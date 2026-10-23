Q’ Lokura, de agotar diez Movistar Arenas al desafío de su primer estadio Vélez: “No sé cómo llegamos acá”

El cuarteto continúa conquistando nuevos escenarios y Q’Lokura está a punto de cumplir uno de los sueños más importantes de su carrera. El próximo jueves 12 de noviembre, Nicolás Sattler y Facundo “El Chino” Herrera se presentarán por primera vez en el estadio José Amalfitani, en Vélez, ante más de 40.000 personas. El espectáculo, que llevará el nombre de La República del Cuarteto, promete convertirse en una noche inolvidable para los artistas y sus fieles seguidores.

Después de dos décadas de historia compartida, los músicos atraviesan un presente que los encuentra frente a un desafío que, años atrás, parecía difícil de imaginar. En una charla con LA NACION desde el mítico estadio de Vélez, ambos reflexionaron sobre el camino recorrido, las expectativas por el recital y la importancia de mantener los vínculos con quienes los acompañaron desde sus comienzos.

“El primer Vélez es algo emocionante y nos sentimos muy felices. ¿Cómo llegamos acá? No sabemos. Pero sí sabemos que hicimos todo para poder llegar. Hoy Vélez se volvió un lugar emblemático donde vienen muchas bandas, de todo tipo de género. Tuvimos la posibilidad y nosotros automáticamente dijimos que sí”, expresó Sattler emocionado por la apuesta.

Los referentes del cuarteto se presentarán por primera vez en el Estadio José Amalfitani suarezne

Aunque los integrantes del grupo cuartetero prefieren mantener algunos detalles bajo reserva, adelantaron que trabajan en una producción de gran escala y que esperan contar con invitados especiales. “Hemos invitado a muchos artistas ya consagrados para ver si se animan a cantar un poco de cuarteto y que quede grabado en este gran estadio, porque va a ser un show impresionante. Imponente. Queremos que todo eso quede plasmado y quede guardado para el recuerdo”, adelantó Facundo Herrera.

—¿Cuáles son las diferencias que encuentran entre el público de Córdoba y el de Buenos Aires?

Nicolás Satter: Hoy el público se ha equiparado mucho. El cordobés sabemos que es eufórico, que es jodón. Pero lo que tiene el público de Buenos Aires es que nosotros no venimos constante, entonces, cuando te ven, se alegran, se ponen felices, se vuelven locos y lo viven de otra manera por ese motivo. En Córdoba es más espontáneo. Todos los fines de semana hay show o baile, como le decimos nosotros, y en Buenos Aires cada dos o tres meses. Para mí tiene que ver con eso las diferencias. También acá pueden venir a vernos de muchas otras provincias y eso nos encanta.

Q’ Lokura se presentará en Vélez el 12 de noviembre (Foto: Gentileza Q'Lokura)

—¿Qué le dirían a su yo de 17 años cuando recién empezaban en la música sobre este momento en sus carreras?

Facundo Herrera: Bueno, a esos dos pibes de 17 años cuando se largaron les diría que no cambien nada de lo que hicieron. Que no cambien como persona, que sigan siendo lo que son y que estén orgullosos de todo el trabajo que han realizado. Que disfruten todo el proceso, porque creo que es eso una de las cosas que nos faltó disfrutar.

Los cantantes firmaron el libro de artistas que se han presentado a lo largo de la historia en el emblemático estadio argentino suarezne

—¿Hay alguien que los haya acompañado en todos estos años a quien les gustaría agradecer?

NS: A toda nuestra familia. Hermanos, padres, madres, tíos, sobrinos, creo que desde los comienzos siempre estuvieron ahí apoyándonos y alentándonos para llegar a crecer día a día. Así que yo creo que ese es el agradecimiento más grande porque son muchas las personas que nos acompañaron y que apostaron en nosotros.

FH: Primordialmente, la familia, que es nuestra contención para hacer todo esto. Sin ellos sería imposible porque no tendríamos la fuerza que se necesita. Hacemos todo para ellos, para que cuando llegamos a casa ellos también disfruten con nosotros y nos abracemos por todo lo que vivimos. Todo esto es para los amigos, la familia y para nuestro público. Nuestro público de tantos años que nos banca, que nos sigue eligiendo, y para el nuevo público también que va a venir, así que todo para ellos, gracias.