Los actores de “Monstruos: la historia de Lyle y Erik Menendez” respondieron a las críticas de uno de los hermanos: “Ingenua e inexacta”

El creador y los protagonistas de Monstruos: La historia de Lyle and Erik Menendez salieron a responder las críticas del mismísimo Erik Menendez, quien calificó a la serie de Netflix basada en su historia y la de su hermano de “ ingenua e inexacta ”.

Así se veían los hermanos Menéndez durante el juicio real en California (Foto: Gentileza de El Comercio de Perú)

Menéndez actualmente cumple cadena perpetua en el centro penitenciario RJ Donovan de San Diego (California) tras ser condenado junto con su hermano Lyle por matar a sus padres Erik y Lyle, en 1989. Desde allí, dio a conocer un extenso texto que su esposa, Tammi, compartió en X.

“Creía que habíamos superado las mentiras y las representaciones ruinosas de Lyle, creando una caricatura basada en mentiras horribles y descaradas que abundan en el programa. Solo puedo creer que lo hicieron a propósito. Con gran pesar digo que creo que Ryan Murphy no puede ser tan ingenuo e inexacto sobre los hechos de nuestras vidas como para hacer esto sin malas intenciones ”, indica el escrito.

Cooper Koch y Nicholas Alexander Chavez en una escena de la serie de Netflix (Foto: redes sociales @Netflixlat)

Y continúa: “Es triste para mí saber que la representación deshonesta de Netflix de las tragedias que rodean nuestro crimen ha hecho que las dolorosas verdades retrocedan varios pasos en el tiempo, a una época en la que la fiscalía construyó una narrativa sobre un sistema de creencias de que los hombres no eran abusados sexualmente y que los hombres experimentaban el trauma de la violación de manera diferente a las mujeres. Esas horribles mentiras han sido cuestionadas y expuestas por innumerables víctimas valientes en las últimas dos décadas que han superado su vergüenza personal y han hablado con valentía . Así que ahora Murphy da forma a su horrible narrativa a través de representaciones viles y espantosas de los personajes de Lyle y de mí y calumnias desalentadoras”.

“¿No basta con la verdad? Dejemos que la verdad siga siendo la verdad. ¡Qué desmoralizante es saber que un hombre con poder puede socavar décadas de progreso en la lucha por arrojar luz sobre el trauma infantil! La violencia nunca es una respuesta, nunca es una solución, y siempre es trágica. Por eso, espero que nunca se olvide que la violencia contra un niño crea cientos de escenas de crímenes horrendas y silenciosas, oscuramente ensombrecidas por el brillo y el glamour, y que rara vez se exponen hasta que la tragedia penetra en todos los involucrados. A todos los que me han tendido la mano y me han apoyado, gracias desde el fondo de mi corazón”, finaliza el mensaje de Erik, quien al igual que su hermano aseguró que desde su infancia fue víctima de abusos por parte de sus padres.

Cooper Koch, Javier Bardem, Chloë Sevigny y Nicholas Alexander Chavez, los protagonistas de la serie que repasa una de las historias que conmovió a los Estados Unidos (Foto: redes sociales @Netflixlat)

Las repercusiones de sus dichos no se hicieron esperar. Cooper Koch, quien interpreta a Erik en la serie, señaló que la reacción lo afectó. “ Siento empatía por él. Lo entiendo. Entiendo que debe ser difícil que la peor parte de tu vida fuera televisada para que la vieran millones de personas. Entiendo cómo se siente y lo apoyo. En términos de acercarme a él y abordar el papel, realmente quería investigar lo más posible y profundizar en mí mismo, para realmente interpretarlo con integridad y ser lo más auténtico posible para apoyarlo y también para apoyar a su familia y a todas las personas que lo apoyan”.

Nathan Lane, el actor que interpreta al periodista Dominick Dunne en la serie, se mostró mucho más distante. “Él no vio el programa. Simplemente lo critica y lo condena sin haberlo visto nunca, así que hay que tomar sus palabras con pinzas. Obviamente, que tu vida se retrate de esta manera en una miniserie de Netflix… Lo cierto es que él no fue uno de los productores, así que no todo puede ser halagador. Pero yo diría que probablemente debería verla antes de volver a hablar ”.

Así se encuentran hoy los condenados a cadena perpetua (Foto: Departmento de centros penales de California)

Otra de las estrellas que se refirió a las declaraciones de Menendez fue Javier Bardem, que en la ficción le presta el cuerpo al padre de la familia, José. El actor español aclaró que no había leído las declaraciones de Erik y consideró que su reacción era esperable. “Sé que ha hablado, pero no lo he leído. Pero, por supuesto, es absolutamente normal, lógico y legítimo decir lo que piensas sobre tu propia vida en una serie. Yo apoyo eso. Los creadores de la serie, Ryan Murphy e Ian Brennan ofrecen diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista sobre el mismo tema, porque nada está escrito en piedra. Eso también incluye la forma de interpretar el personaje. Tenemos que estar abiertos como actores a interpretar y cambiar de una perspectiva a otra, dependiendo de quién esté contando la historia ”, indicó.

A su vez, Murphy explicó: “El programa adopta un enfoque tipo Rashomon -la película de Akira Kurosawa estrenada en 1950- donde hay cuatro personas involucradas… Dos de ellas están muertas. ¿Qué pasa con los padres? Teníamos la obligación como narradores de tratar de incluir su perspectiva en función de nuestra investigación, lo cual hicimos”.

LA NACION

