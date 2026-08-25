Quién se fue de Gran Hermano este lunes 24 de agosto

La nueva eliminación de Gran Hermano: Generación Dorada terminó con una definición inesperada y dejó a Tamara Paganini, una de las participantes más recordadas de la historia del reality, fuera de competencia. La 27° gala de eliminación tuvo varias instancias de votación antes de llegar al mano a mano definitivo, en una noche que redujo a ocho el número de jugadoras que continúan en carrera por el premio.

El tramo final de la gala quedó protagonizado por Tamara Paganini y Solange Abraham, dos participantes que tuvieron pasos destacados por distintas ediciones de Gran Hermano en la Argentina y que, durante las últimas semanas, también habían construido una marcada rivalidad dentro de la casa. Esa tensión terminó trasladándose al voto del público y las dejó enfrentadas en el versus decisivo de la noche. Antes de ese mano a mano, quedaron fuera de peligro Luana Fernández, Mariela Prieto, Pincoya y Yipio, que obtuvieron el 0,1%, 0,3%, 0,7% y 1,3% de los votos, respectivamente.

El versus quedó entre Tamara Paganini y Solange Abraham (Captura: Telefe)

Tamara Paganini fue eliminada de Gran Hermano: Generación Dorada por decisión del público. La definición se conoció cuando Santiago del Moro anunció que la participante recibió el 51,1% de los votos, frente al 48,9% obtenido por Solange Abraham. De esta manera, quedó fuera de la competencia y, además, debió despedirse junto a Nazareno Pompei, su visita dentro de la casa.

Tamara Paganini quedó eliminada de Gran Hermano: Generación Dorada (Captura: Telefe)

La salida marcó también una diferencia con su primera participación en Gran Hermano. En la edición inaugural del reality, emitida en 2001, Paganini había llegado hasta la final y terminó como subcampeona. En esta oportunidad, en cambio, su recorrido terminó antes de la definición.

Por su parte, Solange Abraham alcanzó un nuevo récord dentro de esta edición: con la victoria ante Paganini, se convirtió en la participante que más versus logró superar, con cinco duelos ganados. La eliminación también profundizó una seguidilla de enfrentamientos que tuvo como protagonista a Paganini, quien en los últimos días había tenido otros cruces dentro de la casa, especialmente con Pincoya. Con la salida de Tamara, Gran Hermano: Generación Dorada entró en su recta final con ocho participantes todavía en competencia.