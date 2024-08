A Knight Of The Seven Kingdoms: todo lo que se sabe del nuevo spin off de Game Of Thrones en el que “nadie está a salvo”

Escuchar

Como El Hobbit con El señor de los anillos y El Silmarillion, A Knight Of The Seven Kingdoms podría diferenciarse de manera notable con las principales series de la saga de Game Of Thrones y La Casa del Dragón. Es una miniserie que adapta varias historias originales ideadas por George R. R. Martin y funciona como un tentempié para los seguidores de la saga, que transcurre entre los grandes eventos de las casas reales que disputan el poder en Poniente. No tiene la escala (narrativa, al menos) de esos relatos de intrigas palaciegas, dinastías poderosas y dragones inmensos que determinan el destino de millones de almas, sino que se centra en las bienaventuranzas de un héroe que sueña con proteger a los más humildes .

Divida en 6 capítulos, Knight Of The Seven Kingdoms es una precuela que transcurre 90 años antes de que Daenerys Targaryen inicie el viaje para retomar el poder de su familia y sentarse en el Trono de Hierro. Está basada en una serie de cuentos que recién en 2015 fueron recopilados como un libro, bajo el título que ahora toma esta miniserie. La primera historia, “El caballero errante”, fue editada primero como un libro en 1998; luego tuvo una versión como novela gráfica. En presentación y estilo, “El caballero errante” tomaba distancia de la voluminosa prosa que era parte de la historia de Canción de hielo y fuego. Era una historia más pequeña, pero no por eso habitada por personajes menos carismáticos que los de Game Of Thrones. Fue la primera opción en la que pensó George R.R. Martin cuando HBO quiso expandir el éxito de la serie de televisión a través de otras historias contenidas en el mismo universo.

Martin trabajó el libreto de la serie junto a Steve Conrad, el guionista de En busca de la felicidad y La vida secreta de Walter Mitty: “Está determinado a hacer una adaptación fiel de estas historias, que es exactamente lo que yo quería, porque estos personajes son muy preciados para mí. La primera temporada va a adaptar la primera novela, ‘El caballero errante’”. En 2023, el proyecto recibió luz verde para filmarse como una miniserie, con Martin y Ryan Condal (showrunner de La Casa del Dragón) como productores ejecutivos.

La historia que une La Casa del Dragón con Game Of Thrones

Si Knight Of The Seven Kingdoms es fiel a los cuentos de Martin (el trailer parece adelantar que lo será) el relato se centra en la aventura de Ser Duncan El Alto y su escudero, Huevo. Duncan (o Dunk) era el escudero de Ser Arlan del Árbol de la Moneda, un caballero del que toma sus armas y apodo. Duncan se hace conocer como “El Caballero Errante”.

Un vistazo a más #Historiasúnicas. A knight of the Seven Kingdoms llega a Max. pic.twitter.com/aicPv2QYEq — Max Latinoamérica (@StreamMaxLA) August 5, 2024

Como si fuera un pasaje de ritos, iniciaciones y transmutación quijotesca, Dunk sueña con alcanzar el honor, la fama y la riqueza que prometen las mejores historias de caballería. Este don nadie, alto como una torre humana, compensa su torpeza e inocencia con un corazón enorme. Esa bondad fue la que conmovió a Ser Arlan para tomarlo como escudero . Para Duncan, un hombre humilde en las traicioneras calles de barro de Lecho de Pulgas, ser parte de la honorable Guardian Real en servicio al Rey de los Siete Reinos, es un sueño que parece imposible.

Si la producción para televisión comienza como la novela, el punto de partida debería ser la muerte de Ser Arlan, cuando Duncan decide participar en un torneo para caballeros. En el camino, conoce a Huevo, un chico con la cabeza rapada al que acepta como su nuevo escudero. Como en la obra de Cervantes y las mejores historias de caballería, el ingenioso joven complementa al que pretende ser honorable. Huevo tiene la formación y sofisticación de la que carece el quiere ser un caballero.

La miniserie se centraría en el torneo de caballeros en el que Duncan conoce al despiadado y brutal Aerion Targaryen. A pesar de ser un pobre don nadie, Duncan no teme en enfrentar al príncipe Targaryen cuando ve cómo le pega a una mujer, la marionetista Tansell. Esa situación es la que motiva un juicio por combate: para enfrentar a Aerion, Duncan debe juntar un equipo de siete almas como la suya, que quieran acompañarlo con algo más que sus vidas en un enfrentamiento a muerte.

Quiénes son los protagonistas

Peter Claffey

Para el rol de Duncan, el protagonista, Lucy Bevan (directora de casting de Barbie, Batman, Belfast y Cruella), buscó actores con mucha fuerza física que midieran, mínimo, 193 centímetros. La altura de Peter Claffey, el irlandés jugador de rugby elegido para interpretar a Dunk, superó por 2 centímetros los requisitos mínimos.

Dexter Sol Ansell Newscom

Dexter Sol Ansell cumplió con los requisitos exigidos para interpretar a Huevo, coprotagonista de la serie: “Físicamente pequeño, este personaje es demasiado sabio para la edad que tiene, es un confidente ingenioso. Blanco pálido, con ojos azules o verdes. No más de 9 o 10 años”. Ansell tuvo un rol secundario en Los juegos del hambre: La balada de pájaros cantores y serpientes, como el joven Coriolanus.

Las posibles referencias

Los espectadores que estén al día con La Casa del Dragón, y recuerden la historia de Alyn, intuirán que el personaje con la cabeza rapada oculta algo en relación a su linaje. A Knight Of The Seven Kingdoms no tiene batallas épicas y multitudinarias, o grandes estrategas que tejan alianzas y traiciones políticas desde las sombras en Desembarco del Rey. Eso no significa que no haya referencias más o menos evidentes con las historias que hicieron popular a Daenerys Targaryen, Jon Snow, Ned, Sansa y Arya Stark.

¿Es Brienne una descendiente de Duncan?: las teorías de los fans de Game Of Thrones están a la orden del día

Duncan es reconocido por su altura y sentido del honor. Uno de los personajes más queridos de Game Of Thrones comparte esos rasgos: Brienne de Tarth, la mujer que juró lealtad a Renly Baratheon y más tarde acompañó a Jamie Lannister en su arco de redención. ¿Es Brienne una descendiente de Duncan? Por ahora, solo hay teorías entre los fanáticos sobre la conexión entre ambos personajes.

Aunque A Knight Of The Seven Kingdoms marca la primera aparición en pantalla de Duncan el Alto, el personaje ya había tenido una mención en Game Of Thrones. En el capítulo de la Boda Púrpura, el sádico rey Joffrey hace una mención burlona en la que incluye el apodo de Ser Duncan.

¿Habrá cameos de los actores o personajes más conocidos de La Casa del Dragón y Game Of Thrones? Aunque nunca hay que descartar la posibilidad de flashbacks, parece difícil que haya cameos si se tiene en cuenta que esta historia transcurre 70 años después de la precuela y 90 años antes de la serie principal . Además, la historia original que adapta no se centra en ninguno de los personajes conocidos, aunque transcurre en el mismo mundo: “Es una serie más corta, con un tono muy distinto”, dijo Martin. “Aunque todavía es Poniente, así que nadie está a salvo”.

Cuándo se estrena

A Knight Of The Seven Kingdoms llegaría a Max durante la segunda mitad de 2025. Si la miniserie tiene éxito, Martin expresó su deseo para adaptar en otras miniseries el resto de las historias que contiene la antología que recopila sus antiguos escritos: “Espero que podamos adaptar La espada jurada y El caballero misterioso”.

“El caballero errante” es la primera pero probablemente no sea la última aventura de Duncan y Huevo. El autor de Elden Ring y Game Of Thrones también tiene otras ideas para sus queridos personajes: “ Necesito encontrar el tiempo para escribir todas las historias de Dunk y Huevo que tengo planeadas . Hay más de las que pensaba”.