Tom Cruise en México: tres horas de autógrafos, baile mariachi y un sueño cumplido con Digger, su nueva película

CIUDAD DE MÉXICO - Tom Cruise (64) es sinónimo de Hollywood, y aunque no le guste ser considerado como “la última gran estrella de cine”, su forma de atravesar la industria aún hoy, con 45 años de trayectoria, parece no darle la razón.

Tom Cruise posó para las cámaras en la alfombra naranja desplegada en el Toreo Parque Central Mall, en la previa al preestreno de Digger en México

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Minutos antes de las 16 horas del viernes, el actor de Misión Imposible y Top Gun llegó al Toreo Parque Central Mall para un exclusivo evento que lo reunió con fanáticos, la prensa mexicana y de otros países de Latinoamérica (entre ellos, LA NACION, único medio de Argentina que estuvo presente) y creadores de contenido acreditados para la avant première de Digger, su nueva película de la mano del director Alejandro González Iñárritu que este jueves llegrá a las salas de cine de nuestro país.

Magnético, enfundado en un traje color granate, con sus característicos lentes de sol y su sonrisa encantadora -y ese halo de misterio que siempre lo rodea-, Tomás Cruz, como lo bautizó frente al público el director y guionista mexicano, comenzó a firmar autógrafos y sacarse selfies ni bien arribó a la alfombra naranja que allí se había desplegado para el denominado “Fan Event”.

Tom Cruise en México

Es conocida la entrega total del actor en cada uno de sus proyectos: desde realizar sus propias escenas de riesgo extremas, pasando por sus conocimientos acerca del trabajo detrás de cámaras en un rodaje hasta la dedicación con la que promociona sus películas. Aun así, cuesta asimilar que una estrella del estatus de Tom Cruise pase alrededor de tres horas en un evento multitudinario.

Sin prisa y sin pausa, el intérprete se dedicó a firmar los posters, fotos y dibujos que, desde las gradas y vallado de por medio, le acercaban sus fanáticos. A su lado caminaba a todo momento un guardaespaldas, que ponía orden a los brazos y manos frenéticas que esperaban con entusiasmo un autógrafo o una selfie.

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Tom Cruise firmando autógrafos

Más tarde, Cruise se tomó su tiempo para hablar con los medios. A diferencia de lo que suele ocurrir en la mayoría de las alfombras rojas, en ningún momento apresuró su paso ni miró hacia el costado en busca de un agente de prensa que lo rescatara de los ambiciosos periodistas que osan aprovechar su codiciado lugar para hacer más de una pregunta. Siguió sonriendo, mirando a los ojos y respondiendo animadamente. Lo mismo hizo con los influencers, que estaban apostados en otro de los laterales, y una vez más con los fanáticos que aún no habían recibido su autógrafos.

El actor estuvo alrededor de tres horas firmando autógrafos y dialogando con la prensa

“Un sueño personal”

“Les quiero decir que el nombre de Tom Cruise a partir de ahora es Tomás Cruz”, anunció Iñárritu desde el escenario donde, junto al aclamado actor, respondió algunas preguntas a cargo de los presentadores del evento, Gaby Meza y Javier Ibarreche. “Van a ver cómo él, jugando con más de un papel, nos va a hacer reír, nos va a conmover y nos va a hacer pensar. Solamente alguien como Tom Cruise, con el rango de emociones que ha interpretado a lo largo de su carrera y la forma en la que entiende la humanidad, pudo haber hecho este papel”, aseguró el cineasta mexicano sobre la transformación del actor para este personaje que lo saca por completo del hombre de acción que el público acostumbró a ver en la última década.

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En Digger, Tom Cruise se pone en la piel de un magnate petrolero que por primera vez debe enfrentarse a las consecuencias de su propia ambición. Así, intentará salvar a la humanidad antes de que el desastre que él mismo provocó destruya todo, y pondrá en la lupa las contradicciones y responsabilidades de gobernantes, empresarios como él y una sociedad que se preocupa por el cambio climático mientras demanda cada vez más petróleo, energía y tecnología para su bienestar. “Es una película profunda, es muy absurda, es muy simpática, es muy urgente, es muy humana”, sostuvo Iñárritu, en tanto remarcó que está dedicada a los jóvenes.

A la hora de tomar la palabra, el estadounidense agradeció al director de Amores Perros por haberlo convocado para este proyecto, el primero que comparten. “Es un sueño personal estar acá con Alejandro hoy. Para mí, esto es una celebración de él. Es una celebración de México y de la cultura de este país. Me siento afortunado de que él acudiera a mí con este papel. Nunca había leído nada igual. La gente me dice: ‘Nunca habías interpretado un personaje así’. Y yo respondo: ‘Nunca había visto un personaje así’”, sostuvo Cruise al ponderar la mente creativa del ganador del Oscar. “Su imaginación es infinita, es increíble”, destacó.

Tom Cruise y Alejandro G. Iñárritu

“Cada día, dentro y fuera del set, tengo que decir que fue inspirador. A veces me costaba mucho conciliar el sueño porque estaba muy entusiasmado; descubría una cosa tras otra y simplemente me detenía a mirarlo y decirle: ‘¿De dónde sale esto? Es hermoso‘“, relató el actor. ”Me sorprendió ver cómo lo hacía en el set, y fue muy divertido intentar sorprenderlo yo también a él", reconoció.

“Alejandro sueña en grande y tiene un sentido del humor mordaz”, sumó luego en alusión al tono del film, a saber, una combinación de comedia negra, sátira y absurdo. También reconoció qué cosas tienen en común en su forma de trabajar: “Ambos somos muy intensos, pero nos gusta reír. Y nos gusta reírnos de nosotros mismos”.

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Sonriente y sin prisa, el protagonista de Misión Imposible agradeció a sus fanáticos por el cariño recibido; siempre estuvo escoltado por un guardaespaldas para garantizar el orden y, por supuesto, su seguridad

Finalizada la etapa de preguntas y respuestas, la jornada concluyó con una agrupación mariachi que musicalizó el Parque Toreo al ritmo de “El son de la negra” y puso a bailar al propio Tom Cruise, que luego ovacionó a los artistas. “¡Estén listos!“, advirtió el actor al público que vaya a ver la película. Y, como suele hacer, defendió el hecho de experimentarla en la pantalla grande. Luego, actor y director se retiraron del recinto hacia las salas de cine que allí mismo había, donde presentaron las proyecciones exclusivas tanto para sus invitados como para la prensa y algunos fanáticos.

Tom Cruise al ritmo de los mariachi

¿Camino al Oscar?

La gira promocional de Digger en México continuó el sábado con una conferencia de prensa en el Hotel Four Seasons, a la que tuvo acceso LA NACION, donde Cruise e Iñárritu volvieron a hablar con los medios sobre el proceso creativo detrás de la película. En solo quince minutos (el tiempo aproximado que duró el encuentro), el actor cautivó una vez más a todos los presentes con su charm de megaestrella, incluso a pesar de que en la mayoría de sus intervenciones, aún si la pregunta era sobre su trabajo, elegía poner el foco en la labor del director.

“Nunca había tenido el privilegio de interpretar a un personaje como este”, insistió Cruise sobre el papel que le otorgó Iñárritu, que escribió el guion junto al estadounidense Alexander Dinelaris, el argentino Nicolás Giacobone y la mexicana Sabina Berman.

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