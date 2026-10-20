Premios ACE: en medio de un fuerte reclamo por el teatro, Hairspray arrasó con las estatuillas e Ingrid Pelicori se llevó el Oro

Hairspray se consagró como la ganadora de la gran noche del teatro en la 35 entrega de los premios ACE, que reconocen a lo mejor del teatro local. La obra dirigida por Fernando Dente se hizo con seis estatuillas: Musical, Producción, Revelación, Dirección, Sonido y Coreografía. Ingrid Pelicori ganó el ACE de Oro, luego de haberse llevado minutos antes el premio a mejor actriz por su labor en La muerte de un viajante. La ceremonia, que se realizó en el Teatro El Nacional contó con la conducción de Marcela Godoy y Marcelo Oliveri. “Esta noche celebramos el talento, el compromiso y la creatividad, la pasión que es lo más lindo que se hace en el teatro, que tiene esa magia que nos hace emocionar y salir de una sala distintos a como entramos”, comenzó la anfitriona de la noche. Luego, Carlos Abeijón, vicepresidente de la Asociación definió al teatro como “pulsión de vida y recordó que pese a todo “el teatro nunca dejará de existir porque es la ocasión en la que el hombre se encuentra a sí mismo”. Acto seguido, Nora Lafon, presidenta reivindicó el rubro y cerró su discurso con un “¡Viva el teatro!”.

Julia Calvo recibió el ACE a mejor actriz por su labor en Misery Gerardo Viercovich - LA NACION

Uno de los grandes ausentes fue Leonardo Sbaraglia que se llevó el premio a mejor actuación en obra de un solo personaje por su labor en Los días perfectos. En su lugar subió a alzar la estatuilla su mamá, la también actriz Roxana Randón: “Gracias a ustedes por estimular el teatro, que si se muere el teatro estamos muertos todos”. También subieron al escenario Fernando Dente a recibir su primer ACE (más tarde volvería a subir varias veces más), por la dirección de Hairspray; Julia Calvo por su actuación en Misery que recordó que en ese mismo escenario recibió su ACE revelación hace muchos años y Alejandro Awada por su protagónico en La muerte de un viajante, entre otros artistas reconocidos. Su discurso tuvo un fuerte tinte político: “Quiero vivir en un país en el que sea fundamental la consciencia social, no quiero vivir en una república violenta y desalmada”.

Premios ACE: Moria Casán recibió un reconocimiento por su trayectoria Gerardo Viercovich - LA NACION

El primero de los premios a la Trayectoria fue para Moria Casán. “Es monumental, la diva de las divas, la One”, presentaron los conductores para darle paso a la artista que sacó el micrófono del atril y recorrió el escenario: “En este lugar empecé mi carrera sin saber que iba a empezar, de la facultad de Derecho me vine acá, hice el examen de Economía Política y vine, llegué tarde, me cambié y vine a este escenario y ese mismo día debuté sin saber que sería una carrera maravillosa. Siempre me sentí sujeto, vestida por mi propia luz y lo que la gente compró de mí, así que agradezco al público y al teatro que es el foco cultural que nos ampara y protege”.

Minutos más tarde, el segundo reconocimiento fue para SAGAI “por su compromiso y acompañamiento a los actores y actrices”. Jorge Marrale, presidente de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores e Intérpretes agradeció: “Es un momento en el que todos estamos inquietos, el teatro está en un momento importante y no podemos decir lo mismo de la ficción audiovisual, hemos podido empezar a pensar juntos cómo hacer para que esto que brilló tanto pueda volver”.

El siguiente premio a la Trayectoria fue para Jorge Ferrari, director de arte, escenógrafo y vestuarista. “Gracias a los colegas porque un escenógrafo no es alguien aislado, sino que necesita de mucho para construirse, agradezco la suma de casualidades que existieron para que yo reciba este reconocimiento”, dijo. Más tarde, fue el homenaje para Soledad Silveyra, que por estos días se encuentra en su casa recuperándose de una fractura de pelvis. Su hijo Facundo Jaramillo recibió la placa en su lugar. “Agradezco al público que siempre la trató con mucho cariño”, dijo y le dio paso a un video de su mamá: “Son más de sesenta años de recuerdos, emociones, risas. La tele me permitió ser popular y me abrió las puertas del teatro. No puedo creerlo, tengo más de 180 personajes y pertenezco a una generación de actores inigualables con los que aprendí todo, gracias a todos los escenarios del país y a esas giras que hice y seguiré haciendo, porque esto no termina acá”. Además, aseguró que está leyendo textos para el año que viene y que tiene muchas ganas de volver a trabajar.

El siguiente premio a la trayectoria fue para la dramaturga Marisé Monteiro y para el director Nacho Medina por la creación del Ciclo de Musicales Históricos: “Hace veinte años lo hacemos y creemos que es importante entender quiénes fuimos para saber quiénes queremos ser, estamos felices y orgullosos”.

Sin dudas uno de los momentos más emotivos de la noche fue el memorial, que contó con la interpretación en vivo de Julia Zenko del tema Honrar la vida. Por la pantalla, pasaron las imágenes de artistas como María Rosa Fugazot, Ernestina Pais, el Indio Solari, Chunchuña Villafañe, Fernando Madanes, Rubén Rada, Marita Monteleone, Piero y Luis Brandoni, entre otras figuras.

Finalmente fue le turno del Oro, que fue para Ingrid Pelicori, quien minutos antes se había llevado la estatuilla a mejor actriz por su papel en la obra La muerte de un viajante. En su discurso la actriz agradeció a todas las personas que compartieron escenario con ella durante su extensa carrera: “Gracias y no van a poder con el teatro, en momentos tan terribles para la cultura estos abrazos nos siguen llenando de alegría y felicidad. Cuando pienso en mi profesión, no le tengo miedo a la vida”.

A continuación, la lista completa de ganadores:

Dirección de drama y/o comedia dramática

-Mariano Pensotti (La obra)

Drama y/o Comedia dramática

-La obra

Actor protagónico en drama y/o comedia dramática

-Paulo Brunetti (La niña sobre un altar)

Comedia

-Berlín Berlín

Actriz en comedia

-Fernanda Metilli (Berlín Berlín)

Actor en comedia

-Diego Capusotto (Tirria)

Actuación femenina en musical

-Alejandra Radano (Company)

-Alejandra Perlusky (Billy Elliot)

Dirección en teatro alternativo

-Daniel Marcove (La muerte de un viajante)

Espectáculo de humor

-Llegamos tarde (Ariel Tarico y David Rotemberg)

Actuación masculina en teatro alternativo

-Alejandro Awada (La muerte de un viajante)

Producción

-Club Media y Olga (Hairspray)

Escenografía

-Mariana Tirantte (La obra)

Infantil

-La flauta mágica

Obras en teatro alternativo

-La muerte de un viajante

Music Hall/Café concert

-The Opera Locos

Dirección musical

-Gaby Goldman (Billy Elliot)

Musical

-Hairspray

Actuación masculina en musical

-Fernando Dente (Company)

Actuación femenina en teatro alternativo

-Ingrid Pelicori (La muerte de un viajante)

Vestuario

-Stella Maris Müller (Anastasia)

Revelación

-Damián Betular (Hairspray)

Sonido

-Gastón Brisky (Hairspray)

Iluminación

-David Seldes (Company)

Música original

-Martín Bianchedi (Misery)

Coreografía

-Vanesa García Millán (Hairspray)

Actriz protagónica en drama y/o comedia dramática

-Julia Calvo (Misery)

Actriz o actor de reparto en drama y/o comedia

-Mercedes Fraile (La niña sobre un altar)

Director general de musical/Music hall/Café concert

-Fernando Dente (Hairspray)

Actuación en obra para un solo personaje

-Leonardo Sbaraglia (por Los días perfectos)

Directora/director de comedia

-Corina Fiorillo (Berlín Berlín)

Autora/Autor

-Mariano Pensotti y Grupo Marea (La obra)