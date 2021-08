Cuáles son las grandes apuestas de Netflix para lo que resta del año

La misma pandemia que hizo crecer el número de suscriptores de Netflix a raudales también frenó su producción por completo, al menos en un principio. A esa coyuntura inesperada se sumó la tan anunciada avanzada de sus competidores más fuertes sobre el mercado internacional. Y entonces, en medio de la tormenta perfecta que nadie pudo anticipar, Netflix llegó a una encrucijada un poco antes de lo anticipado.

Con el mercado norteamericano saturado y sus miras puestas en el internacional que, por cuestiones económicas y culturales, no tiene el poder de crecimiento que el gigante del streaming necesita, según los analistas de negocios el nuevo paso de la plataforma será incluir a los videojuegos en su oferta.

Según una nota publicada en el diario The Economist, esa industria genera cerca de 180.000 millones de dólares al año en ingresos globales y se está expandiendo rápidamente. Pero claro, esas ganancias no son sencillas de conseguir y hasta compañías con más historia en el mundo del entretenimiento como Disney fracasaron cuando intentaron ingresar en ese negocio. Lo cierto es que Netflix ya se prepara para intentarlo, pero ese nuevo capítulo de la compañía todavía está en el futuro. Antes, ahora mismo, la plataforma de contenidos sigue lidiando con los efectos que la emergencia sanitaria global causó en su línea de producción al tiempo que se acomoda a la realidad de ya no ser el único participante en la carrera del streaming con capacidad para llegar al podio .

Trailer de La casa de papel, quinta temporada, primera parte

En principio para lo que resta de 2021 todo parece indicar que en términos de series Netflix apostará por las historias ya probadas y exitosas de su biblioteca. Una estrategia que parece calcada de la que aplican los grandes estudios de cine cuando se dedican a los universos de los superhéroes o a las remakes o continuaciones de películas que el público identificará sin necesidad de demasiadas explicaciones. Ese reconocimiento de marca en el caso de la plataforma quedará inaugurado el 3 de septiembre con el estreno de la primera parte de la quinta temporada de La casa de papel que concluirá su marcha el 3 de diciembre. Claro que el cierre de la historia española que conquistó al mercado internacional no será del todo definitivo. Con un especial interés en el mercado asiático, Netflix ya comenzó con la producción de la versión coreana de La casa de papel o Money Heist, el título con el que se estrenó la ficción creada por Álex Pina fuera del mundo hispanoparlante.

Apenas una semana después del estreno de La casa de papel, el 10 de septiembre, llegará la sexta y última temporada de Lucifer, la comedia policial basada en un personaje creado por Neil Gaiman para Vertigo, la editorial de cómics que pertenece al conglomerado de DC. Sin demasiado rating en la TV abierta, la serie sumó un público fiel y apasionado que logró conseguirle tres temporadas más de vida en Netflix.

Trailer de la tercera temporada de Sex Education

El 17 de septiembre será el turno de otro regreso y otra serie que conectó con los espectadores del mundo: Sex Education. La comedia realizada en Gran Bretaña, que cuenta con la actuación de Gillian Anderson como Jean, la desprejuiciada madre del neurótico Otis (Asa Butterfield). En la nueva temporada, Otis, el protagonista adolescente, deberá lidiar con su fallida confesión amorosa y varios cambios tanto en su escuela como en su propia casa.

Entre los regresos, otro con fecha confirmada es The Witcher. La serie de fantasía basada en los libros del escritor polaco Andrzej Sapkowski protagonizada por Henry Cavill estrenará nuevos episodios el 17 de diciembre.

Agenda abierta

Imelda Staunton como la reina Isabel II en la quinta temporada de The Crown

Antes de que termine 2021 pero aún sin fecha de estreno anunciada también llegarán las nuevas temporadas de algunas de las series más populares de la plataforma. Así, aunque los fanáticos de The Crown tendrán que esperar hasta el año próximo para ver a Imelda Staunton como la Reina Isabel II y a Jonathan Pryce en el papel del duque de Edimburgo, los seguidores de las intrigas palaciegas y los enredos entre la aristocracia británica estarán de festejo gracias a la llegada, antes del cierre de este año, de la segunda temporada de Bridgerton.

Y para aquellos que extrañan a Tommy Shelby (Cillian Murphy) y los suyos, existe la posibilidad de que la sexta y última temporada de Peaky Blinders llegue a Netflix justo antes de las doce campanadas de fin de año. Aunque ni la plataforma ni sus productores, en pleno proceso de posproducción de la serie, se animaron a dar una fecha precisa al estar pendientes de posibles nuevos protocolos y restricciones laborales que les impidan completar la tarea de despedir al exitoso programa como se merece.

Johnny Lawrence (William Zabka) y Daniel Larusso (Ralph Macchio) en Cobra Kai, la serie basada en Karate Kid Netflix

Algo similar a lo que le sucede al equipo de la comedia Grace y Frankie que, sin embargo, todo indica que podrá estrenar la última temporada de la serie protagonizada por Jane Fonda y Lily Tomlin hacia fines de 2021. La misma suerte tendrán dos de las más inesperadas series nominadas a la mejor comedia en los premios Emmy de este año: Cobra Kai y Emily en París. En el caso de la ficción protagonizada por Ralph Macchio, todo indica que la cuarta temporada llegaría poco antes de cumplirse un año del estreno de la tercera que se lanzó el 1° de enero de 2020.

Aunque hay menos certezas sobre las fechas de estreno, tanto la precuela de Vikings como la tercera temporada de la comedia After Life, de y con Ricky Gervais podrían colarse en el calendario 2021. Lo mismo podría suceder con una nueva entrega del policial islandés Trapped, uno de esos sucesos del scandinoir que lograron afianzarse en la plataforma.

El cine que viene

Don´t Look Up con Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence llegará antes de fin de año a la plataforma captura teaser netflix

Más allá de las series y la batalla por conseguir nuevos suscriptores, Netflix tiene otra cuenta pendiente: la temporada de premios. Con especial interés en los Oscar. Aunque su racha ganadora está en franco ascenso desde los tiempos en que solo conseguía nominaciones en los rubros documentales, lo cierto es que más allá de su apuesta por el cine, la plataforma todavía no ganó el galardón a mejor película y por eso seguirá intentándolo.

Ya se sabe que en septiembre participará del festival de cine de Venecia con The Power of the Dog, la nueva película de Jane Campion y The Hand of God ‚ de Paolo Sorrentino, y que antes de fin de año estrenará Don’t Look Up, el film protagonizado por Jennifer Lawrence y Leonardo Di Caprio que dirige Adam McKay, además de Distancia de rescate, la película basada en la novela de Samanta Schweblin en la que participa Dolores Fonzi y el film, aún sin título confirmado, que protagoniza Sandra Bullock con la dirección de la realizadora alemana Nora Fingscheidt.

Ryan Reynolds, Gal Gadot y Dwayne Johnson en el film que estará disponible desde el 12 de noviembre en la plataforma

Más allá de las alfombras rojas y las estatuillas doradas, con el ejemplo de películas como La vieja guardia, El ejército de los muertos y Misión de rescate, todas ya con continuaciones o precuelas en marcha, Netflix sigue en la pelea con las salas de cine por los grandes tanques y entre ellos está Alerta Roja. El film de intriga internacional que protagonizan Ryan Reynolds, Gal Gadot y Dwayne Johnson estará disponible en la plataforma a partir del 12 de noviembre.