Tras los rumores de separación, Valentina Zenere y Sebastián Ortega se mostraron juntos en Miami: “Todo y mucho”

Tras varios meses de versiones sobre una posible separación, Valentina Zenere y Sebastián Ortega volvieron a mostrarse juntos y enamorados. La actriz compartió postales de sus vacaciones en Miami junto al productor y dejó ver la intimidad de una romántica escapada que ambos celebraron con emotivas palabras.

La pareja eligió los Estados Unidos para disfrutar de unos días de descanso alejada de sus compromisos laborales. Durante el viaje, Zenere publicó un carrusel de fotos en las redes sociales en las que se la puede ver relajada y disfrutando del tiempo junto a su pareja.

“Todo y mucho”, escribió la protagonista de En el barro en la publicación, junto a un emoji de corazón. “Feeling this”, agregó el hijo de Palito Ortega en la sección de comentarios al posteo en Instagram.

El viaje tuvo varios momentos de descanso y recorridas por Miami. Zenere mostró parte de sus días disfrutando del sol y también en algunas postales aparece a bordo de una embarcación. En otra de las imágenes se puede ver a Ortega mirando a cámara y la galería incluye selfies de ambos abrazados o compartiendo la noche dentro de un vehículo.

Una de las postales compartidas por la actriz de sus vacaciones junto al productor Instagram

Uno de los momentos más especiales del viaje fue una cena en la que ambos habrían celebrado su aniversario en pareja. En la foto se ve una mesa con un plato con una porción de torta con la inscripción “Happy Anniversary!”, así como los tatuajes que ambos llevan con el número 9.

Las publicaciones generaron varias reacciones entre los seguidores de la pareja, que les dedicaron cariñosas palabras, después de los rumores sobre el supuesto fin de la relación.

En junio pasado comenzaron a circular con fuerza versiones que aseguraban que Zenere y Ortega habían decidido ponerle punto final al vínculo, tras un supuesto distanciamiento entre ellos, aunque ninguno de los dos llegó a confirmar públicamente la ruptura.

La pareja se conoció a mediados de 2024 y, desde entonces, compartió distintas muestras de afecto y complicidad. Su vínculo estuvo atravesado por lo laboral, ya que ambos coincidieron en el proyecto En el barro. En una entrevista con LA NACION, Zenere llegó a contar cómo fue trabajar junto a quien luego se convertiría en su pareja: “Nosotros nos conocimos trabajando. Lo que nos pasó, nos pasó porque trabajamos juntos, entonces estuvo bien conocernos de esa manera porque después fue como seguir ese formato sumando el amor”.

Versiones que quedaron en la nada...

La primera versión sobre una posible separación fue difundida por el programa LAM (América TV), espacio en el que Pepe Ochoa aseguró meses atrás que la relación había llegado a su fin y dijo que la decisión estaba vinculada principalmente con los distintos proyectos personales y laborales que ambos tenían por delante.

Valentina Zenere, radiante durante las románticas vacaciones de la pareja en Miami Instagram

Ochoa llegó a afirmar en ese momento que la presunta separación se había producido en buenos términos y no estaba relacionada con una pelea puntual, y señalaba que la distancia y las diferentes obligaciones de cada uno habían influido en el desgaste de la relación. “Se separaron en buenos términos, diría, bastante bien. Proyectos diferentes. Ella allá, él acá, mucho laburo. Estaban desencontrados”, sostuvo el panelista.

Días de sol y relax para el productor y la actriz en Miami Instagram

Días después, en el mismo programa apareció otra versión sobre los motivos del supuesto distanciamiento: una tercera persona involucrada. Sin embargo, ellos nunca dijeron nada, apelaron al bajo perfil como suelen hacerlo y ahora, con estas fotos, demuestran que la relación sigue viento en popa y lejos están de querer separarse.