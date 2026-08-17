Linternas: es una historia de superhéroes, parece un western y no le falta romance

Se estrenó este domingo en HBO y HBO Max; son ocho episodios que estarán disponibles semanalmente Natalia Trzenko 17 de agosto de 2026 10:00 6 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Espectáculos > Series de tv

“Mientras que siga vivo este trabajo es mío y no planeo morirme en el mediano plazo”, le dice Hal Jordan a John Stewart, su ya designado reemplazante. La frase carga con la amargura de quien sabe que su tiempo se está acabando y podría encajar en cualquier relato intergeneracional. La curiosidad es que en este caso corresponde a un cuento que es también intergaláctico. Linternas, estrenado anoche en HBO, es una suerte de policial, adaptado de un superhéroe del cómic que explora los límites del poder en el espacio exterior pero sobre todo en la Tierra.

publicidad

publicidad

La nueva serie que HBO programó en su codiciada franja de los domingos a la noche, utiliza a Linterna verde, uno de los personajes de la escudería de las historietas de DC como punto de partida. Y como Hal, desde esa plataforma toma impulso para sobrevolar por géneros como el western, el drama familiar y esos relatos de compañeros de trabajo que no logran entenderse, opuestos que se distraen en sus pequeñas miserias pero que deben colaborar para conseguir el bien común. Claro que en este caso, la imposibilidad de ser pares es una parte esencial de la fórmula y el catalizador de las diferencias entre ambos.

Kelly Macdonald, Pierre y Chandler en una escena del primer episodio de la serie

Jordan, interpretado por el siempre excelente Kyle Chandler (Friday Night Lights), es el primer Linterna verde humano entre un batallón de otros policías espaciales que custodian el universo, y Stewart (Aaron Pierre) es su heredero aparente, quien solo podrá hacerse con el anillo del poder cuando su mentor ya no esté. Una premisa que aporta a la tensión entre ambos durante los ocho episodios de la primera temporada de la serie que ayer estrenó su primer capítulo y lanzará los siguientes semanalmente.

Linternas fue creada por Chris Mundy, experimentado productor de series como Ozark (Netflix) y True Detective; Tom King, veterano guionista de historietas y Damon Lindelof, reconocido por su trabajo en ficciones como Lost y la excelente Watchmen (HBO Max), otra adaptación de una narración gráfica que desafió los límites del género de superhéroes.

“Cuando escuché que Tom King había desarrollado una historia alrededor del personaje de Linterna verde que describía como un relato detectivesco con influencias de True Detective ambientada en la Tierra, enseguida me pareció una idea intrigante. El personaje central es un policía del espacio pero la trama es sobre Hal y John. El planteo me hizo volver a preguntarme algo fundamental: ¿por qué seguimos contando estos relatos de superhéroes? ¿Por qué debería importarme lo que le pasa a una legión de policías del espacio? La respuesta, en este caso, es que nuestros protagonistas son, antes que nada, humanos. Y en eso íbamos a profundizar, más allá del uso del anillo galáctico que les da poder”, explicó Lindelof la semana pasada en una conferencia de prensa de la que participó LA NACION.

publicidad

publicidad

Linternas estrenará un episodio por semana

Parte de esa “bajada a tierra” que atraviesa la nueva serie, de esa búsqueda de identificación con los espectadores, pasa por contar con un superhéroe maduro, alguien que lleva tantos años como el custodio de su planeta que perdió el asombro y la inocencia de sus comienzos o los intercambió por un sabiduría que muchas veces proyecta como arrogancia. Especialmente frente a su discípulo. “Para mí este papel es una gran oportunidad. Cuando me lo ofrecieron no lo podía creer. ¿De verdad? ¿Voy a ser un superhéroe? ¿Yo? Pero luego pensé que a esta altura de mi vida había cosas que podía aportar al personaje. Es como interpretar a un hombre que está casado hace veinte años, que tiene dos hijos, es una experiencia que te enseña cosas que otros no saben. Es lo divertido de hacerse más grande, hay mucho humor en eso y en Linternas lo aprovechamos. Además, me parece importante mostrar la vida de personas adultas en medio de esta cultura que valora la juventud por sobre todas las cosas”, detalló Chandler, que a los 61 años probablemente sea el superhéroe de DC más veterano en debutar en la pantalla chica.

La serie está estructurada alrededor de un caso que Jordan y Stewart deciden investigar y que ha ocurrido en un pueblo de Nebraska: el tiroteo durante un partido de fútbol americano del equipo de la secundaria local es más de lo que parece a simple vista y según el agente del espacio podría estar relacionado con la actividad extraterrestre. A partir de una corazonada de Jordan y sin que Stewart esté del todo de acuerdo, el dúo se mete de lleno en un misterio de alcances apocalípticos.

La pareja dispareja

Uno de los elementos que diferencia a Linternas de otros relatos adaptados del cómic es que en este caso todo transcurre en un paisaje rural. Ni ciudad Gótica ni Metrópolis, acá el horizonte infinito y las grandes extensiones de tierra árida recuerdan a los escenarios típicos de los westerns clásicos y no tanto. De hecho, sus creadores citan a Sin lugar para los débiles como una de sus inspiraciones. Y no solo porque en el elenco de la serie se destacan Kelly MacDonald y Garrett Dillahunt, dos actores que aparecían en el film de los hermanos Coen.

“Además de los westerns también nos nutrimos de algunos aspectos de las comedias románticas porque de alguna manera Hal y John recorren el camino de los protagonistas de ese género: empiezan separados, se enamoran y se vuelven a separar. Es una historia de amor. Más allá de los géneros todo empieza y termina con los personajes y su humanidad. El punto de partida de los guiones no fueron los planetas, el anillo o los extraterrestres sino preguntarnos: ¿Quiénes son estos tipos? ¿Qué busca Hal? ¿Qué quiere John? Siempre supimos que el programa sería sobre estas personas que da la casualidad de que tienen un trabajo extraordinario y un anillo que les da un poder enorme cuando se lo ponen”, concluyó Lindelof.

publicidad