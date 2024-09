Cómo es From, la adictiva historia de terror que encuentra puntos en común con Lost: “Aquí también ocurren cosas que no tienen explicación aparente”

Escuchar

Las historias que mantienen atrapados a sus personajes adentro de un espacio físico delimitado suelen resultar de un enorme atractivo para los espectadores, quienes episodio tras episodio, intentan resolver todos los interrogantes que se presentan en esa atmósfera hermética y claustrofóbica. Esta es justamente la premisa de From, la serie de terror que estrenó su tercera temporada en Universal+, y cuya trama gira alrededor de un grupo de personas que, atrapadas en un pueblo, deben sobrevivir a la constante aparición de inquietantes amenazas.

Para este grupo de personas que permanecen enigmáticamente encerradas en una porción de tierra, la situación se torna aún más dramática al caer el sol . Durante todas las noches comienzan a transitar peligrosos demonios de aspecto elegante y buenos modales, que acechan con la intención de atacar a quienes les abran las puertas de sus hogares. De ese modo, los habitantes de este misterioso pueblo, se encuentran sin posibilidades de escapar y a merced de esas criaturas que merodean en las madrugadas.

“From es un show centrado en sus personajes, pero que se presenta como una historia de terror. Tenemos un montón de cosas que dan miedo, como monstruos y otras situaciones terroríficas, pero lo mejor de nuestra serie son sus personajes, y ese elemento hace aterradora a esta propuesta. Porque una vez que te reflejás en alguno de sus protagonistas, podés sentir el miedo con respecto a todo aquello que los rodea. From es un estudio de personajes, camuflado de serie de terror ”, reflexiona Harold Perrineau, protagonista de la serie, en diálogo con LA NACIÓN.

La idea de un grupo de personas encerradas en una situación que no tiene escapatoria, es sin lugar a dudas el principal gancho de esta ficción. Como sucedía en Lost, en Jericho y en otros tantos títulos similares, el confinar a los protagonistas en un espacio reducido hace que la trama deba desarrollarse hacia el interior de sus personajes. Y ese recurso, para Perrineau, es explotado con total meticulosidad: “Cuando la historia está bien contada, con personajes ricos que intentan escapar de una compleja situación, a la gente le gusta disfrutarlo, aunque desde una distancia prudencial. O sea, yo puedo estar sentado en mi sillón y ver a alguien que está arrinconado contra un monstruo, y eso me gusta porque a mí no me espera nadie en un rincón. Así que puedo empatizar con ese peligro, sabiendo que después apago la tele, me relajo y puedo hacer lo que me guste. Y este es un entretenimiento divertido, que nos da la chance de escapar de los problemas cotidianos que padecemos ”.

La misión del sheriff Boyd

Perrineau como el sheriff Boyd Stevens Captura

En From, Perrineau interpreta a Boyd Stevens, el sheriff que toma la delantera en la búsqueda por escapar del pueblo maldito. Boyd cuida no solo de sus hijos, sino también de sus vecinos, con la intención de guiarlos hacia algún tipo de salvación. Pero episodio tras episodio, él encuentra que su tarea gana en complejidad, y que las amenazas pueden venir desde distintos lugares. “Boyd es un exmilitar que se encuentra atrapado en este pueblo”, cuenta el actor que se puso en la piel de Michael Dawson en la serie Lost. “Siento que es alguien que no deja de cambiar ni de evolucionar, en un pueblo que literalmente no deja de asediarlo constantemente de las formas más crueles. Pero Boyd jamás baja los brazos”.

Con respecto a cuál es el gran atractivo de su personaje, un héroe sufrido que se mide con fuerzas que lo superan por mucho, el actor concluye: “Los que me hicieron sentir que podía interpretar este rol fueron mis hijos. Boyd está atrapado ahí con sus hijos, quienes son su cable a tierra, pero él se adapta y adopta a al pueblo como su familia, y por eso los quiere salvar. En un mundo en el que suceden un montón de cosas locas, como padre puedo comprender esa sensación de estar todo el tiempo abrazando a tus hijos, tratando de mantenerlos a salvo, y con el deseo de guiarlos hacia un lugar seguro . Y eso fue lo que me ayudó a conectar con Boyd”.

La conexión con Lost

Lost, una gran influencia en From

Las similitudes saltan a la vista. Y es que ese planteo centrado en un grupo de personajes, todos atrapados en un lugar atestado de amenazas sobrenaturales, es claro deudor de Lost. La ficción creada por J.J. Abrams y Damon Lindelof, sirvió de esquema para una familia de innumerables títulos similares, del que From es el último descendiente. En parte, eso tiene que ver con los productores Jack Bender y Jeff Pinker, que trabajaron en Lost, y que en este proyecto utilizan conceptos similares, pero aplicados a un nuevo relato.

Desde luego que la presencia de Perrineau, que en Lost interpretó a Michael, es otro de los eslabones que une a estas series. “Claro que hay similitudes entre ambas. En la forma en la que se cuenta la historia, en el modo en el que sorprende al espectador o en la profundidad de sus misterios, hay conexiones. Aquí también ocurren cosas que no tienen explicación aparente . Entonces vos te preguntás qué es lo que está pasando, y eso es muy parecido a Lost. Y la verdad es que yo por ahora no tengo respuestas de ningún tipo, porque no sé qué sucederá en From. Me parece que este es un viaje muy interesante, aunque no sé hacia dónde vamos, y en eso también este título se parece mucho a Lost”, apunta el actor.

A pesar de beber influencias de otras producciones, From construye a lo largo de sus temporadas una firma propia. Y a través de una sucesión de misterios, este relato traza un mapa propio que busca atrapar y construir fidelidad con sus espectadores.

La tres temporadas de From se encuentran disponibles en Universal+.