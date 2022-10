Judi Dench calificó a The Crown como “cruel e injusta” con la corona y tiene una exigencia para Netflix

escuchar

La actriz británica Judi Dench que interpretó a la reina Victoria en Su majestad, Sra. Brown y en Victoria y Abdul, y a Isabel I en Shakespeare enamorado, se ha unido a las críticas que el exprimer ministro John Major le hizo a la quinta temporada de la serie The Crown, que se estrena el próximo 9 de noviembre, por resultarle “cruel e injusta” en el retrato que hace de la familia real británica. “Sir John Major no está solo en su preocupación de que la última temporada de The Crown presentará un relato inexacto e hiriente de la historia”, escribe Dench en una carta abierta publicada este jueves por el diario británico The Times.

The Crown , una de las series más aclamadas de Netflix, de las más caras de la historia y la única producción de la plataforma que ha conseguido el Emmy al mejor drama (en 2021), cuenta la vida de Isabel II desde su boda con Felipe de Edimburgo en 1947 y sus primeros años como representante de la Corona, pero también repasa en sus cuatro temporadas todos los escándalos que han salpicado a la familia real en estos más de 70 años de reinado . “Cuanto más se acerca el drama a nuestros tiempos actuales, más libremente parece estar dispuesto a difuminar las líneas entre la precisión histórica y el crudo sensacionalismo”, prosigue en la carta la actriz.

Judi Dench ha reclamado a Netflix en esta carta abierta que agregue un cartel de descargo de responsabilidad al comienzo de los episodios de la serie, en el que se aclare al espectador que hay una parte de ficción en los acontecimientos que se narran . “Si bien muchos reconocerán a The Crown por el relato brillante que es, pero a la vez ficticio, me temo que una cantidad significativa de espectadores, particularmente en el extranjero, pueden tomar su versión de la historia como totalmente cierta”, escribe la protagonista de Philomena. “Ha llegado el momento de que Netflix lo reconsidere, por el bien de una familia y de una nación que ha sufrido recientemente, como muestra de respeto a una soberana que sirvió a su pueblo con tanta diligencia durante 70 años, y para preservar su reputación ante los ojos de sus suscriptores británicos”, expresa la intérprete.

La reina Isabel en el preestreno del film Casino Royale junto a Judi Dench Anwar Hussein - Corbis Historical

En su quinta y penúltima temporada, The Crown llega a la década de los noventa, cuando el matrimonio de Carlos de Inglaterra y Lady Di se resquebrajada —se acabarían divorciando en 1996— y cuando, en su discurso por el 40º aniversario de su ascensión al trono, la reina calificó el 1992 su annus horribilis. En ese aciago año, su hijo Andrés de Inglaterra también ponía fin a su matrimonio con Sarah Ferguson y el castillo de Windsor sufría un grave incendio que amenazó su existencia.

Precisamente es en esta nueva entrega cuando John Major, primer ministro de Reino Unido de 1990 a 1997, ya aparece retratado e interpretado por Jonny Lee Miller. Concretamente, en el primer capítulo, el político aparece en una charla con el entonces príncipe Carlos, que se quejó ante él de que tenía que esperar demasiado para ser rey. El político conservador ha calificado de “tonterías malintencionadas”, como recoge el diario The Guardian, esta escena retratada en la producción y ha criticado algunos otros hilos argumentales.

Dench, que también da vida a M en varias secuelas de la saga James Bond, se ha unido al exprimer ministro en la crítica a la importancia de ceñirse más a los hechos y preservar la imagen de la corona británica. No son los únicos con esa exigencia. Hace un par de años, con el estreno de la cuarta temporada, Oliver Dowden, el ministro de Asuntos Digitales, Cultura, Medios y Deporte del entonces gobierno de Boris Johnson, también exigía que la plataforma hiciera esa especificación: “Se trata de una obra de ficción con una producción maravillosa, pero como cualquier otro contenido televisivo, Netflix debería dejar muy claro desde el principio que se trata de eso, de una ficción”, afirmó en una entrevista en The Sunday Mail. En ese momento, casi 30 millones de británicos ya se habían descargado la serie.

“Dadas algunas de las sugerencias hirientes aparentemente contenidas en la nueva serie, como que el rey Carlos conspiró para que su madre abdicara, por ejemplo, o que una vez sugirió que la crianza de su madre era tan deficiente que podría haber merecido una sentencia de cárcel; esto es cruel e injusto para los individuos y perjudicial para la institución que representan”, lamentó la actriz. “Nadie cree más que yo en la libertad artística, pero esto no puede pasar desapercibido”, expresó Dench.

