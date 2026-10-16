Una directora acusó a Jennifer Aniston de haberle hecho un “regalo humillante” para exponerla ante todo el equipo

Penelope Spheeris acusó a Jennifer Aniston de haberle hecho llegar un regalo humillante durante el rodaje de Five, una película de Lifetime estrenada en 2011. La directora de El mundo según Wayne, de 80 años, relató el episodio en una entrevista con The Moynihan Report y aseguró que el obsequio fue una forma de exponerla delante de todo el equipo de filmación. Aunque Aniston no le entregó personalmente la caja, Spheeris está convencida de que fue la responsable.

Según contó la realizadora, un productor se acercó a ella con una caja de regalo cuando terminaba una jornada laboral. Un ayudante de dirección le había pedido que se sentara y, poco después, todo el equipo se reunió a su alrededor. Spheeris abrió el paquete sin sospechar lo que contenía: un juguete sexual con diamantes de imitación pegados.

“Qué lindo, qué dulce”, recordó que pensó antes de descubrir el contenido. “Había un maldito consolador dentro. Delante de todo el equipo, se supone que debo abrir un consolador. Gracias”, ironizó. Durante la entrevista, la directora también provocó risas al señalar que el juguete sexual tenía “diamantes de imitación pegados” y que “ni siquiera se podía usar”.

“Fue un acto mezquino y despreciable humillarme delante de todo el equipo”, sostuvo Spheeris. Si bien Aniston no fue quien le entregó el regalo, la cineasta afirmó que estaba convencida de que la actriz había organizado la situación. Su argumento se apoya en un episodio posterior, durante una ceremonia de premios a la que ambas asistieron.

Allí, según su relato, Aniston llevaba una caja de regalo del mismo tipo que la que había recibido durante el rodaje. La actriz se acercó a Marta Kauffman, cocreadora de Friends, para darle un obsequio. Spheeris aprovechó la ocasión para preguntarle qué llevaba dentro.

Aniston y Spheeris junto a Demi Moore, Alicia Keys y Jeanne Trippehorn, las otras tres directoras del film

“Ella se acercó a donde yo estaba y le dije: ‘¿Qué tenés ahí dentro, otro consolador?’. Ella dijo: ‘No, es un regalo para Marta Kauffman’”, contó la directora.

“Era la misma caja. Así que esas son las cajas de regalo de Jennifer Aniston”, afirmó. Y, ante la posibilidad de que sus declaraciones tuvieran consecuencias legales, agregó: “Que me demanden por eso, pero da igual”.

Spheeris y Aniston trabajaron en Five, una película de Lifetime integrada por cinco cortometrajes centrados en el cáncer de mama MICHAEL TRAN - AFP

Spheeris y Aniston trabajaron en Five, una película de Lifetime integrada por cinco cortometrajes centrados en el cáncer de mama. Cada una dirigió uno de los segmentos, al igual que Demi Moore, Alicia Keys y Patty Jenkins, la cineasta que más tarde dirigiría Mujer Maravilla. Las realizadoras fueron nominadas junto con el resto del equipo a los premios del Sindicato de Directores en la categoría de mejor dirección de una película para televisión.

La trayectoria de Spheeris está marcada por su trabajo en el cine independiente y la comedia. Alcanzó notoriedad en la década de 1980 con la trilogía documental The Decline of Western Civilization, dedicada a distintas escenas de la música underground de Los Ángeles. En 1987 dirigió Dudes, una comedia negra protagonizada por Jon Cryer, quien alcanzaría fama internacional años después con la serie Two and a Half Men.

Penelope Spheeris

En 1992 estrenó El mundo según Wayne, protagonizada por Mike Myers y Dana Carvey, quienes llevaron a la pantalla los personajes que habían creado en Saturday Night Live. Un año después dirigió la adaptación cinematográfica de la comedia televisiva Los Beverly ricos, que tuvo un desempeño moderado en la taquilla y recibió críticas negativas. El elenco incluyó a Erika Eleniak y Lily Tomlin, además de participaciones de Dolly Parton y Zsa Zsa Gabor y un cameo de Buddy Ebsen, protagonista de la serie original.

Spheeris también tiene vínculos familiares con el cine europeo: es prima hermana del director griego Costa-Gavras, conocido por Z, su película de 1969 sobre el golpe militar ocurrido en Grecia dos años antes.