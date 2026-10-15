Se conoció el primer avance de Somos así, la serie de Nadie dice nada protagonizada por Nico Occhiato y todo su equipo

A cinco años del debut de Nadie dice nada (Luzu TV), considerado pionero dentro del formato streaming en Argentina, el ciclo liderado por Nico Occhiato lanzará su propia serie en la sección Hulu de Disney+. La noticia se dio a conocer este miércoles con un adelanto que dejó expectantes a los fanáticos.

El ciclo liderado por Nico Occhiato lanzará su propia serie en la sección Hulu de Disney+ CLEO_BOUZA

Bajo el título Somos así: La serie de Nadie dice nada, el primer avance oficial —que confirmó su estreno para el 18 de noviembre— deja en claro que la ficción mantendrá la impronta humorística y cotidiana que caracteriza al equipo del exitoso programa.

La ficción mantendrá la impronta humorística, cotidiana y autorreferencial que caracteriza al equipo del exitoso programa CLEO_BOUZA

“¿Mambeados? Sí. ¿Intentando? También #SomosAsí: la serie de Nadie Dice Nada estrena el 18 de noviembre en #DisneyPlus”, escribieron desde la cuenta oficial de Instagram de la plataforma, donde dejaron ver el tráiler, el cual expone a los personajes lidiando con enredos desopilados, crisis existenciales, citas fallidas y situaciones laborales insólitas que van desde entrevistas de trabajo fallidas hasta discusiones disparatadas entre amigos.

Con un tono de comedia grupal, el avance intercala escenas en departamentos, oficinas, consultorios médicos y fiestas nocturnas, lo que anticipará una propuesta dinámica, fresca y con mucha complicidad para quienes siguen el día a día del ciclo. Además, revela sorpresas con participaciones especiales, cameos y momentos musicales que prometen atrapar tanto a los seguidores fieles como a nuevos espectadores.

La noticia fue dada a conocer mediante las redes sociales de la plataforma y del ciclo de streaming (Foto: Captura Instagram/@disneyplusla)

La ficción, la cual tendrá 8 episodios de 20 minutos cada uno, está protagonizada por los mismos conductores del ciclo: Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Santi Talledo y Martín Garabal. También participan figuras consagradas como Oscar Martínez, Sofi Morandi y Graciela Stefani.

“Un grupo de amigos atraviesa un momento en que todo parece desajustarse al mismo tiempo. Trabajos que tambalean, vínculos que se redefinen, citas fallidas y secretos que salen a la luz los llevan a preguntarse quiénes son y qué están dispuestos a sostener. A lo largo de ocho episodios vivirán situaciones delirantes que amenazan con cambiarlo todo, porque crecer no vino con un manual de instrucciones”, dice la sinopsis oficial que invita a darle play.

Algunos de los comentarios que se visualizaron en el posteo (Foto: Captura Instagram/@disneyplusla)

“Aún no salió y ya quiero la 2.ª temporada”; “¡Tremendooooo! Ya en favoritos"; “Mamá, pagame Disney Plus yaaaa”; “Espero que ya estén filmando la segunda parte” y “Perdí la cuenta de la cantidad de veces que lo vi y sigo llorando, 18 de noviembre llega ya”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios que celebraron la buena nueva.