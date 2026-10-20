El actor Antonio Grimau murió a los 82 años. La noticia de su fallecimiento fue comunicada este martes 20 de octubre por la Asociación Argentina de Actores y Actrices en sus redes sociales.

Nacido el 10 de marzo de 1944 en Remedios de Escalada, provincia de Buenos Aires, integró distintos elencos en teatro y televisión a lo largo de su dilatada trayectoria profesional.

Falleció Antonio Grimau

“Con pesar, despedimos al actor Antonio Grimau. A través de su trabajo en los escenarios y las pantallas, construyó una sólida trayectoria que forma parte de la historia del espectáculo argentino. Abrazamos con afecto a sus familiares, amistades y colegas en este momento de tristeza”, expresó la cuenta de la Asociación Argentina de Actores.

Que se sabe de la muerte de Antonio Grimau

Según confirmó la periodista Pía Shaw, en el programa A la Barbarossa (Telefe), el actor estaba transitando un problema de salud que lo llevó a bajarse de la obra de teatro llamada “Votemos” junto a Andrea del Boca en el teatro Candilejas.

Pia Shaw brindó información sobre la muerte de Antonio Grimau

“Estaba transitando un problema de salud y se había bajado del proyecto hace una semana”, indicó Shaw acerca del motivo que dio el actor a los productores.

Hasta el momento no se conoce un parte oficial médico o de su círculo íntimo sobre su intempestivo fallecimiento a los 82 años.