueron sus últimos minutos de vida.

Afortunadamente, la actriz se fue rodeada de varios miembros de la familia que se encontraban en su casa de California para celebrar su próximo cumpleaños. “De hecho, anoche brindamos”, recordó Hamel. “Creo que teníamos 12 de nosotros aquí, y todos brindamos por Suzanne. Estoy seguro de que haremos algo hoy. No sé qué será, pero implicará mucho pastel, porque Suzanne estaba loca por el pastel”, agregó quien estuvo 46 años a su lado.

Por estas horas, su entorno más cercano está planeando su funeral y organizando un memorial para el mes de noviembre.

LA NACION