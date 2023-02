Entre risas y lágrimas: seis ficciones que hacen equilibrio entre el drama y la comedia

escuchar

“¿Cuán infeliz es ser demasiado infeliz?”, se pregunta la narradora de La nueva vida de Toby, la flamante miniserie disponible en Star+ que explora esa incógnita en profundidad poniendo el ojo en el difícil divorcio que atraviesa su personaje central, Toby Fleishman. El material del relato adaptado de la novela Fleishman está en apuros (según su traducción al castellano) por su propia autora, Taffy Brodesser-Akner, lidia con un abanico de temas dolorosos como las repercusiones que la separación de sus padres tiene en los dos hijos de Toby (Jesse Eisenberg) y Rachel (Claire Danes), y lo que sucede cuando ella desaparece sin dejar rastro. Un momento en el que la vida de Fleishman, un dedicado hepatólogo, se vuelve caótica, confusa y en ocasiones tan absurda que inevitablemente la tragedia vira hacia el humor asordinado. Haciendo honor al dicho de que una tragedia, pasado el tiempo suficiente, se transforma en comedia, la notable La nueva vida de Toby (anodino título local de la brillante miniserie), se suma a una lista de ficciones que hacen equilibrio entre el drama y la comedia. Un subgénero de larga vida en las artes audiovisuales — el dramedy — cuya fórmula se redefine proyecto a proyecto.

Ricky Gervais, en After Life

After Life: más allá de mi mujer. La premisa inicial de esta ficción podría formar parte de un drama desgarrador: un hombre destruido por la muerte de su esposa ya no le ve sentido a la vida y su única ilusión es el suicidio. De hecho, lo único que lo mantiene con vida es su vínculo con su perra y el irrefrenable impulso de señalar el patetismo de la existencia de todos los demás. Creada, dirigida y protagonizada por Ricky Gervais, la serie — que concluyó el año pasado — hace uso del talento para la comedia de su realizador y su punzante cinismo para encontrar humor en las profundidades de un duelo que no le da tregua al personaje central. Con cierta tendencia al sentimentalismo que le quita filo a su propuesta, de todos modos con After Life Gervais logra hacer reír incluso ante la más dolorosa tragedia. Tres temporadas. Disponibles en Netflix.

Jason Segel y Harrison Ford en Shrinking

Shrinking, terapia sin filtro. En esta nueva ficción creada por el mismo equipo de la fantástica Ted Lasso, el duelo también es el motor de una trama que hace equilibrio entre el drama y la comedia sin perder pie. En el centro del relato aparece Jimmy, un terapeuta que desde el accidente en el que murió su esposa vive en una suerte de trance del que no parece dispuesto a despertar, aun cuando sus vecinos, sus colegas y su hijastra le señalen lo dañino de sus actitudes. Sumido en un camino de autodestrucción del que la serie deriva cierto humor, el gran cambio de rumbo para el personaje que interpreta Jason Segel llega cuando decide desoír todas las reglas de su profesión y empieza a decirle a sus pacientes lo que tienen que hacer para solucionar sus conflictos. Aún si esas recomendaciones incluyen una separación o la práctica de deportes violentos, para Jimmy la falta de ética profesional y sus consecuencias no importan tanto como su renovado compromiso vital. Con un guion que por momentos se acerca demasiado a las fórmulas de las sitcoms más esquemáticas, Shrinking gana espesura y humor gracias a la aparición de Harrison Ford como el mentor y amigo de Jimmy que decide, con más pesar que convicción, acompañarlo en el proceso que atraviesa. Una temporada. Disponible en Apple TV+

Steve Carell en El paciente

El paciente. Otro terapeuta en pleno duelo y otra historia en la que el humor aparece aun cuando todo parece apuntar hacia el drama y el espanto. Protagonizada por Steve Carell como el doctor Alan Strauss, la miniserie plantea una trama de suspenso y terror psicológico en la que la comedia parecería no tener lugar. Y sin embargo, en gran medida gracias a la interpretación de Carell — capaz de interpretar de transitar géneros con igual habilidad — la historia sobre un asesino serial (Domhnall Gleeson) que secuestra a su terapeuta para que lo ayude a terminar con sus violentos impulsos, tiene pequeños respiros humorísticos. Un modo inteligente de aligerar la densidad de los diez episodios que exploran el origen de la compulsión por el asesinato del paciente y se ocupan de revelar lo que se esconde detrás del duelo y la soledad del buen doctor, encadenado al piso del sótano. Una temporada. Disponible en Star+

Jean Smart en Hacks

Hacks. El miedo a envejecer, la soledad y los vínculos familiares repletos de resentimientos y dolor atraviesan las dos temporadas de esta serie que aunque pone el acento en la comedia no deja de lidiar con temáticas decididamente dramáticas. La historia de la amistad entre Deborah Vance (Jean Smart), la veterana comediante aferrada a su carrera como última tabla de salvación, y la joven guionista Eva (Hannah Einbinder) se desarrolla con el veloz ritmo del humor que en este caso es un caballo de Troya que oculta los sinsabores en las vidas de ambas. Pocas comedias pueden presumir de la profundidad y los matices que Hacks sostuvo en sus dos primeras temporadas en las que Smart construyó un personaje que es al mismo tiempo una despótica diva, una inteligente empresaria y un manojo de vulnerabilidad siempre en riesgo. Dos temporadas. Disponibles en HBO Max.

I Love That For You

I Love That for You. La definición de una comedia negra, esta serie basada libremente en las experiencias de su creadora y protagonista, Vanessa Bayer — reconocida integrante del elenco de Saturday Night Live —, quien durante la adolescencia fue diagnosticada con leucemia, enfermedad de la que se curó aunque la tuvo mucho tiempo internada y viendo obsesivamente los canales de compras. Con aquella época en mente, la comediante creó a Joanna, una mujer que atravesó por la enfermedad de la misma manera y se recuperó con un único sueño: ser conductora de esos programas que veía en el hospital. Y cuando parece que logrará su objetivo después de años de frustraciones y de intentar escapar de la etiqueta de “la chica con cáncer”, Joanna descubre que la única manera de mantener vivo su sueño es fingir que está nuevamente enferma. Los enredos producto de sostener ese engaño generan momentos entre incómodos y graciosos pero también dan lugar a reflexiones sobre la empatía, la soledad y el modo en que la conciencia de la propia muerte propia no necesariamente nos convierte en mejores personas. Una temporada. Disponible en Paramount+