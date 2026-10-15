Russell Brand, acusado de ser un depredador sexual “voraz y despiadado” por la fiscalía británica

Russell Brand enfrenta siete cargos por presuntos delitos sexuales contra seis mujeres, por hechos que habrían ocurrido a lo largo de una década. En el inicio del juicio ante el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, la fiscalía describió su comportamiento y expuso los testimonios de las denunciantes.

Según la acusación, los episodios investigados habrían ocurrido entre 1999 y 2009 en diferentes circunstancias y lugares relacionados con la vida profesional y social del actor, quien niega las acusaciones.

Los cargos que enfrenta el artista de 51 años son tres por violación, tres por agresión sexual y uno por agresión indecente. Durante la audiencia, el fiscal Riel Karmy-Jones KC sostuvo que las seis mujeres realizaron sus denuncias ante las autoridades por separado. “No se conocían entre sí, nunca se habían visto”, destacó.

El fiscal presentó una descripción del comportamiento que, según la acusación, habría caracterizado al actor en sus relaciones con las mujeres, y afirmó que Brand podía mostrarse atento en el trato cuando eso le resultaba conveniente, pero tenía una actitud dominante ante las presuntas víctimas. Según expresó ante el jurado, sería “amable cuando quería serlo, divertido, encantador, incluso simpático cuando quería algo a cambio, aunque también exigente, prepotente, un seductor con un enorme apetito sexual e infantil en su expectativa de que todos sus deseos sean satisfechos”. El representante de la fiscalía sostuvo, en ese sentido, que el acusado tenía un deseo sexual indiscriminado y lo describió como “voraz y despiadado”.

Russell Brand, en una comparecencia anterior ante el tribunal de Southwark Crown, donde está acusado de violación y agresión sexual, en Londres Alastair Grant - AP

El abogado defensor, por su parte, señaló: “Las circunstancias del delito fueron tan amplias y variadas como la trayectoria profesional del acusado”. También indicó que “independientemente de quiénes fueran esas mujeres y de lo que dijeran o hicieran, Brand no se dejó intimidar”.

El fiscal insistió, sin embargo, en que después de los encuentros denunciados Brand continuaba con su rutina como si nada hubiera ocurrido, “indiferente e inmutable por lo sucedido”.

Los relatos de las denunciantes corresponden a distintos episodios, desde encuentros vinculados con actividades políticas hasta eventos relacionados con la industria del cine y los medios de comunicación.

La primera denunciante afirma que conoció a Brand en 1999 cuando él todavía no era conocido. La mujer habría asistido entonces a una conferencia del Partido Laborista británico y allí tuvo contacto con el actor. La fiscalía sostiene que, después de ese encuentro, Brand la violó. Durante el interrogatorio policial, el acusado habría manifestado que, de haber ocurrido el episodio, no lo recordaba, señaló que no recordaba el nombre de la mujer y dijo que nunca había participado en actividades sexuales sin consentimiento.

El caso de la segunda denunciante se habría dado durante una etapa en la que el actor trabajaba para MTV. Según la acusación, la mujer se encontró con Brand y él le preguntó dónde estaban los baños. Cuando ella se ofreció para indicarle el camino, Brand le habría pedido que entrara, sujetándola del antebrazo. La mujer se habría resistido, retrocediendo y forcejeando para evitar que la obligara a ingresar. Karmy-Jones apuntó que la denunciante recordó la expresión del actor como desesperada mientras insistía: “Entrá, ¡vamos!”.

El cómico y actor Russell Brand llega al Tribunal de Magistrados de Westminster, en Londres, el 2 de mayo de 2025, para enfrentar acusaciones de violación y abusos sexuales Alberto Pezzali - AP

La tercera mujer hizo referencia a un episodio ocurrido después de conocer al actor en una fiesta en 2004. Según su relato, Brand se habría abalanzado sobre ella poco después de empezar a conversar, le habría agarrado los pechos y se los habría apretado con ambas manos. Posteriormente, según la acusación, Brand la tomó del brazo y la llevó por la fuerza a los baños, donde presuntamente cometió una violación mediante sexo oral. El relato de esa misma denunciante incluyó otro episodio durante un traslado en un auto en el que el artista se habría exhibido ante ella y le habría exigido que le practicara sexo oral.

La cuarta víctima sitúa los hechos en Capital Radio, donde habría sido agredida por el actor en 2004. La mujer dijo que Brand la empujó contra una pared y la besó “de forma agresiva”, sujetándola de sus partes íntimas de manera violenta.

Una quinta mujer afirma que conoció a Brand en 2009 y tuvo un encuentro que comenzó con una actividad sexual consentida, pero en una ocasión posterior el actor habría cometido una violación. La sexta denunciante lo acusa de agresión sexual durante una situación relacionada con un proyecto laboral ese mismo año. Según mencionó la fiscalía, Brand le exigió que le hiciera un masaje y luego se arrodilló, apoyando la cabeza directamente en la zona de la ingle de la mujer.