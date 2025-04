Series de abril: cuáles son los principales estrenos en FLOW, Max, Disney +, Apple TV+ y más

Un repaso por las mejores series que debutan, o que regresan, durante este mes

Abril llega cargado con varios estrenos, pero también con nuevas temporadas de series consagradas . Durante las próximas semanas vuelve una importante ficción protagonizada por Pedro Pascal, la esperada conclusión de The Handmaid´s Tale, más una nueva propuesta con La China Suárez, entre otras novedades. A continuación, hacemos un repaso por las producciones que conviene no dejar pasar.

Mentiras pasajeras (miniserie)

Pedro Almodóvar es el productor de esta ficción que cuenta la caída de una importante ejecutiva, cuando su futuro profesional se presentaba más que prometedor. Con la intención de prosperar y dejar atrás el recuerdo de una infancia muy humilde, Lucía (Elena Anaya) trabaja incansablemente en una importante empresa. Con el tiempo, la mujer logra sus objetivos y comienza a ascender en la pirámide laboral y social, pero su paso más importante llega con la confirmación de su ascenso a directora general de la empresa, un momento por el que Lucía aguardó durante años. Claro que toda la ilusión se desvanece cuando luego de ser acusada de espionaje industrial, ella tendrá que buscar la forma de demostrar su inocencia.

Mentiras pasajeras es una comedia muy ácida que, con mucho ingenio, propone una sátira sobre las decisiones desesperadas a las que puede llegar una persona resuelta a labrarse el mejor futuro posible. Ya disponible en FLOW.

Morir de placer (miniserie)

Molly (Michelle Williams) lleva una vida muy apacible junto a su esposo hasta que la noticia de una enfermedad terminal pone su mundo boca abajo. Ante la inminencia del final, ella toma una drástica decisión: se separa de su marido y comienza un viaje hacia la profundidad de sus deseos sexuales. En el día a día, su gran confidente será su mejor amiga Nikki (Jenny Slate), que apoyará a Molly en ese renacer sexual, que avanza a paso acelerando a pesar de su trágico diagnóstico. Sin intención de golpes bajos y con un equilibrio justo entre humor negro y su tono agridulce, Morir de placer se acerca desde un ángulo poco habitual al goce del sexo y a la importancia de una sexualidad activa y ávida de experimentación.

Como es habitual, Michelle Williams entrega una gran actuación, en el marco de una carrera profesional en la que construyó infinidad de personajes enormemente carismáticos. Ya disponible en Disney+.

The Handmaid´s Tale (temporada final)

Cuando The Handmaid´s Tale irrumpió en la televisión allá por 2017, el impacto fue inmediato. La serie basada en el libro homónimo de Margaret Atwood plantea un futuro salvaje en el que amparada por religiones y cultos totalitarios, la sociedad dirigida por hombres trata a las mujeres como poco más que incubadoras. En ese contexto, June (Elisabeth Moss) se convierte en una figura clave de una rebelión que buscará derrocar el statu quo establecido. A lo largo de cinco temporadas, la protagonista atravesó toda clase de torturas físicas y mentales, y encontró aliadas que la acompañaron en ese camino. Y este mes, finalmente, la serie llega a su conclusión, dejando en la historia de la pantalla chica una poderosa huella.

Los nuevos episodios de The Handmaid´s Tale estrenan a partir de hoy (9 de abril), en Paramount+.

Your Friends and Neighbors (primera temporada)

Luego de protagonizar la superlativa Mad Men, Jon Hamm se consolidó como uno de los actores más talentosos de la industria actual y en cada uno de los proyectos que elige para la pantalla chica y grande, este intérprete intenta bucear por rubros muy distintos. En este caso se trata de Your Friends and Neighbors, una comedia negra en la que compone a un hombre que toma una drástica decisión. La premisa del relato comienza con Coop (Hamm), un hombre de alta sociedad que inesperadamente es despedido de su trabajo. Atrapado en el tedio que le supone su reciente divorcio, al que ahora se suma también el desempleo, el protagonista concluye que la única forma de mantener su vida lujosa es metiéndose en las casas de sus amigos y vecinos para robarles toda clase de objetos de valor. Relojes, carteras, joyas o lo que sea, cualquier artículo costoso es susceptible de ser robado. Disponible a partir del 11 de abril por Apple TV+.

The Last of Us (segunda temporada)

Basada en la saga de videojuegos homónima, The Last of Us presenta un futuro apocalíptico en el que la humanidad quedó diezmada frente al avance de un peligroso virus. Aunque más importante que eso, este relato narra el vínculo paternal entre un hombre solitario y una joven a la que termina aceptando como una hija adoptiva. En su primera temporada, la serie detalla la construcción de esa relación afectiva, en un contexto de muerte y desolación. Ahora, en los nuevos episodios, el drama avanza a partir de la aparición de una peligrosa villana, que está decidida a vengar la muerte de un ser querido.

Pedro Pascal y Bella Ramsey protagonizan este enorme drama que se convirtió, quizá, en la mejor adaptación a serie jamás realizada a partir de un videojuego. Sin lugar a dudas, uno de los títulos más importantes de abril. Disponible a partir del 13 de abril en MAX.

Camaleón: el pasado no cambia (miniserie)

La nueva ficción de la China Suárez y Pablo Echarri es un thriller de seis episodios que narra la lucha de una mujer, por darle un punto final a una oscura historia de su pasado. Sabrina (Suárez) es una periodista que carga en sus espaldas con el traumático recuerdo de una persona que apareció durante su adolescencia. En su adultez, ella revive ese tormento cuando ese mismo hombre reaparece, ahora consagrado como un prestigioso artista plástico. De este modo, Sabrina intentará ponerle un freno a Salvador (Echarri), antes de volver a caer en las garras de una persona que arruinó su juventud.

Con el protagónico de Suárez y Echarri, acompañados por Federico D´Elía, Cecilia Dopazo, Sofía Palomino y Ornella D´Elía, Camaleón: el pasado no cambia se revela como la gran apuesta que Disney+ preparó para este mes. Disponible a partir del 16 de abril.

The Narrow Road to the Deep North (miniserie)

Jacob Elordi, una de las estrellas de Euphoria, se pone al frente de esta producción basada en una historia real. Aquí Elordi interpreta a Dorrigo Evans, un joven cirujano que, durante la Segunda Guerra Mundial, debió improvisar innovadores métodos quirúrgicos con el objetivo de salvar a sus compañeros heridos en batalla. En simultáneo, Evans vivirá un tormentoso amor, que se verá atravesado por el drama de la guerra. Para el actor, este proyecto es un gran desafío: “Cuando leí el libro, me di cuenta de que nadie más en el mundo podía interpretar este papel. Este personaje tenía que ser mío. Dorrigo tiene ese diálogo interno que el autor Richard Flanagan interpreta tan bien, y cada vez que leía una frase o algo sobre su vida, pensaba: ‘Así es como me siento, así soy yo. Eso es lo que nunca puedo expresar. Eso es lo que nunca puedo abordar´. Todo estaba en este libro y recuerdo llevárselo a mi familia y decirles: ´Si quieren entenderme, lean este libro´. Fue una experiencia profunda y emocionante”. The Narrow Road to the Deep North estrena el 18 de abril por Universal+.

