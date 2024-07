Quién es quién en la serie de Máxima, que ya tiene fecha de estreno en la Argentina

Escuchar

El 15 de agosto desembarcará en la Argentina la serie basada en la vida de Máxima Zorreguieta, la esposa argentina del rey de los Países Bajos Guillermo Alejandro. Se trata, sin dudas, de uno de los estrenos más esperados del año, que llegará a través de la plataforma Max. Los seis episodios de la producción, basada en el libro Máxima Zorreguieta. Madre patria de Marcia Luyten y llamada simplemente Máxima, ya se pueden ver en Europa a través de la plataforma de streaming Videoland.

La temporada inicial se centra en los orígenes de la joven economista, nacida el 17 de mayo de 1971 en Buenos Aires y en los primeros pasos de su historia de amor con el príncipe heredero. Máxima fue interpretada por la actriz argentina Delfina Chaves y el rey Guillermo Alejandro, por el actor neerlandés Martijn Lakemeier. “En la miniserie vemos como Máxima se transforma en una mujer segura de sí misma que se enamora perdidamente”, adelantó en un comunicado Peter van der Vorst, director de contenidos de RTL Nederland, propietario de Videoland.

Tal y como sucedió en la vida de Máxima, que se enamoró del entonces príncipe holandés, también la actriz Delfina Chaves se enamoró del actor Martijn Lakemeier, que interpreta a Guillermo de Orange Backgrid/The Grosby Group

Ser el rey y la reina: el desafío más grande de sus carreras

Luego de un extenso casting, Chaves fue la actriz seleccionada para llevar a la pantalla a Máxima Zorreguieta. “Cuando me informaron que había quedado elegida, honestamente no podía creerlo. Recuerdo que estaba manejando, yendo a la casa de mi papá y estaba temblando de la emoción”, comentó la actriz durante la presentación de la producción neerlandesa.

En varias ocasiones, la hermana menor de Paula Chaves mostró su felicidad ante este gran proyecto profesional. “Máxima. Jamás imaginé una oportunidad así”, escribió al momento de contar el proyecto Archivo

Sobre el desafío de encarnar a la reina de Países Bajos, Chaves reveló las dificultades que tuvo que sortear, en especial a la hora de estudiar el idioma. “Me llega la audición para esto y yo dije ‘nunca en la vida’, de verdad me tenía cero fe”, comentó la actriz en una entrevista. ”Era impensado, había escuchado de mucha gente (que había hecho el casting), y que se filmaba en muchos países... Yo siento que soy nada que ver a ella (Máxima), el color de ojos, el pelo... decía ‘no hay manera’”, confesó la hermana menor de Paula Chaves, que finalmente quedó seleccionada y hoy se muestra sumamente entusiasmada y agradecida por el salto profesional que le representa este papel.

Martijn Lakemeier es quien interpreta al Rey Guillermo Alejandro Archivo

El actor neerlandés Martijn Lakemeier es quien interpreta a Guillermo Alejandro. Tiene 30 años, nació el 17 de septiembre de 1993 en Zwijndrecht y estudió actuación en la Academia de Arte Dramático de Maastricht. Ganó varios premios gracias a su personaje de Michiel en el film Oorlogswinter (Invierno en tiempos de guerra) y es el ganador más joven del Becerro de Oro (que se entrega en el festival de cine de los Países Bajos) al Mejor actor. Trabajó en varias películas y series holandesas, entre ellas De marathon y The secrets of Barselet en 2012; It’s All So Quiet, en 2013; Ventoux y Yes I do, en 2015; De Oost, en 2020 y María Antonieta, en 2022. “La serie comienza en Sevilla, donde ellos se conocen, y cuenta cómo se desarrolla la relación entre ellos a partir de ese momento ”, apuntó el actor durante la presentación de la biopic en Ámsterdam.

La mayor crisis que vivió Máxima

El padre de la reina, Jorge Zorreguieta, será interpretado por el actor español Daniel Freire

Jorge Zorreguieta contrajo primeras nupcias con la filósofa Marta López Gil y con ella tuvo tres hijas (Dolores, Ángeles y María). Al tiempo, se enamoró de María del Carmen Cerruti, hija de un gran amigo suyo y dieciséis años menor que él, y en 1968 decidió terminar la relación con su esposa. En aquellos años el divorcio no era legal en la Argentina. Sin embargo, eso no impidió que Zorreguieta iniciara una nueva vida con Cerruti, con quien tuvo a Máxima, en 1971, y a otros tres hijos: Martín, Juan e Inés. Entre 1979 y 1981 fue subsecretario de Agricultura, un cargo de confianza del ministro de Economía Martínez de Hoz, como parte del gabinete del régimen militar de Jorge Rafael Videla.

Dolores Zorreguieta, la hermana mayor, es artista y educadora y será interpretada por Cecilia Cereijido-Bloche

El romance entre Máxima y el príncipe fue aprobado por la Corona, pero la argentina tuvo que tomar decisiones importantes para ganarse el beneplácito del pueblo holandés. Tras hacer oficial su compromiso, anunció que adoptaría la ciudadanía y debió esperar que se aprobara un proyecto de ley para consentir la unión del príncipe protestante con una joven católica.

Juan, uno de los hermanos de Máxima, es ingeniero y mantiene un perfil bajo. Estudió en la Universidad Católica Argentina de Buenos Aires como su hermana mayor y trabajó varios años en una firma consultora especializada en gestión de empresas. En la serie, lo interpreta el joven actor Ignacio Arregui Archivo

Además, Máxima tuvo que afrontar el rechazo que suscitó en el Parlamento holandés la participación de su padre en el gobierno militar, que determinó la decisión institucional de que no asistiera a la boda real . En nuestro país hubo voces que procuraron identificar a Jorge Zorreguieta con los casos de violaciones de los derechos humanos. Si bien nunca prosperaron denuncias en la Justicia, el Parlamento holandés argumentó una “responsabilidad moral” del padre de Máxima en los delitos cometidos por el gobierno de Videla. En solidaridad con su marido, la madre de la reina tampoco estuvo presente en la celebración. A pesar de las restricciones, Zorreguieta sí pudo asistir en noviembre de 2005 al bautismo de su nieta Alexia, la segunda hija de los reyes Guillermo y Máxima, en Wassenaar, un pueblo cercano a La Haya, donde la niña fue bautizada con aguas del río Jordán.

María Pame será encarnada por la actriz Valeria Alonso Archivo

“Máxima, la serie holandesa, se estrenará en Argentina, España, Alemania y un montón de países más . Interpretar a María Pame, la madre de la reina. Rejuvenecer y envejecer para contar tres décadas, la infancia y la juventud de Máxima de Holanda, fue increíbl e. De esas experiencias maravillosas que a veces te regala esta profesión. Gracias a todos los compañeros de la Argentina, Holanda, Chile, Estados Unidos, Alemania, España, Uruguay con quienes rodamos esta biopic de seis capítulos ¡Habrá segunda temporada, qué hermoso!, expresó Alonso en su cuenta de Instagram.

Martín Zorreguieta, el gran apoyo moral de Máxima

Santiago Botto interpreta al más conocido de los hermanos de Máxima, Martín, dueño del célebre restaurant Tinto Bistró, en Villa La Angostura

Martín Zorreguieta es, quizás, el más popular de los hermanos de Máxima, Y esto gracias a su reconocido restaurante Tinto Bistró, ubicado en Villa La Angostura. Máxima es tan apenas un año mayor que Martín y siempre fueron muy unidos.

En la ficción, Botto encarna a “El Zorro”, como lo llaman sus amigos, y acompaña a su hermana en el camino hacia la madurez, mientras ella es una estudiante universitaria y en los inicios de su relación con el príncipe.” Martín aparece en los momentos de gran transformación de su hermana . La acompaña en sus decisiones más importantes. Se criaron juntos y como son muy cercanos en edad siempre se apoyaron mucho”, le aseguró Botto a LA NACIÓN en relación con el profundo vínculo que une a los hermanos.

Botto, que tiene 34 años y hace dos vive en Barcelona, se muestra entusiasmado con el proyecto. “Quedé encantado con el proceso. El equipo fue muy diverso y siempre reinó la buena onda. Fue toda una sorpresa que buscaran caras nuevas para una producción de esta magnitud”, relató el actor a este medio.

Máxima y Martín comparten la misma pasión por Villa La Angostura, donde la familia real compró una casa hace años. Guillermo Alejandro y Máxima suelen tomarse unos días al año para viajar allí junto a sus tres hijas y disfrutar de distintas actividades invernales en familia.

Inés y Valeria: las confidentes

La hermana menor de Máxima, Inés Zorreguieta, será interpretada por Gala Bichir

Inés, la más pequeña de la familia, fue quizás la preferida de la entonces princesa de Orange. Según trascendió Máxima acompañó y empatizó con su hermana mejor que nadie . En diciembre de 2002, pocos meses después de haberse casado con Guillermo, la princesa viajó expresamente a Buenos Aires para asistir a la graduación de la benjamina de la familia. Máxima se preocupó mucho por el bienestar de su hermana, incluso se comentó que llegó a ofrecerle vivir con ella en Holanda tras trascender que sufría de depresión y trastornos en la alimentación. Inés Zorreguieta se suicidó el 7 de junio de 2018, a los 33 años, en lo que constituyó el golpe más duro en la vida de Máxima.

Valeria Delger, la mejor amiga de Máxima, será encarnada por la actriz tucumana Agustina Palma. Radicada en Los Ángeles y Madrid, la joven artista empezó su carrera en Rincón de luz. Su paso por el universo de Cris Morena no terminó ahí: también formó parte de Floricienta, Esperanza mía y Consentidos, entre otros ciclos Archivo

La familia real confirmó a la prensa que no estuvo involucrada en la producción de esta serie; no obstante, la serie, dado su éxito en Países Bajos, contará con una segunda temporada, cuyo rodaje comenzará en octubre próximo. Una curiosidad que cautivó a los espectadores es que entre los actores Delfina Chaves y Martijn Lakemeier comenzó un romance una vez que se apagaron las cámaras, relación que dio mucho de qué hablar en la prensa internacional.

En la segunda temporada, según afirman los avances, Máxima descubrirá “que conservar el amor de los neerlandeses no es tan fácil como conquistarlo”, indicó Rachel van Bommel, de la productora Millstreet Films, a cargo de la producción de la ficción.

Máxima se estrenará en la Argentina el jueves 15 de agosto, por Max