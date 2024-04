Aventuras, magia y fantasía en una serie pensada para ver en familia

Escuchar

“Pelea como si estuviese poseída”, dice un personaje sobre Nell Jackson, la protagonista de la nueva serie de Disney+ que lleva su nombre y descripción: Nell, la renegada. También se dice de ella que es antinatural, un monstruo del averno, una asesina despiadada y unas cuantas cosas más que no son ciertas, pero que se riegan como pólvora en la Inglaterra del siglo XVIII que sirve como fondo del relato. Sin redes sociales, pero con una aceitada maquinaria para difundir rumores, la sociedad en la que vive Nell, y la que la prejuzga desde la cuna, es uno de los temas que la serie explora a través de un relato pleno de aventura, humor y fantasía.

La historia

Todo comienza con un asalto en medio del camino. Una figura vestida con una chaqueta del ejército británico se acerca a la escena del crimen que está ocurriendo. Resulta ser una mujer, Nell, que enseguida interviene para frenar el robo ante la incredulidad de la banda que la registra más como una broma que como una amenaza. “No te conviene meterte conmigo”, le advierte Nell a uno de los enmascarados que rápidamente entiende por qué. El misterio detrás de las habilidades físicas de la mujer es solo uno de los elementos que intrigan sobre el personaje interpretado por la actriz Louisa Harland. Nell está de regreso en su pueblo al norte de Londres, donde su padre tiene una posada y sus hermanas menores cuidan una lápida que lleva su nombre. Es que la mujer, más cómoda vistiendo ropa masculina que con los vestidos y corsés de la época, hace años huyó del lugar con un capitán en camino al frente de batalla en el que murió poco tiempo después. Viuda, Nell regresa para desmentir su deceso y se encuentra con todo el pueblo sometido a los caprichos del heredero del señor de la comarca. Un malcriado y malévolo vástago de la nobleza que crea caos en la vida de la protagonista y sus hermanas, convertidas en prófugas de la justicia.

El personaje

Louisa Harland es Nell Jackson en la nueva serie de Disney+ Robert Viglasky - Disney +

Con su nariz prominente y una voz rasposa, que siempre adopta un tono entre cínico y sarcástico, Nell atrapa la atención apenas aparece en escena. En parte por el preciso guion que la presenta como una equilibrada combinación de aventurera despreocupada y sensible figura materna en busca de justicia para ella y los suyos y sobre todo por la interpretación de Harland. La actriz irlandesa, que algunos espectadores tal vez reconozcan por Orla, su papel en la notable comedia Derry Girls (disponible en Netflix), en la que se turnaba con Nicola Coughlan (la Penelope Featherington de Bridgerton) para robarse todas las escenas en las que aparecían, le aporta personalidad y vivacidad al personaje sin volverlo nunca una caricatura inverosímil. Lejos del despiste de su Orla en Derry Girls, Nell es una criatura llena de facetas y matices: una mujer independiente en una época que no tolera ni siquiera la insinuación de rebeldía femenina, que se planta frente a la injusticia y al lugar que se supone que debe ocupar por su género y origen y que además no se toma nada demasiado en serio, ni siquiera a sí misma.

La creadora

Nell, la renegada Robert Viglasky - Disney +

Aunque el nombre de Sally Wainwright no esté entre los más conocidos por los seguidores de las series, sus ficciones sí son muy reconocibles. La guionista inglesa devenida en showrunner lleva décadas trabajando en diferentes proyectos de la BBC, donde se formó y logró poner en marcha uno de los mejores policiales de los últimos años, Happy Valley, además de crear en asociación con HBO la brillante comedia de época Gentleman Jack. Muy diferentes entre sí, esas dos ficciones tenían como denominador común a sus protagonistas, mujeres que ocupaban roles tradicionalmente ejercidos por hombres. Y en esa misma línea está Nell, la renegada, aunque su tono esté más cerca de la comedia familiar en honor a la plataforma que la produce y aloja. Una novedosa mezcla entre la comedia de modales, el cuento de hadas y la ficción histórica, con esta serie Wainwright se da el permiso de probar nuevas formas narrativas que resultan en un conjunto entretenido y tan sorprendente como la escena musical que abre uno de los últimos episodios de la temporada.

El elenco

Joely Richardson es Lady Eularia Moggerhangar en la serie Luke Varley - Disney +

Como toda serie británica que se precie de tal, especialmente si como en este caso cuenta con un presupuesto generoso, Nell, la renegada cuenta con un despliegue de escenarios y vestuarios prodigioso, que hace juego con un elenco integrado por reconocidos intérpretes veteranos y algunos novatos que prometen. Entre los primeros figuran Pip Torrens (The Crown) como el terrateniente y magistrado que enreda la vida de Nell; Adrian Lester, en el papel del malvado conde de Poynton y Joely Richardson, encargada de interpretar a la excéntrica Lady Eularia Moggerhanger. Además, el grupo incluye a Nick Mohammed, conocido por su papel en Ted Lasso, como Blind Billy, una suerte de duende que vela por los intereses de Nell. Por el lado de las nuevas caras se destacan las carismáticas Bo Bragason y Florence Keen, que interpretan a las hermanas de Nell, y Enyi Okoronkwo, el joven paje listo para la libertad.

Un relato de esta época

Nell, la renegada Chiabella James - Disney +

Aunque la acción de la serie de ocho episodios transcurre en 1705, en tiempos del reinado de Ana Estuardo, e incluye una línea de relato relacionada con los conflictos verídicos que suscitó su posible sucesión, lo cierto es que la serie se toma más de una licencia poética para desarrollar su historia. Más allá de los aspectos ligados a la fantasía, el mundo sobrenatural y la magia, la ficción se aleja también de la fidelidad histórica, al mismo modo que lo hace Bridgerton, que desde su primera temporada desafía los límites de los relatos históricos. En este caso, las líneas de diálogos rebosan de anacronismos idiomáticos y sociales que incluyen también un casting que abarca un espectro racial más amplio del que existía en realidad. Una acertada decisión creativa que aporta mucho a la combinación de géneros y tonos que hacen de Nell, la renegada, una propuesta original y divertida para toda la familia.