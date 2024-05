Yuyito González habló del acto de Javier Milei, de los rumores de romance y de lo que vio en el camarín

Escuchar

Sentada en la primera fila de un Luna Park repleto de militantes, junto a funcionarios de primera línea, integrantes históricos de La Libertad Avanza y poderosos empresarios, la figura de Amalia Yuyito González sobresalió anoche en el show que Javier Milei montó para presentar su nuevo libro . La exvedette siguió el espectáculo que realizó el primer mandatario nacional con mucha concentración. Luego se fue a su casa y allí empezó a recibir en su celular la consulta de diferentes medios: ¿Cómo llegó a codearse con el círculo íntimo del Presidente? ¿Cómo logró ubicarse en tan privilegiada posición? Todas estas preguntas y muchas más se encargó de contestar la actriz y conductora, incluso desde su propio programa de televisión esta mañana.

La ministra Sandra Pettovello, Yuyito González, su colaboradora, y la vicepresidenta Victoria Villarruel

Lejos de lo que podía suponerse al verla ocupar un lugar tan privilegiado en el histórico estadio -se sentó junto a la ministra de Capital Humano Sandra Petovello, una de las colaboradoras más cercanas a Milei, y a un lugar de distancia de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel-, González explicó en diálogo con LA NACIÓN que fue ella misma quien se gestionó la entrada: “La invitación me la gestioné yo. Empecé a ver qué contactos tenía y tenía contactos de cuando lo invité a Milei a mi programa”. Y detalló: “Hablé con esos contactos y me dijeron ´Me encargo´. No sé cómo hicieron la gestión, no tengo idea. La cuestión es que me pasaron a buscar porque no daba para ir sola”.

Si bien había estado viendo imágenes de lo que sucedía en los alrededores del Luna Park por la tarde, González explicó que quedó sorprendida por la magnitud del acto. “Yo pensé que era un evento chico, no sé. Y era muy desbordante. No había tomado conciencia de la dimensión”, dijo. Luego explicó que la pasaron a buscar y que decidió acudir acompañada por una colaboradora que la suele ayudar en los eventos de los que participa. En relación con el lugar en donde la ubicaron, se mostró sorprendida. “Me sentaron en la primera fila. Yo no tenía la menor idea de dónde me iban a sentar. Era todo un desborde , un millón de personas”, señaló.

Una visita al camarín

El público en el estadio Luna Park para la presentación de Milei X

Antes de que comenzara el show, a Yuyito la llevaron al camarín. Allí pudo ser testigo en primera persona del detrás de escena del espectáculo. “Primero me llevaron al camarín. Saludé. La conocí a Karina. También estaba Sandra Pettovello, que es con quien fui al evento”, reveló. En ese momento, la exvedette confesó que se quedó muy cerca de la funcionaria. También dio detalles de lo que charló con el círculo íntimo de Milei. “Estuvimos hablando un poco de espiritualidad, que es una cosa linda que estaba ahí en la conversación. Había mucha gente de la iglesia evangélica, de la comunidad judía, alumnos de él. Evidentemente, había gente de la economía a full porque es un libro completamente técnico. Eso lo deduzco del discurso que dio”, completó. Luego del show, González volvió a su casa. “Y así fue, nada más que eso”, cerró.

Lejos de los rumores

Javier Milei el día que, en la previa al balotaje, visitó el programa de Yuyito

En diálogo con radio Rivadavia, Yuyito dio por tierra con los rumores que aseguran que entre ella y Milei hay una conexión romántica. “La verdad, no me relaciono en el sentido sentimental, como fue con Fátima”, sentenció. Y, luego, confirmó que está “solterísima”, aunque no descartó del todo la posibilidad de mantener una relación más profunda que una amistad con el Presidente.

“Sería como con cualquier otra persona que vos me digas ‘Tendrías algo con…’. Tendría que conocerlo en un aspecto distinto al de ayer”, relativizó la conductora y luego desestimó la posibilidad de una relación fugaz. “Yo no soy muy del touch and go”, aclaró. “¿Te parece un tipo fachero?”, quisieron saber los entrevistadores. “Me parece un lindo tipo y me parece un hombre inteligente . Y, sobre todo, tengo la expectativa de que pueda hacer algo bueno con nuestro país”, agregó ella.

El primer contacto

De forma pública, Milei y Yuyito González se conocieron hace seis meses, antes del balotaje, cuando el todavía candidato a presidente se sentó en el living de Empezar el día, el programa que ella conduce en Ciudad Magazine. A lo largo de la charla, fueron y vinieron varios elogios. “Sos fotogénico, pero más bonito en persona. Y bueno, se lo digo, qué tiene de malo”, destacó en un momento la exmodelo.

Hoy, González volvió a hablar de Milei, ya como presidente y luego del acto en el Luna Park, en el arranque de su programa. Luego de destacar que se trató de un evento privado y que fue “muy académico”, ilustró cómo vivió ella el show. “Era como un profesor: de hecho, había alumnos de la universidad y muchos economistas”, señaló. También repasó a quienes vio a su alrededor, confesó que se encontró a la mujer de Guillermo Francos, con quien va a la misma iglesia, y que la sensación que ella experimentó fue la de “familiaridad”. “De hecho, en el camarín, oramos”, reveló. “Fue una cosa muy linda, sin maldad”, agregó.

Sobre lo que sucedió durante el tiempo en el que Milei estuvo sobre el escenario, la exvedette contó que se sintió conmovida por lo que vio y por el deseo que sintió que trascendió, aunque aclaró que no avaló cada una de las palabras del libertario. “Hay cosas que no las aplaudía porque no las entendía a nivel economía. Todo fue técnico, por eso lo vivaban –se sinceró–. Fue técnico, pero a la vez fue humano”, completó.

Con el objetivo de cambiar el rumbo de la charla, el panelista del ciclo Facundo Ventura recordó en ese momento una frase del presidente sobre la conductora: “Todo esto se potencia sabiendo que Javier Milei dijo públicamente que su prototipo de mujer eras vos”. Además, recordó que las primeras peleas entre Milei y Fátima Flórez fueron después de la visita del candidato a su programa. “Yo no me voy a meter con el tema Fátima”, se atajó ante la insistencia de sus panelistas. “Igual digámosle al gran público que yo no tengo absolutamente nada que ver con la situación de su pareja anterior”, aseguró.

