Isabel, la miniserie sobre la historia íntima de la escritora Isabel Allende

Isabel: La historia íntima de la escritora Isabel Allende (Chile, 2021). Director: Rodrigo Bazaes. Guion: Jonathan Cuchacovich. Elenco: Daniela Ramírez, Néstor Cantillana, Rodolfo Pulgar, Rosario Zamora, Paola Volpato. Disponible en: Amazon Prime Video. Nuestra opinión: buena.

Uno de los “géneros” que se ha puesto de moda para la ficción latinoamericana con destino a las plataformas de streaming es la biopic de un personaje público, ya sea de la política, el deporte, la música o la cultura en general. Así, cantantes, futbolistas, presidentes de clubes deportivos se convirtieron en el centro de este tipo de narraciones que buscan aunar la popularidad regional del personaje con el tiempo y el espacio en el que se desarrolla su vida y su obra. Bajo estas coordenadas, la nueva miniserie Isabel: la historia íntima de la escritora Isabel Allende, estrenada en la televisión chilena un día antes de su aparición en el catálogo de Amazon Prime Video, funciona a la perfección. No rompe la fórmula, tampoco la enriquece o la subvierte, y cuenta con una actriz como Daniela Ramírez que brinda carnadura y complejidad al personaje más allá de la materia textual que lo conforma.

El origen literario de la personalidad de Allende, surgido tanto de sus textos en la revista femenina Paula en el Chile de fines de los 60, como de sus obras teatrales y best sellers posteriores, es el que determina la estructura de la miniserie: una constante presencia del relato en primera persona, plagado de reflexiones que invaden a las imágenes con clara vocación de un anclaje interpretativo. Cada suceso es comentado desde el off, explicado en la correcta orientación para que no haya ambigüedad posible. Eso que organiza el relato y establece un hilo conductor también anula cierta riqueza a la que aspiran las imágenes, ya que Rodrigo Bazaes (director de arte de las películas de Andrés Wood) se decide a ofrecer una puesta visual atractiva, con distintas unidades cromáticas para los períodos de infancia y vida adulta, con un uso interesante de los espacios como termómetros de la vida interior de la protagonista.

Isabel: La historia íntima de la escritora Isabel Allende

La historia comienza en 1991 con la noticia de la internación de Paula, la hija mayor de Allende, quien sufre de una enfermedad que la deja en coma a sus 29 años, y de allí parte hacia dos pasados que alternan su evolución: el primero a finales de los años 60, cuando Allende incursiona en el periodismo y se convierte en una voz irreverente por sus ideas contestatarias vestidas de un humor difícil de digerir para la sociedad chilena; el segundo, en su infancia, luego del abandono de su padre en Lima y el regreso junto a su madre y hermanos a Santiago, a la casa de sus abuelos. En ambos tiempos, la imaginación y la gestación de historias se convierten en un camino de catarsis para sus heridas, ya sean el desamparo infantil como el exilio luego del golpe de Augusto Pinochet, y la construcción de su personaje público está en esa misma encrucijada entre la experiencia íntima y la creación literaria.

Isabel funciona dentro de los márgenes que se propone, con la destreza que ofrece Bazaes detrás de cámara y la emotiva interpretación de Ramírez. Si el personaje emerge pese a la previsible construcción que la encuadra y las explicaciones que por momentos la asfixian es porque el interés por los avatares de su vida trasciende el corsé de esta ficción.