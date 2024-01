escuchar

El encargado es una de las series argentinas más exitosas de los últimos tiempos. Y si bien la primera temporada despertó una fuerte polémica con el gremio de los encargados de edificios, porque no veían con buenos ojos la manera en la que habían sido retratados, eso no aplacó su suceso: la segunda temporada también se convirtió en una de las más vistas del streaming y cosechó críticas muy elogiosas. Este jueves, su protagonista, Guillermo Francella realizó una importante revelación a todos los fanáticos del programa: en breve podrán disfrutar de una tercera entrega.

Francella en una escena de la segunda temporada de El Encargado Star+

En diálogo con Oscar González Oro el su programa Observador Radio, que se emite desde Playa Brava, en Punta del Este, el actor reflexionó sobre los motivos por los que considera que la serie de Star+ se convirtió en una de las favoritas de los argentinos: “Es un guion tan bien escrito que, como actor, te hace explorar desde lo interpretativo. Es el yin y el yang; vas de un lado al otro sin transición a veces. Cuando tenés eso en las manos es tan valioso que volás de otro modo. Obviamente hay que llevarlo a cabo y es fundamental el grado de concentración, porque a veces a uno le gusta improvisar, morcillear algo o agregarle algo al texto, y acá el texto es mucho mejor que el agregado que puedas hacerle. Por eso, fue una fiesta hacer la primera temporada y la segunda”.

Además de los elogios a los autores Leonardo Di Cesare, Alejandro Angelini, Jerónimo Carranza, Mariano Cohn, Gastón Duprat, el actor también consideró fundamental el trabajo de sus colegas: “Está muy bien llevada y todos los actores y las actrices que participaron son muy talentosos, le brindaron una paleta de colores hermosa”, consideró.

.El actor reveló que la serie es también un suceso en otros países Gentileza Disney

Sin embargo, reconoció que en un principio no esperaba que la serie tuviera semejante éxito: “Lo que sí intuía que iba a gustar, porque nos divertimos mucho nosotros en la lectura, en los ensayos y grabando. Y cuando lo vimos terminado, previo a la posproducción final, me pareció que era un tanque, porque son 30 minutos que vuelan, es un programa muy efectivo y hay una historia. Lo que pasó fue realmente maravilloso”, indicó.

Además, contó que no solo en la Argentina la serie fue bien recibida. “Siempre prensé que El encargado hablaba de un universo más local, porque en el mundo esa figura no existe, no hay porteros... Pero la serie comenzó a viajar y donde pone el pie, genera algo. Desde España me están mandando comentarios y críticas de diarios y de radios; está explotando. En los Estados Unidos nos nominaron a los premios Emmy Internacional. O sea que, evidentemente, aunque la profesión no sea universal, algo fuerte pasa con la historia”, explicó.

De todos modos, antes de realizar la revelación que seguramente pondrá felices a los fanáticos de la serie y de su personaje, Francella dejó en claro que detrás del resultado hay muchas horas de trabajo: Y entonces, reveló: “A nosotros, como espectadores, nos gusta ver series y hacemos maratones, pero hacer las series, te lleva puesto. ¡Es todo el día! Once horas diarias grabando”, señaló. Y explicó que ese ritmo a veces atenta contra su propia cordura: ¡A veces, hablo solo por la calle con la ropa de portero!”.

Francella junto a Gabriel "Puma" Goity y María Abadi Disney Plus

Más allá de eso, indicó que luego de tanto trabajo “es maravilloso verlo plasmado”. “Demanda mucho esfuerzo, pero cuando ves el producto terminado, te das cuenta de que valió la pena. Hace 15 días terminamos de filmar la tercera temporada, después de tres meses muy intensos”, reveló.

En la serie, Francella interpreta a Eliseo, un hombre que lleva 30 años trabajando en un lujoso edificio de la ciudad de Buenos Aires. Conoce y lo conocen tan bien, que se ha convertido en una persona imprescindible para el funcionamiento del lugar. Al menos es así hasta que uno de los propietarios, el soberbio y desagradable abogado Matías Zambrano (Gabriel Goity) comienza a diseñar un plan para sacárselo de encima. A primera vista no se trata de motivos personales, sino de aprovechar el espacio que ocupa la casa de Eliseo en la terraza para tirarla abajo y construir en su lugar una serie de amenities que sumen a la categoría del edificio. Lo acompaña en la implementación de la idea Florencia (Malena Sánchez), una vecina arquitecta con algún que otro secreto bajo la alfombra. Solo resta que por votación mayoritaria, el consorcio de el visto bueno. Algo que Eliseo no va a dejar que suceda.

