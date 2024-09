Colin Farrell: su tediosa conversión como El Pingüino, las chicanas con Danny DeVito y el antídoto que encontró en Pixar

Escuchar

Mientras estaban en pleno rodaje de Batman, la película de 2022 que volvió a los orígenes del superhéroe y le dio un giro más cercano al cine negro que a las estridencias del popular género, Colin Farrell insistía con hacer más que las seis escenas que el director Matt Reeves le había destinado a su personaje, Ozwald Cobb. Ahora, unos años más tarde, el actor irlandés asegura que su deseo se cumplió con creces en la serie dedicada a El Pingüino, que se estrena este jueves a las 22, por HBO y la plataforma Max.

“ El proceso de maquillaje llevaba dos horas y 57 minutos y me ayudaba mucho a meterme en el personaje, pero al final del día quitármelo demoraba 45 minutos . Sentía un alivio enorme en ese momento después de haber pasado 15 horas con todo puesto. No me estoy quejando, para nada, pero el alivio de sacármelo era como renacer. Todos los días era como volver a nacer como yo mismo”, cuenta Farrell en la conferencia de prensa en la que participó LA NACIÓN sobre la serie de ocho episodios. Claro que más allá de la elaborada máscara que transformaba la bella cara del actor en el rostro lleno de cicatrices y marcas de Oz, lo más difícil para él era sacudirse la oscuridad que su personaje carga y esparce por donde vaya .

“ Hacia el final de las grabaciones ya estaba algo malhumorado porque Oz es una criatura muy oscura, un ser terriblemente cruel . Las ocho horas del programa definitivamente satisficieron la codicia que sentía durante la película. Cuando volvía al hotel después de grabar un episodio me ponía a mirar películas de Pixar. Mi antídoto era ver Buscando a Nemo”, explica el actor entre risas. El claroscuro tendrá sentido para los espectadores apenas ingresen o reingresen en el mundo de la ciudad Gótica que presentó la película de 2022, ahora de regreso en las salas locales.

La serie comienza unos días después de los hechos relatados al final del film: El Acertijo destruyó la ribera de la ciudad, las zonas más pobres quedaron inundadas y tras la muerte del jefe de la mafia Carmine Falcone, el caos reina en las calles. En medio de todo el desastre, Oz decide que llegó su momento de convertirse en el líder que el mundo criminal no estaba esperando. Ansioso por vengarse de todos los que se burlaron de él por su aspecto y la cojera que recuerda a la marcha de los pingüinos y le ganó el mote que detesta, el mafioso empieza a tejer las intrigas que lo ayuden a alcanzar la cima de la mafia. Un puesto que también ambiciona Sofia (Cristin Milioti), la hija de Falcone que reaparece en la ciudad luego de haber pasado una larga temporada en Arkham, la institución psiquiátrica que los fanáticos de las historietas conocen como el hogar de los villanos del cuento.

Los conocedores del universo de Batman sabrán también reconocer algunas otras pistas que anticiparán lo que vendrá tanto en la serie como en la próxima entrega cinematográfica alrededor del hombre murciélago, aunque en el escenario del programa de TV, el encapotado volvió a su cueva, y en su ausencia, los malos mandan.

“ Nuestra versión de Oz, es la de un mafioso de poca monta, alguien del que todo el mundo se burla y subestima. Pero él tiene la ambición de elevarse por sobre sus circunstancias, una suerte de sueño americano sombrío, al estilo de Caracortada ”, detalla Reeves, que ya está en pleno desarrollo de la secuela del film y es uno de los productores de la serie que explora esa búsqueda.

El desafío de contar una historia ambientada en ciudad Gótica sin su habitante más famoso era enorme para Lauren Lefranc, la showrunner de la serie que aun antes de que se estrenara el film de 2022 ya se había puesto a la tarea de construir un relato y unos personajes lo suficientemente interesantes como para atrapar la atención del espectador mientras el batimovil quedaba guardado en el garage. Y por supuesto, en el centro de todo, estaba Oz, ese agujero negro listo para absorber todo y a todos, que además debía tener alguna cualidad que despertara tal vez no empatía pero sí algún resquicio de simpatía en los espectadores.

“Una de mis referencias principales para diseñar el aspecto del personaje fue Fredo Corleone, el trágico papel que interpretaba John Cazale en El padrino”, explica Mike Marino, el diseñador de maquillaje encargado de crear a El Pingüino. Nominado al Oscar por su trabajo en la película, el especialista sabía que para repetir el proceso de transformación de Farrell en la serie debía repensar sus técnicas y procedimientos.

El esfuerzo valió la pena. La metamorfosis es tan convincente que pronto el espectador deja de “ver” a Farrell para empezar a registrar los detalles y peculiaridades del personaje principal. Además del aura de otras criaturas del género de los cuentos de mafiosos, por ahí hay algo, admite Farrell, “del Al Capone de Robert De Niro en Los intocables y del Tony Soprano de James Gandolfini”, el maquillaje alude sutilmente al aspecto del ave del título. “Me dediqué a investigar sobre los pájaros y específicamente a los pingüinos y encontré una subespecie que tenía unas cejas muy poderosas, con un gran ángulo. Ese detalle combinado con la nariz y la boca de Oz, que subliminalmente recuerdan a un pico, ayudaron a crear a esta extraña persona nueva que no existe”, dice el maquillador, que afirma no haber incorporado las idiosincrasias de las versiones anteriores de El Pingüino en su diseño.

Farrell admite haber tenido un amistoso intercambio con Danny DeVito, quien interpretó al villano de Ciudad Gótica bajo las órdenes de Tim Burton en Batman vuelve, de 1992

Ante la larga historia de cómo el personaje del cómic fue adaptado tanto a la TV como al cine, los creadores y el protagonista de la nueva serie prefirieron imaginar más al hombre detrás del villano que a la caricatura. Aunque eso no significa que Farrell no haya aprovechado la oportunidad para buscar aprobación de Danny DeVito, el inolvidable pingüino del film Batman vuelve, de Tim Burton.

“ Danny DeVito y yo intercambiamos mensajes de texto, pero más que nada era para discutir en broma quién es el mejor pingüino . En un momento le empecé a mandar imágenes de los muñequitos que sacaron tras los estrenos de nuestras películas y a decirle que su representación era mucho más realista que la mía. Pero no hubo ninguna charla seria sobre la experiencia compartida con este personaje”, revela Farrell que dice haber aprovechado el tiempo que pasó entre toma y toma encerrado solo en una especie de carpa con dos aires acondicionados que mantenían la temperatura baja para que no se arruinara su maquillaje, haciendo llamadas y dejando mensajes a su familia con la voz y el acento del extraño, malvado y fascinante personaje que interpreta en la serie creada a su imagen y semejanza.