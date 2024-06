Quiénes fueron los dos nuevos familiares en abandonar la casa de Gran Hermano este miércoles 12 de junio

Escuchar

Tras la salida de Virginia Demo de Gran Hermano (Telefe), este lunes 10 de junio ingresó una segunda tanda de seres queridos de los seis concursantes que quedan en el reality. Sin embargo, algunos estuvieron dentro de la casa tan solo 24 horas. Tras la salida de Georgina, la hermana de Furia, por decisión propia, y la de Sofía, la hija de Darío, por elección de los hermanitos, este miércoles otros dos invitados tuvieron que abandonar la casa. En medio de un conflictivo encuentro en el SUM, finalmente los participantes se decidieron primero por Antonella, la mamá de Nicolás, y luego por María del Rosarío, la novia de Martín.

Georgina, Sofía, Antonella y ..... fueron las invitadas eliminadas por los hermanitos (Foto: Gran Hermano)

Cuando Santiago del Moro se comunicó con Juliana ‘Furia’ Scaglione, Darío Martínez Corti, Nicolás Grosman, Martín Ku, Emmanuel Vich y Bautista Mascia para saber por qué familiares se habían decidido, el peluquero cordobés mencionó a Antonella, pero la joven de 33 años lo interrumpió: “En realidad no quiero que se vaya Antonella, yo iría por María, pero vamos a decir Antonella para que sume un par de votos”.

Ante tal revelación, el conductor le dio la palabra a Bauti, quien nombró a Nico, el marido de Emmanuel. Por su parte, Darío se sumó y dijo Antonella. Acto seguido, Nicolás indicó que tanto él como Martín y Bauti, iban por Nico, lo que suponía un empate. Por lo tanto, aquella división de votos daba terminada la reunión, pero todo terminó en escándalo.

Enojada con María, la novia de Martín Ku, Furia saltó y tildó a la joven de “falsa”, lo que hizo estallar al concursante. “No quiero que se quede porque me mira con caras de actriz, con unas caras del oje** y te lo digo en la je**”, expresó, por lo que él le contestó: “Justo Mari va a ser actriz”. “Como paso con Delfina (la hija de Virginia), tiene envidia de quién soy, no es mi problema”, sumó la jugadora, y agregó: “Quiero que María se vaya, no sé cómo se llama”.

El tenso ida y vuelta no terminó ahí. “Harta de la gente falluta, harta de la gente falluta”, gritó la polémica concursante y desató la furia de su compañero. “Mari no es falluta, eh, Mari no es falluta”, sentenció tras levantarse de su asiento y acercarse a su compañera. Sin embargo, todo esto quedó interrumpido por Santiago del Moro, quien le pidió a Darío que termine definiendo como líder de la semana quién se iba; fue así que salió elegida Antonella, como originalmente habían votado.

El segundo encuentro llegó con la tensión acumulada del primero y con muy poca onda entre los hermanitos. Finalmente, luego de varias idas y vueltas, los seis practicantes definieron que la cuarta invitada en abandonar la casa tenía que ser María del Rosario. ¿La razón? Más allá de lo que dijo Furia, también cuestionaron que ‘El Chino’ ya había ganado demasiados premios como para seguir en camino a llevarse el viaje a Cuba, el cual tendrá ganador este jueves, con el último invitado en abandonar el lugar.

Cabe mencionar que ahora el mencionado premio y el liderazgo de la próxima semana se disputará entre Emmanuel y Bautista, dado que son los últimos dos en contar con sus familiares dentro del juego.

