Premios Estrella de Mar: Abel Pintos se quedó con el oro y Drácula, la despedida fue la obra más ganadora de la noche

Es cierto que las miradas están puestas en el debate que se desató días atrás cuando los medios locales primero y los nacionales luego se desayunaron con la noticia de que el premio Estrella de Mar de Oro sería elegido por Ente Municipal de Turismo (Emtur) y no por los jurados que se ocupan de premiar al resto de las categorías de estos galardones marplatenses. Pero a no quedarse solo que eso. Ya lo planteó el productor Carlos Rottemberg hace un año cuando pidió que el broche final no se lleve todas las miradas en una breve columna en la web de Multiteatro titulada “Un oro que quita brillo”. Esta costumbre se fue extendiendo hacia todos los premios y anoche Mar del Plata se vistió de gala para rendirle homenaje y premiación a aquellas obras teatrales y espectáculos musicales que lucieron en esta temporada en los Premios Estrella de Mar, edición 2023 . Es cierto, ese premio final es una gran invitación a que los asistentes se queden hasta el cierre de la ceremonia que duró 3 horas y media.

Más allá de los ganadores, l a sensación de recuperación está en el aire. Así incluso la llamó Rottemberg en su columna de enero a esta temporada que ya de a poco empieza a despedirse y que puede replicarse al resto de las semanas que le siguieron . Es que se trata de una temporada por fin pospandémica, que deja atrás ya los fantasmas del Covid. Si la temporada de 2021 ni llegó a armarse, la que le siguió que tenía muchas más y mejores expectativas se vio limitada por el avance de la variante Omicrón que hasta obligó a suspender funciones, la de 2023 al fin tiene sensación de alivio . Los números son similares a la de aquella 2020, o tal vez a la de 2019, un poco más abajo en materia de recaudación porque este verano cuenta prácticamente con una quincena menos. De todos modos, el panorama es auspicioso y así se pudo ver anoche en la gala de premiación en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas .

En total se inscribieron 280 propuestas artísticas para participar en esta edición de los premios Estrella de Mar que tuvo momentos emotivos pero también algunas desprolijidades, ausencias y poco público presente en la gala veraniega.

Apenas pasadas las 20 del lunes comenzó esta fiesta que combina a la perfección con la ciudad turística del espectáculo, sin lugar a dudas. Fueron 46 categorías y unas cuantas menciones especiales que fueron desde el teatro de texto, pasando por el musical, la comedia, el humor, el stand up, el circo, espectáculos para toda la familia, teatro de revista, transformismo, música del país, de Mar del Plata, independiente, popular, masiva, alternativa, de todos los géneros, producciones inmensas, microteatros y un largo etcétera, ecléctico como Mar del Plata misma . Que puede albergar al tango, a la música electrónica, al pop, al jazz, a la cumbia, al teatro más clásico como obras circenses al estilo Servian.

Otros íconos de la ciudad costera querida por todos es el mar, el viento, la arena y tal vez por eso la forma perfecta de abrir la noche fue con una mención especial al músico Donald . En medio de las emociones del comienzo, el dueño del famoso sucundum anunció que en un año dejará su carrera musical. Pero también pidió seriedad para abordar un tema álgido como el de las petroleras. “Pido por favor que la Cámara Federal de Mar del Plata revierta la decisión de permitir la exploración del suelo marítimo con explotaciones sísmicas cada diez segundos que pueden afectar en el futuro al turismo y que son una condena a muerte de todas las especies marítimas” . Ese gesto contundente quedó solamente en el comienzo porque en las siguientes horas pocos fueron los que alzaron su voz para problemáticas semejantes.

Leonor Benedetto y Ana María Picchio LA NACION/Mauro Rizzi

Famosos no faltaron pero quedó sabor a poco. Entre los presentes se pudo ver a Abel Pintos, Patricia Sosa, Karina K, José María Muscari, Carla Conte, Luciano Castro, Pablo Rago, Nito Artaza, Carlos Rottemberg, Cecilia Milone, Juan Rodó, Luisa Albiloni, Leonor Benedetto, Ana María Picchio, Julieta Ortega, Guillermo Fernández, el Mago Sin Dientes, entre otros pero en total el público fue poco y la lista de categorías por momentos se volvió larga y demasiado mezclada.

El primer premio de la noche quedó en manos de Ángel Mahler por la obra Queen, sus mejores canciones dentro de la categoría tributo/homenaje. Una figura sin dudas destacada de la noche porque produce además Drácula, la despedida, la obra más nominada y ganadora de la noche .

Los siguientes premios fueron desde la obra El pedido propuesta por Microteatro; Guillermo Fernández con su obra Mar del Plata, el tango y yo en la categoría Tango. Luego siguió la categoría de autor nacional para el cual intervino en la elección del ganador Argentores que se lo concedió a Vacaman de Diego de Miguel. El mejor espectáculo infantil fue para la propuesya Dinosaurios... una aventura jurásica.

Y entonces llegó el bloque marplatense en el cual se premió mejor obra de teatro a Haga algo dirigida por Natalia Kramer quien también ganó en la categoría dirección; mejor actor Juan Manuel Fernández por El viento en un violín, mejor actriz Ángeles Marset por Invisible, la verdad es la mentira más eficiente. Y la mejor producción de la ciudad Feliz quedó en manos Petón Producciones por Aventuras hechizadas, Brillante, David Lozano 90S, El crucero del humor, El show del mago sin dientes, Entre vos y show el music hall, Sofá y dos cuerpos y Un cofre 2... Secretos de la abuela.

En los rubros técnicos, el premio a mejor vestuario fue para Ginett Servian, Ana Pires, Giovanna Bermudez y Walter Delgado por Servian el circo: el gran sueño; mejor escenografía para Rubén Minutoli por Dinosaurios... una aventura jurásica. E iluminación para Pepe Cibrián por Drácula, la despedida.

Los Premios Estrella de Mar saben contentar a todos los géneros, por eso la danza tuvo su momento. La ganadora fue Mora Godoy por su obra Mora Godoy 20 años, grandes éxitos.

Por momentos algunos oradores se extendieron mucho en sus discursos y las casi 50 categorías se volvieron una proeza. Serán tal vez muchas categorías, demasiados rubros distintos, federales, marplatenses, que parecen mucho para abarcar en una misma noche. Los ganadores al momento de recibir el galardón se acercaban a una tarima colocada en medio del Polideportivo que por momentos se sentía inmenso. Allí los esperaban dos asistentes de la producción encargados de sostener los micrófonos. Momento incómodo en cada ocasión. Algunos osados se atrevieron a bromear al respecto.

En la categoría Revista y/o Music Hall, una que décadas atrás supo brillar en los veranos costeros, por estos días tiene pocas propuestas. La ganadora de esta edición fue Argentina la Revista. Subieron a recibir el premio gran parte del enorme elenco, entre ellos Nito Artaza, Luisa Albiloni y Lorena Liggi que exclamó “la revista está más viva que nunca” para contrarrestar tantas críticas al género. Esta misma obra fue la ganadora de la categoría mejor coreografía en manos de Ariel Pastocchi y Jorge Delfino.

Hubo shows, números de baile de Servian -ganador del mejor espectáculo de variedades-, de Drácula, hasta el propio Abel Pintos hizo un tema con su guitarra. Y hubo menciones especiales tanto a La Bresh, la fiesta a la diversidad, que pasó de la intimidad a la masividad. Una fiesta que llegó a Europa, a Japón, a todo el mundo pero arrancó en Mar del Plata. Y es la más grande de Argentina, como al museo inmersivo de Van Gogh, entre otras.

Sex, viví tu experiencia se quedó con el premio a mejor obra de teatro alternativo LA NACION/Mauro Rizzi

El humor quedó en manos de Revuelto un mega espectáculo de comedia. Agustín “Rada” Aristarán fue quien habló como representante de esta compañía que lidera. Momi Giardina se quedó con el galardón de mejor labor humorística fue para por Cualquier cosa te llamamos. Mientras que el premio revelación quedó en manos de Wali Iturriaga por La Jenny, claro que sí y el de mejor obra de teatro alternativo fue para Sex, viví tu experiencia de José María Muscari.

Drácula, el sello Nelson Valente y el Estrella de Mar de oro es para...

Y llegaron entonces las categorías más esperadas que quedaron en manos de unos pocos. Es que tal como se veía venir, Drácula, la despedida de Pepe Cibrián Campoy y Ángel Mahler, fue una de las obras no solo más nominadas sino más ganadoras . El premio de comedia musical quedó para esta leyenda así como también el premio a mejor actor de comedia musical para Juan Rodó y mejor actriz para Cecilia Milone.

Nelson Valente se quedó el premio a mejor director nacional . Es que esta temporada, el director y autor llevó a Mar del Plata cuatro obras (El divorcio, El loco y la camisa, Laponia y Los perros) que además se llevaron otras tantas estatuillas. Mientras que como mejor comedia dramática fue Laponia la elegida, así como también Jorge Suárez como actor de la misma obra; la mejor comedia fue para El divorcio , una de las primeras veces que el director de El loco y la camisa incursiona en ese género. Luciano Castro, protagonista de la obra, se quedó con el galardón a mejor actor de comedia. Mientras que el de mejor actriz de comedia dramática fue compartido en un empate técnico entre Ana María Picchio y Leonor Benedetto por Perdida mente de José María Muscari .

Y el final quedó para el drama. La estatuilla a mejor obra dramática de esta temporada 2023 fue para el thriller inquietante: El cuarto de Verónica y mejor actriz Silvia Kutika . En esa categoría, como mejor actor de drama el premio se lo quedó Pablo Mariuzzi por Pajarita.

Y antes de la Estrella de Mar de Oro, Juan Rodó interpretó una canción de Drácula, la despedida, la obra musical con más nominaciones y con más premios ganados y, por supuesto, con más historia. Y entonces sí, el premio que más brilla, el esperado y ansiado galardón de oro quedó en manos de Abel Pintos que fue otorgado por el embajador del teatro en Mar del Plata, Carlos Rottemberg. Pintos se lo dedicó a Mirtha Legrand. Otra figura fundamental del verano marplatense.