Protagonizó Volver al Futuro, pero una trágica razón la llevó a abandonar Hollywood y fue reemplazada en las secuelas del filme

En 1985, Volver al Futuro se convirtió en uno de los grandes éxitos del cine y marcó a toda una generación. La película protagonizada por Michael J. Fox y Christopher Lloyd no solo conquistó al público con su historia de viajes en el tiempo, sino que también impulsó las carreras de varios de sus actores. Sin embargo, Claudia Wells, quien interpretó a Jennifer Parker, la novia de Marty McFly, decidió alejarse de Hollywood cuando su futuro profesional parecía muy prometedor.

Después de muchos años alejada de las cámaras, en 2015, en una entrevista a la revista estadounidense People, la actriz se animó a contar que la razón por la que se distanció de Hollywood fue porque su madre contrajo cáncer de mama y debió quedarse en su hogar para cuidarla. “La vida era muy, muy difícil y estresante. Simplemente no tenía fuerzas para hacer nada más que lidiar con el estrés y las emociones que estaban sucediendo como resultado de que mi madre estuviera en proceso de morir”, aseguró.

“Simplemente no estaba en condiciones de pensar en mi carrera, en la película o en nada más que en lo que estaba haciendo con mi propia vida”, continuó Wells sobre su complicada situación en esa época. Aun así, reconoció que, al enterarse de que Elisabeth Shue la sustituiría, se sintió muy contenta. “Cuando me enteré de que la habían elegido, me sentí muy halagada y honrada porque creo que es una actriz increíble”, reconoció.

Luego de años alejada del mundo de la actuación, Claudia se reencontró con sus compañeros de elenco (Foto: Instagram @theclaudiawells)

Al ver que no podría dedicarse a la actuación, durante muchos años Claudia trabajó en distintos comercios e incluso llegó a abrir su propio local de ropa para hombres. Sin embargo, en su corazón siempre soñaba con poder volver al trabajo de sus sueños. “Siempre, incluso cuando era actriz, nunca me consideré actriz a menos que estuviera actuando activamente”, explicó durante una conversación con el canal de YouTube de Zane Lamprey.

Con el paso del tiempo, comenzó a retomar algunos proyectos audiovisuales y participó en producciones independientes. También tuvo una aparición en la serie El mentalista, lo que le permitió reencontrarse con el público desde una nueva etapa de su carrera. En una entrevista con Fox News, Wells dejó en claro que su alejamiento nunca había significado una despedida definitiva de la actuación. “Dejé la actuación por completo, pero sabía que volvería. Nunca sentí que hubiera terminado. Todavía estoy esperando el momento de regresar. Todavía no siento que haya terminado”, remarcó.

Lejos de Hollywood, Claudia Wells trabajó en comercios de ropa (Foto: Instagram @theclaudiawells)

En los últimos años también fue convocada para realizar distintas apariciones en encuentros de fans de Volver al Futuro de todo el mundo. Allí pudo reencontrarse con Michael J. Fox, Christopher Lloyd, entre otros grandes actores de la saga. En su cuenta de Instagram oficial, acumula más de 45 mil seguidores, donde también deja en cada aniversario algunas de las mejores fotos de su paso por el set, además de anécdotas de la filmación.