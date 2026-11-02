Ximena Sáenz: su nueva apuesta en televisión, los prejuicios que enfrentó y el sueño que todavía quiere cumplir

Ximena Sáenz lleva más de quince años frente a las cámaras, pero su vínculo con la cocina comenzó mucho antes de convertirse en una de las caras más reconocidas de la televisión gastronómica argentina.

Formada en el Instituto Argentino de Gastronomía (IAG) y con estudios de Diseño de Imagen y Sonido en la Universidad de Buenos Aires, se incorporó en 2009 a Cocineros Argentinos, el ciclo de la TV Pública que la acercó a la gente. También participó en Sobremesa, El gran premio de la cocina y MasterChef Celebrity, donde fue jurado invitada y desarrolló proyectos para elGourmet. Ahora estrenó Las tartas de Ximena en elGourmet, el 5 de octubre, con emisiones de lunes a viernes a las 18.30, mientras prepara la apertura de una tercera sede de Casa Sáenz, su restaurante, en Villa Devoto.

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En diálogo con LA NACION, Ximena habló de sus años en televisión, de la exposición, los prejuicios profesionales y su vida familiar.

Una nueva etapa en televisión

—Acabás de estrenar Las tartas de Ximena por elGourmet. ¿Cómo nació la idea y qué fue lo que más te entusiasmó de esa propuesta?

—Es una preparación que a mí me encanta hacer. Fue una idea de Verónica Rondinoni, de elGourmet, y cuando me lo dijo pensé: “A mi juego me llamaron”. En Casa Sáenz ahora no tenemos tartas para el salón, pero sí para delivery. Como a mí me divertía mucho jugar con las tartas, me pareció fantástico cuando me propusieron hacer el programa. Son 16 capítulos, así que había que pensar 32 tartas. Lo encaré un poco como cuando hacés un libro y con la productora hicimos algo que llamamos “tablero de comandos”: íbamos poniendo post-its con las recetas de cada programa y la idea era no repetir vegetales, quesos ni fiambres, para que realmente todas fueran diferentes.

—Después de tantos años en televisión, ¿cómo hacés para reinventarte y adaptarte a otros públicos?

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—Para mí elGourmet fue un gran cambio: venía de programas en vivo, con una lógica completamente distinta de la de uno grabado, donde todo es mucho más cuidado. Los dos tienen sus pros y sus contras. Acá, la tarta que muestro la masa y el relleno es la misma que se ve al final, porque podemos esperar a que se cocine. En vivo eso es imposible porque no podés esperar. En cambio, al ser grabado, el recorrido que ves es el verdadero y eso me encantó. Por otro lado, me gusta mucho ir adaptándome a otros públicos, porque elGourmet se ve en toda Latinoamérica y eso tiene un valor enorme. También tratamos de que las tartas que hacemos no dialoguen solamente con la Argentina, sino que puedan interesarles a personas de otros países.

“Era algo que siempre había soñado”

Ximena Sáenz junto a Juan Braceli, Guillermo Calabrese y Juanito Ferrara en Cocineros Argentinos, el ciclo de la TV Pública al que se incorporó en 2009 y que marcó sus comienzos como figura televisiva

—¿Cómo recordás tus primeros tiempos frente a cámara? ¿Sentías que estabas preparada?

—No, uno nunca está listo. Cuando empecé sentía que no iba a poder. Ahora me da ternura acordarme: en Cocineros Argentinos me pidieron que pensara 15 recetas, y yo decía: “No sé si tengo tantas”. Es lindo ver después todo lo que uno puede hacer.

—Después de tantos años en Cocineros Argentinos, ¿te costó irte?

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—No. O sea ,en realidad sí, porque es un programa que amé. Pero, a la vez, después de tanto tiempo sentía que necesitaba hacer otras cosas, aprender más. Me fui, empecé con Casa Sáenz y creo que fue un aprendizaje muy grande el que vengo haciendo. Pasar a elGourmet también fue muy lindo para mí, porque tiene algo de prestigio para un cocinero. Era algo con lo que siempre había soñado.

—¿La Ximena que aparece frente a cámara es la misma que está en su casa o hay algo de personaje televisivo?

—Yo siento que trato de ser bastante de la misma manera. Obviamente, uno es más elocuente en cámara, y por ahí en tu casa estás más callado. Tengo un sobrino que ahora tiene 25 años y es cocinero. Cuando era chiquito venía a mi casa y yo le decía: “Bueno, voy a hacer esto”, y él me respondía: “Tía, no estás en la tele. No me expliques todo”. Porque yo le quería explicar todo lo que hacía en la cocina y a él le parecía que era un montón.

—¿Cómo vivís el cariño de quienes te siguen desde hace años? ¿Notás diferencias entre el público de la tele y el de las redes?

—Me encanta la relación con el público. Creo que es muy diferente la relación que tiene la gente con un actor que con un cocinero. Al actor le tienen, no sé si es respeto, pero no lo conocen tanto, conocen a sus personajes. En cambio, a los cocineros nos hablan como si nos conocieran de toda la vida y eso me parece re lindo. Es una relación muy cercana porque la gente siente que nos conoce de vernos todos los días haciendo recetas. Son públicos diferentes el de la tele y el de las redes, porque en general en las redes tenés un público más joven, pero disfruto mucho ese vínculo.

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Las redes y las críticas

Aunque mantiene una presencia activa en las redes sociales, Sáenz reveló que decidió no tener Instagram en su celular para evitar distracciones. También reconoció que, con los años, aprendió a tomar distancia de las críticas, aunque admite que los comentarios negativos todavía le duelen Hernan Zenteno - La Nacion

—Venís de programas en los que había tiempo para explicar una receta. ¿Cómo te llevás con los videos breves?

—Me encanta. No tengo Instagram en el celular porque me distrae mucho. Las aplicaciones están hechas para que uno scrollee infinitamente y yo caigo en eso de una. Tengo dos restaurantes, estoy abriendo un tercero dentro de muy poquito, entonces no puedo estar tanto tiempo buceando ahí. Por eso las tengo en la computadora y las miro desde ahí. A mí me gusta que la gente cocine. Mi objetivo es que la gente haga cada vez más recetas en su casa y que sienta más confianza y creo que las redes son una manera de llegar. Inclusive a mí me pasa que consumo mucho contenido de redes y veo que mis amigas sacan todas las recetas de ahí también. Entonces trato de hacer una cápsula de un minuto y medio y abajo, en la descripción, ponemos las recetas más largas, donde me puedo explayar un poco más. Me fui adaptando.

—¿Y cómo manejás la exposición y los comentarios negativos?

—Como todos los que trabajamos hace mucho en medios, te vas curtiendo, se te hace la piel más gruesa. Al principio es todo a flor de piel y todo te duele un montón. A nadie le gusta que le digan algo feo, siempre duele, pero ahora guardo una distancia más grande que cuando era chica.

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—Este año participaste como jurado invitada en MasterChef Celebrity. ¿Creés que esos programas despiertan ganas de cocinar o se miran principalmente como entretenimiento?

—Sí, creo que acercan un montón. La gente los mira y seguramente después de algún desafío que ve en MasterChef aprende algo nuevo, conoce algún ingrediente. Eso me parece valioso. Cuanto más cerca esté la gente de la cocina, mejor. Ahora me gusta mucho el formato de chicos, porque es hermoso ver niños cocinando. Estuve como jurado también ahí hace muy poquito y ver a los nenes hacer una receta entera solos, usando cuchillos, fuego, con el interés y el conocimiento que tienen, me da esperanza para el futuro.

—Hoy muchos cocineros se hacen conocidos primero en TikTok o Instagram, el camino inverso al tuyo. ¿Cómo ves a esa generación?

—Me gusta. Me parece asombroso lo que hacen. Conozco a varios de los nuevos influencers de cocina, me tocó viajar con ellos y me asombré de la capacidad que tienen para producir algo que por ahí a mí me lleva un montón de tiempo y cabeza. Ellos hacen recetas de 45 segundos con una naturalidad increíble y son muy profesionales. Por ahí la gente dice: “Ay no, son influencers”. No, los pibes trabajan muchísimo, se dedican mucho, hacen mucho contenido y se forman. Cuando yo me formé, si eras cocinero solo podías trabajar en un restaurante, no había tantas posibilidades. Creo que ahora se amplió mucho ese mundo porque hay chicos que pueden dedicarse solamente a comunicar recetas.

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Los prejuicios y sus próximos desafíos

—En otra entrevista nos contaste que sentías la necesidad de demostrar tu capacidad fuera de la televisión. ¿Existían prejuicios hacia los cocineros de los medios?

—Como que los cocineros de restaurante miran un poco despectivamente a los de televisión, como si no fuera algo tan serio.

—¿Te lo dijeron alguna vez directamente?

—No, pero se sabe. Yo había trabajado en cocinas profesionales de más chica, pero me parecía un gran desafío vivir todos los días lo que es un restaurante y formar un equipo. Está muy bueno y también da muchísimo trabajo.

—¿Cómo es tu relación con otras cocineras conocidas?

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—Creo que en estos últimos años se abrió una camaradería muy grande entre cocineros. Somos una generación que tiene mucho contacto, nos consultamos un montonazo por muchos temas, porque todos tenemos mucho trabajo y eso nos va conectando. Con Narda Lepes, Dolli Irigoyen, Felicitas Pizarro, Jimena Monteverde, Stefi Colombo y con Julieta Oriolo nos llevamos muy bien. Y además de eso, nos pasa que nos llamamos mucho entre nosotras para decir: “Che, me llamaron para hacer esto, ¿vos cómo lo harías? Hay mucho de eso y lo agradezco porque la verdad es que te sentís acompañada.

—¿Disfrutás de ser jurado? Alguna vez dijiste que no competirías como participante.

—Me encantó, es divertidísimo. Pero competir es muy intenso. Ayer fui jurado en un concurso de estudiantes de cocina en Córdoba y vi la presión que tienen por los tiempos y la creatividad. Hay que tener muchas ganas de hacerlo.

—¿Hay algún formato de televisión en el que todavía no hayas debutado y que te gustaría explorar?

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—Me encantan las entrevistas mientras se cocina. Cuando alguien pone las manos en la masa se concentra y charla desde otro lugar. Por ejemplo, me daba mucha ternura ver a Pergolini cocinar en su programa, tan concentrado. El otro día fui a un cumpleaños donde pintábamos mientras charlábamos: pasa algo parecido, te desconectás de lo racional. Fernando Trocca hizo un formato así acá y Paola Carosella lo hace en Brasil. Me parecería hermoso.

La maternidad y lo que viene

—Estás por abrir un nuevo Casa Sáenz en Villa Devoto. ¿Qué va a tener de distinto?

—Estamos muy entusiasmados. La gente de Devoto tiene mucho sentido de pertenencia. Como en los otros Casa Sáenz, va a tener un horno de barro en el centro, pero también una cava más grande y un salón privado arriba para cumpleaños. Va a haber mucho foco en vinos argentinos de distintas provincias, no solo Mendoza y San Juan, también Salta, Jujuy y Neuquén.

Ximena Sáenz junto a sus dos hijas: Nerolí, de 8 años, fruto de su relación con Martín Sabater, y Nina, de un año y medio, que nació en abril de 2025, de su actual pareja, el productor Mariano Avellaneda

—Con televisión, redes y restaurantes, ¿cómo organizás el trabajo y la vida con tus hijas?

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—La agenda es un salpicado de cosas. Siempre siento que cuando uno hace una está descuidando un poquito la otra. Lamentablemente, no existe el equilibrio perfecto. Trato de estar presente con mis hijas lo más que puedo, pero también de involucrarlas un poco en el trabajo. Ayer mi hija de un año y medio me acompañó al viaje a Córdoba y a veces me acompañan al restaurante. Pero lo más importante es tener un equipo. No podría hacer todas las cosas que hago sin un gran equipo: mi pareja, mi mamá, la gente de los restaurantes y quienes me ayudan con las redes.

—Hace un tiempo nos contabas tu historia con Mariano. ¿Cómo cambió esa relación con la llegada de Nina?

—La maternidad es un remolino, pero los hijos te dan tanta felicidad. Mariano tiene 50 años y no había tenido hijos. Ahora me da una ternura verlo, porque está totalmente enamorado de su hija y no puede creer cómo no fue padre antes.

—Después de tantos años de carrera, ¿hay algún sueño que todavía quieras cumplir, incluso fuera de la cocina?

—Me encanta mi trabajo y me entusiasman todos los proyectos. Me gusta mucho leer: la literatura es mi cable a tierra. Me gustaría unirla más con la cocina, quizás a través de talleres o de alguna otra propuesta. Es algo a lo que le estoy buscando la vuelta, que tengo siempre en el fondo de la cabeza: qué más puedo hacer para unir esos dos mundos.

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