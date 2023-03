Quien ganó el último Gran Hermano

escuchar

La cercanía de la final de Gran Hermano despertó la curiosidad sobre quién ganó la última edición local del reality show, que fue emitida en 2016 y se trató de la octava temporada del programa. Este ciclo se extendió entre el 18 de mayo y el 24 de agosto de aquel año, contó con la conducción de Jorge Rial y terminó con Luis “Luifa” Fabián Galesio, un futbolista cordobés de 22 años, coronado como el ganador.

Aquel Gran Hermano tuvo algunos cambios en la dinámica del juego, pero en los resultados de audiencia finales esa entrega estuvo lejos de los números que registra la versión del presente. Además, no solo marcó el alejamiento definitivo de Rial del formato, sino también una pausa en las producciones del programa, que tardaría seis años más en volver a repetirse.

Para ingresar a la casa, el joven delantero que sería ganador del certamen había rescindido un contrato futbolístico con 9 de julio de Morteros, luego de una formación inicial en Arsenal de Sarandí y un paso breve por Instituto de Córdoba y Argentino de Peñarol. El 18 de mayo de 2016, el público observó como Galesio y otros 19 participantes entraban en la casa, que solo tenía 14 camas. Eso era parte de la modalidad de “casting sin finalizar”, según la cual en la primera semana se irían seis de los recién llegados: una estrategia que, según el conductor, estaba dirigida a que los jugadores se vieran obligados a mostrar sus mejores cartas desde el principio.

Cada uno de los participantes tenía una historia para contar, e Ivana Icardi, la hermana del jugador del Galatasaray que en ese momento brillaba en el Inter, fue una de las sorpresas del elenco. Entre los demás seleccionados también estaba Macarena Pérez, de 24 años, que era la expareja de Leonardo Fariña, empresario que por entonces ocupaba la agenda del debate político como testigo arrepentido contra Lázaro Báez y la familia Kirchner en el juicio de la causa por lavado de activos llamada mediáticamente “La ruta del dinero K”. Pérez estuvo en el programa hasta el 8 de junio, cuando abandonó la casa por decisión propia, les prohibió a los hermanitos despedirla y se fue sola, al grito de “todos son unos falsos”.

Galesio fue polémico desde el principio. Una de las personas que más mencionó en su ingreso a la casa fue su hija Lola, pero su expareja le contó a los medios su versión sobre la forma en que el concursante ejercía la paternidad. “Dice que entró [al reality] para pedir la tenencia y no puede cumplir el régimen de visita”, cuestionó en Intrusos Romina Campos Olave, la ex de Galesio que también era prima del Potro Rodrigo. Además, dijo que hace un tiempo había presentado una denuncia por violencia de género contra él: “Un día se puso violento porque no le respondía unos mensajes”. Y agregó: “Nos abandonó sin darnos explicaciones. Me causó tanto dolor que no quise preguntar mucho (...) Es un fanfarrón y un mujeriego. Antes de irse, me mandó un mensaje diciendo que se iba para arriba”.

Además, pronto se descubrió que la pausa en su carrera deportiva para ingresar a la casa no había sido del todo prolija. En Infama, su exdirector técnico, Alejandro Bergantiños, dijo que el jugador se fue de 9 de julio de Morteros de la noche a la mañana.

Mientras estos temas ocupaban la conversación fuera de la casa, dentro de ella, Luis Fabián protagonizaba el primer romance del reality con Yasmila Mendeguía, una promotora de Mar del Plata que antes de ingresar a la casa se había definido como “muy compleja”. Menos de un mes más tarde, ya separados, se enfrentaron en la placa y él se convirtió en el séptimo eliminado de ese Gran Hermano.

Pero como los números no acompañaban las salidas al aire, que promediaban los cinco puntos de rating, la producción ideó nuevas maneras de generar expectativa en el público, por lo que hubo varios cambios de reglamento sobre la marcha. En este contexto, un segundo repechaje fue el vehículo para que “Luifa” volviera a participar del programa, al obtener el setenta por ciento de los votos.

Cuando se acercaba la final, que tendría cinco participantes, comenzó un romance con Ivana Icardi, lo que desconcertó al resto de los protagonistas. Ella ya tenía su lugar asegurado en el último quinteto, y él parecía a punto de estarlo. Con esta unión, antagonizaron inmediatamente con Yasmila, la ex de Lucas, y Patricio Sills, su pareja en esa instancia del reality.

Tras la última jornada de eliminación, que estuvo salpicada por acusaciones de fraude por la salida de Patricio y Gabriel di Tocco (uno de los personajes más queridos por el público), el ganador quedó a definirse entre Galesio, Ivana Nadal, Yasmila Mendeguía, Leandro Robin y Mauricio Guirao. En una jornada que promedió los diez puntos de rating, el descarte dejó un mano a mano entre la flamante pareja, que se definió para el jugador de fútbol.

Galesio recibió entonces un premio por 460 mil pesos que no pudo cobrar ya que fue embargado por su expareja, quien le había iniciado una demanda por no cumplir con la cuota alimentaria de su hija Lola.

Después de la fama mediática, el ex hermanito firmó un contrato para empezar la pretemporada como delantero en Arsenal de Sarandí. Sin embargo, no alcanzó a ser tenido en cuenta para el plantel. Entonces, se mudó a Italia con Icardi, con quien seguía en pareja al punto de llevar su nombre tatuado en el brazo.

En este país, pasó a jugar para varios equipos de ligas regionales, entre los que estuvieron el U.S Caldiero Terme y el Levico Terme. Actualmente, juega en el S.S.C Ercolano, de la ciudad de Herculano, cercana a Pompeya, donde compite en el campeonato regional de Campaña dentro de la Eccelenza, la quinta división del futbol italiano.

En 2019, terminó su relación con Icardi, quien al participar del reality show español Supervivientes 2020 conoció a su nueva pareja, el uruguayo Hugo Sierra. “Luifa” fue a confrontarla al estudio de televisión para que volvieran a estar juntos, en lo que fue un momento tenso e incómodo. Ocurrió en el programa de la cadena Telecinco, Sálvame, al que ella había sido invitada. Con un ramo de flores y un anillo, el cordobés llegó con el objetivo de reconquistarla y, de paso, echarle tierra a su actual pareja. Ivana pasó de la sorpresa al desagrado y enseguida, al llanto. “No me parece esto, es muy heavy. Sobre todo por el respeto a Hugo”, repitió varias veces ella a los responsables del programa.

