Cinco series para descubrir algo del complicado universo femenino

Al borde. Apenas comienza esta nueva serie de Netflix es imposible no pensar en la trilogía compuesta por las películas Antes del amanecer, Antes del atardecer y Antes de la medianoche. Ahí está su protagonista, Julie Delpy, otra vez como una mujer algo neurótica y en crisis aunque la chef que interpreta en la serie parezca tener mucho más control sobre sus emociones que la Céline de los films de Richard Linklater (aunque, como ella, esta mujer esté un poco fuera de su elemento). Es una francesa viviendo en Los Ángeles, una cocinera reconocida que no logra que su marido le preste atención o confíe en sus decisiones y que consigue su mayor apoyo de sus tres amigas. Amigas que no están precisamente en el mejor momento de sus vidas. Creada, escrita, protagonizada y dirigida por Delpy, la ficción se toma con humor los desafíos particulares que supone la mediana edad en las mujeres. Ahí están Ell (Alexia Landeau), madre soltera de tres hijos que siempre organizó su vida alrededor del hombre que tuviera al lado y que, ahora sola, no sabe cómo seguir adelante. Yasmine (Sara Jones) se autodenomina feminista pero no consigue un trabajo que le interese y pena por depender emocionalmente y económicamente de su esposo. Anne (Elizabeth Shue) esconde su angustia detrás de su fortuna y una actitud relajada. Distintas pero complementarias, las cuatro amigas forman un equipo a veces algo molesto pero muy divertido y fiel al modo de pensar femenino. Una temporada. Disponible en Netflix.

Kate Mara en A Teacher

A Teacher. Nada es sencillo en esta serie creada por Hannah Fidell a partir de su propio largometraje, estrenado en el festival de Sundance en 2013. Aquí los villanos y sus víctimas, las malas intenciones de una y la indefensión del otro se presentan al espectador como una confusa mezcla de emociones, intenciones, errores y decisiones cuestionables. Sí, se trata de la historia y las consecuencias de la relación ilícita entre una profesora de secundario y uno de sus alumnos, pero más allá de estar enmarcada en un vínculo de poder y tratarse de lo que la ley denomina grooming, lo que se cuenta en esta serie de diez episodios va mucho más allá. Porque el relato se toma el tiempo para mostrar la soledad de Clare Wilson (Kate Mara), la nueva profesora de literatura de una escuela secundaria de Austin, su ciudad natal, en la que de todos modos se siente casi una extraña, y cómo esos factores precipitan su acercamiento a Eric (Nick Robinson), su alumno del último año del colegio. Mientras él debe lidiar con su incierto futuro y las responsabilidades por venir, el atractivo y la seducción de ella aparecen como un espejismo primero y una fantasía hecha realidad que esconde dolorosas ramificaciones. Con un guion tan sutil como su puesta en escena, este drama toma un tema controversial para explorar los costados más oscuros del alma humana. Una temporada. Disponible en Star+.

Rose Byrne protagoniza la serie de Apple TV+ Apple TV + - La Nación

Physical. Rose Byrne (Damas en guerra), es una extraordinaria actriz capaz de interpretaciones inolvidables tanto en la comedia como en el drama, y entre esos dos géneros se equilibra esta serie que ya tiene confirmada una segunda temporada. Ambientada en los años 80, la ficción aprovecha al máximo el rango interpretativo de la actriz australiana para contar la historia de Sheila Rubin, una mujer que siente que su vida no resultó como esperaba. Con un marido profesor que da por hecho su apoyo y su presencia constante (él está lejos de merecer esa fidelidad) y que une su propia realización personal a su aspecto físico, Sheila es una bomba de tiempo. Y en su cabeza estalla todo el tiempo. Ya se trate de su bulimia, de su despiadada forma de ver el mundo pero sobre todo a ella misma, el personaje no logra escapar de su prisión suburbana. Hasta que el mundo del aerobic se cruza en su vida. Desesperada por cubrir los gastos que provocó su trastorno alimenticio, la mujer encontrará en las clases de ejercicio un escape emocional y un negocio que construirá a base a malas prácticas, pésimas decisiones y una valentía nacida de sus peores instintos. Una temporada. Disponible en Apple Tv+.

Kat Dennings en Dollface. Star+

Dollface. Todos conocen a una chica como Jules (Kat Dennings). Todos tienen una amiga que apenas se pone de novia desaparece de la faz de la Tierra casi sin darse cuenta de lo que está haciendo. Hasta que llega la ruptura sentimental y el intento de reconectar con las amistades dejadas de lado. Lo curioso en el caso de la protagonista de esta comedia es que cuando tras cinco años de relación, su novio le informa que no va más, ella imagina un colectivo repleto de mujeres en la misma situación que ella, conducido por una solterona tan identificada con su papel de “señora con gatos” que ella misma se convirtió en un felino. Si todo suena un poco disparatado es porque lo es. Ese es el encanto de la serie creada por la guionista Jordan Weiss, que también aplica su peculiar imaginación a la sobresaliente serie animada de Harley Quinn (disponible en HBO Max). El delirio combinado por el carisma y el timing para la comedia de Dennings (que muchos ya advirtieron durante su participación en Wandavision), hacen de Dollface una serie distinta, original y entretenida, pero que al mismo tiempo entre las fantasías y el humor desliza profundos comentarios sobre la amistad femenina que tantas veces es representada en la ficción como una acumulación de celos, mezquindades y competencia feroz. Una temporada. Disponible en Star+.

Aisling Bea y Sharon Horgan, el dúo de hermanas en el centro de la comedia británica Directv

This Way Up. “Tantos secretos”, dice Aine, el personaje central de esta serie creada por Aisling Bea, la actriz que la interpreta. Aine se refiere a su incipiente romance oculto con Richard (Tobias Menzies), el papá de uno de sus alumnos, pero también podría estar resumiendo toda la trama de la segunda temporada de esta comedia dramática que explora la vida de esta mujer irlandesa viviendo en Londres, tan graciosa como sensible y el vínculo que tiene con su hermana mayor, Shona, interpretada por Sharon Horgan, la actriz y guionista de Catastrophe (otra serie británica que utilizaba el humor para encarar temas difíciles como la depresión, los traumas familiares y las relaciones de pareja). Y si en la primera temporada la que guardaba más que lo que mostraba de sus conflictos internos era Aine, apenas recuperada de una crisis nerviosa, ahora le toca el turno a la aparentemente madura Shona de utilizar la negación como chaleco salvavidas. Y, claro, tampoco es que Aine se haya transformado en un dechado de equilibrio emocional. Lo cierto es que ya en tratamiento psicológico las cosas parecen irle algo mejor, aunque la evidente dependencia de su hermana mayor y de Richard, que viene con su propia mochila de neurosis, la colocan en un estado de fragilidad permanente. “A veces hablás como si fueras la única que se siente triste. Es molesto”, le reclama Shona y en ese certero comentario ahí reside buena parte de lo que desarrollará en los seis nuevos episodios. Dos temporadas. Disponibles en Directv Go.