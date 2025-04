La tristeza de Lizy Tagliani frente a los rumores de desvinculación de La Peña de Morfi: “Estoy mal”

El escándalo entre Lizy Tagliani y Viviana Canosa sigue sumando nuevos capítulos. Mientras que la conductora de eltrece la acusó de haberle robado cuando era su estilista personal, la comediante se defendió públicamente y denunció a la periodista por calumnias e injurias. Sin embargo, en medio de este cruce de acusaciones sorpresivas, en las últimas horas trascendió que Telele estaría evaluando la continuidad de Tagliani al frente de La Peña de Morfi.

“ Estoy mal, triste ”, dijo Lizy ante las cámaras de Intrusos cuando este mediodía se retiraba de su programa de streaming en Olga. Manejando su propio vehículo, la humorista habló del mal momento que está atravesando tras los dichos de Canosa. “ La verdad que nunca me imaginé pasar por esto , y está todo tratándose de solucionar donde tiene que ser, en la Justicia”, reveló, confirmando la denuncia que realizó contra la periodista.

“¿Vas a terminar tu participación en La Peña y en la radio después de Semana Santa?”, le preguntó el cronista de América sobre las versiones que están circulando de que Telefe estaría evaluando la posibilidad de desvincularla del ciclo musical. Con un gesto de preocupación, Tagliani aseguró: “ No tengo ninguna información de eso ”.

Según contaron en Intrusos, por estas horas el canal de Martínez estaría teniendo una reunión para ver cuál es el futuro de Tagliani en el programa creado hace 10 años por Gerardo Rozín. “Están esperando ver que dice Viviana Canosa hoy en su programa antes de tomar una decisión”, advirtió la periodista Karina Iavicoli dando a entender que el tema ha generado un gran revuelo en la señal, especialmente porque Diego Leuco -quien comparte con Tagliani la conducción del ciclo- no estaría presente en las próximas semanas debido a un viaje que ye tenía programado .

Enemigas íntimas

Lizy Tagliani y Viviana Canosa

En los últimos días, un viejo conflicto del pasado reflotó públicamente. Viviana Canosa acusó a Lizy Tagliani de haberle robado durante las épocas en que la capocómica era su estilista y desató una gran polémica que hasta dividió las aguas en el mundo del espectáculo. “ Entraba a mi casa y me afanaba. Le di todo, incluso cosas que no hice ni por mi mejor amiga ”, reveló Canosa en su programa, dando a entender que la peluquera se habría aprovechado de su confianza en más de una ocasión.

Primero fue una cucharita de plata, luego plata de su cartera, pertenencias de su casa y hasta alcohol y comida de su heladera. “No entiendo por qué, después de tantos años, alguien saca este tipo de acusaciones que no tienen ningún sentido. Nunca le hice daño a nadie”, se defendió Tagliani primero en un descargo que publicó en sus redes sociales y luego, en su programa La Peña de Morfi.

“Que no me provoque, lo peor todavía no lo conté”, la amenazó Canosa tras ver su reacción. Promesa que cumplió este lunes por la tarde cuando la periodista fue más allá y le dedicó a Tagliani un duro descargo, al tiempo que aseguró que el miércoles se presentará ante la Justicia con pruebas que avalan sus dichos.

“No me ando con chiquitas”, disparó Canosa este lunes. Después de recordar que ha “denunciado hasta presidentes”, explicó: “ A mí hay temas que me irritan profundamente y más los temas de los menores, yo nunca voy a decir nada que no pueda demostrar en la Justicia ”.

“El viernes decidí hablar y le saqué la careta a Lizy Tagliani. Para mí es un lobo con piel de cordero. Hace mucho tiempo tenía ganas de contar lo malo que me hizo, ya pasaron 14 años. Lo que no me imaginé es la repercusión que iba a tener en cadena nacional . Para mí lo más importante es que se caigan todas las caretas”, agregó mientras desplegaba un papel para no olvidarse de nada.

“Fui muy generosa con Lizy y ella muy ingrata conmigo. Me hizo mucho daño con todas sus mentiras cuando yo estaba embarazada de mi hija Martina. Yo alejada de la tele y ella colgándose de mi fama ”, recordó mientras advertía que en el día de mañana Ana Rosenfeld, testigo de esa época, estará apoyando sus dichos.

Luego, acudió inmediatamente al archivo para explicar situación por situación. Un video de Infama en las épocas de Santiago del Moro dio cuenta cómo Tagliani admitía haberse robado una cucharita de la casa de Canosa. En otro fragmento, relataba cómo recurrió a ella cuando su madre murió y no contaba con un certificado de defunción. “ Tu vida es una gran mancha . Lizy, estás más sucia que una papa. Yo no manché el nombre de tu madre, por el contrario, te ayudé, pero no tuviste problema en hacer llorar a la mía. Tu doble vara es tremenda”, expresó furiosa mientras agregaba: “Compara la muerte de su madre y un velatorio con comprarse un sweater. Mirá que hay que tener estómago para sacarla de una funeraria y meterla en una cama. Menos amor y empatía hacia una madre yo no conozco”.

LA NACION