Quién es Emmanuel Vich, el peluquero de la “Gata” Noelia que tiene el respaldo de Furia y ya cumplió su sueño

Es inevitable que cuando empieza una nueva edición de Gran Hermano (Telefe), encontremos las personalidades determinadas que no pueden faltar en un exitoso reality show. La persona que va de frente, la sensible, la empoderada, la historia de vida conmovedora o difícil de contar. Emmanuel Vich, uno de los finalistas de esta temporada, es todo eso y muchos más.

Emma Vich, el finalista de Gran Hermano

Oriundo de la provincia de Córdoba, el participante de 32 años se formó y capacitó como peluquero y estilista. Se casó en 2013 con Nicolás Suárez, un militar de la Fuerza Aérea Argentina, con quien buscaron romper los estándares y prejuicios.

Emmanuel Vich, de Gran Hermano, junto a su marido, Nico Suárez

Emma siempre supo que era gay. A los 12 años, tuvo una discusión con su mamá que lo llevó a ser echado de su casa. Más tarde, tras conocer a su marido, logró recomponer su vida y salir adelante. En el medio, tuvo la importante influencia de una reconocida vedette de la época del cuarteto y el baile: La “Gata” Noelia Martínez.

Emma Vich y su mejor amiga, la "Gata" Noelia Martínez

En diálogo con LA NACION, la “Gata” reveló cómo conoció a Emma, la forma en la que lo acogió en su casa y el duro destino que transitó el hermanito: “Yo lo conocí cuando Emma estaba en la calle. Me pidió, por favor, que le diera una mano. Ahí lo invité a mi casa. Tiempo después me di cuenta de que él era un maestro con las tijeras, con la aguja, sabía coser, hacía de todo. No solo fue mi estilista y me dejaba hermosa, era mi fan y, luego, se convirtió en un hijo para mí”.

La dura infancia de Emma Vich

Al poco tiempo de ingresar a la casa de Gran Hermano, las historias de vida salieron a la luz. Una de las que más llamó la atención fue la de Emma. Por su resiliencia y fortaleza, el participante se volvió el favorito de toda la comunidad LGBTQ que hoy lo condujo a la final más esperada.

Emma Vich en su infancia

“Pasé una infancia que las cosas lindas que me acuerdo así de pequeño, de 3 o 4 años, era que mi mamá me ponía Xuxa. Ya en esa edad era así como soy. Después empezaron los conflictos. Teníamos todos los problemas económicos habidos y por haber, no teníamos un peso. Comíamos lo que nos daba mi abuela”, reveló, hace tiempo, en el reality.

“Yo re quería estar con ellos, con mi vieja, más que todo. Yo quiero un beso, abrazo y que me diga ‘hijo, está todo bien’. Que me diga perdón, ‘perdón porque sufriste todas esas cosas’. Me encantaría”, dijo, Emma, dentro de la casa. Sobre esto, la “Gata” Noelia aseguró que la relación entre Emma y su mamá “sanó hace tiempo”.

El abuso que sufrió de chico que lo ayudó a hacerse valer

Una tarde, en la casa de Gran Hermano, los secretos mejor guardados de los participantes se hicieron presente. Bajo un clima de comprensión y escucha, Emma pudo contarle a uno de sus compañeros el calvario que atravesó a temprana edad, que le costó años superar.

“Íbamos a la casa de un primo que abusaba de mí. Después, a los 9 años, también otra persona, un amigo de la familia. Nunca lo denuncié. No se hablaban de esas cosas antes, no me creían. Porque yo eso lo conté a los días y no me creyeron. Me vieron como ‘no, imposible’”, reveló, Emma, sobre la situación de incredibilidad en la que lo puso su familia. Sin embargo, el joven aseguró que considera que estas circunstancias que lo marcaron en su vida, determinaron un antes y después en su personalidad y en la construcción de quién es hoy.

Las idas y vueltas con Furia, su mayor apoyo dentro y fuera de la casa

Desde su abrupta e inesperada salida de la casa, Furia le determinó a los “furiosos”, su grupo de fanáticos, quién debía ganar el reality para ella: “Me encantaría que gane el que lo merece. Emma. Lo que realmente quiere es una casa, si se lo tiene que merecer, me gustaría que lo gane Emmanuel. Me gustaría que levantara la bandera gay”. Además, recordó una charla en el que le manifestó que pelee por lo suyo.

Furia y Emma contra "Los Bros"

“Yo estaba muy enojada porque le di mi corazón. Yo lo perdoné. El juego es el juego. Tomé conciencia de con quién jugar a esta altura”, manifestó la doble de riesgo. La jugadora favorita de esta edición ingresó, por segunda vez, a la casa más famosa este martes. Rápidamente y sin dudarlo, tomó la camiseta del equipo de Emmanuel y determinó su postura: quiere que sea Emma quien levante el trofeo.

La decisión de Furia de que Emma sea su candidato lo posiciona muy bien de cara a la gran final del próximo domingo 7 de julio, junto al otro favorito: Bautista Mascia.

Su deseo de ser artista, ganar Gran Hermano y el contrato que tiene con Telefe

La “Gata” Noelia le afirmó a LA NACION que Emma “logra todo lo que se propone”. “Tiene contrato con Telefe por cuatro años y con la discográfica de la productora y del canal. A Emmanuel le encanta cantar y bailar. Le encanta la música, escribe todas sus canciones. Creo que lo veo muy por el trap”, reveló.

“Sus sueños están más que cumplidos. Ahora, lo va a dar todo como siempre hizo él. En eso, él es ‘al máximo’, hasta el final”, concluyó la “Gata” sobre su mejor amigo. El jugador fue uno de los más capaces a la hora de sortear las discusiones y enfrentarse, sin temor alguno, a las personalidades más conflictivas de la casa de Gran Hermano. Con paciencia, fuerza y decisión, se condujo él mismo al final de competencia y logró convertirse en un personaje principal de la televisión.