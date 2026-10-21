Michael Jackson: un documental que indaga en las sombras del Rey del Pop y expone un mundo que ya no existe

El juicio contra Michael Jackson en 2005, en el que el músico enfrentó diez cargos entre los que se incluía abuso infantil, fue un verdadero huracán mediático. Gavin Arzino tenía trece años y había sobrevivido a una delicada enfermedad, cuando conoció a Jackson en el rancho Neverland. En ese mismo lugar, el adolescente aseguró haber sido víctima de abuso sexual y suministro de alcohol por parte de Jackson. Al final de ese juicio, el fallo encontró al Rey del pop inocente de los diez cargos presentados. Y aunque Arzino se retiró de la vida pública, el proceso marcó el inicio de una profunda grieta que no deja de dividir a los seguidores del artista, porque mientras algunos creen en su inocencia, otros sostienen una mirada opuesta (que años más tarde, encontró nuevo sustento en el documental Finding Neverland). De esa manera, el lunes pasado se estreno en Universal+ la miniserie documental Michael Jackson: el juicio, busca echar luz al proceso judicial que llevó al artista al estrado por primera vez, frente a una demanda por abuso sexual.

El proceso judicial

La imagen de Jackson había llegado muy dañada al juicio de 2005. En 1993, la familia de un menor llamado Jordan Chandler ya había denunciado por abuso sexual al artista, y si bien la investigación eventualmente se cerró por falta de pruebas concluyentes, las partes llegaron a un acuerdo extrajudicial. A partir de ese momento cobraron fuerzas las versiones que señalaban a Jackson como alguien, cuando menos, dueño de un comportamiento inadecuado en relación a los menores, y si bien era habitual verlo rodeado de niños, una capa de duda se estableció a su alrededor.

En 2005 cuando comenzó el juicio relacionado a Gavin Arzino, las posturas de muchos se mostraron terriblemente divididas. Durante cuatro meses, hubo infinidad de testimonios en favor y en contra del acusado, entre quienes se destacaron verdaderas celebridades como el propio Macaulay Culkin, que desde hacía tiempo mantenía una amistad muy cercana con el músico. El 13 de junio de ese año Jackson quedó absuelto, pero ese procedimiento legal supuso un duro impacto contra el cantante. A partir de esa premisa, el documental se ocupa de todo lo que significó en términos legales ese juicio, cuáles fueron las estrategias elaboradas por su abogados defensores y las investigaciones llevadas a cabo.

A través de innumerable material de archivo, Michael Jackson: el juicio revela desde la difícil tarea de abogados, fiscales, jueces, testigos y especialistas en distintas áreas, que debieron defender o llevar adelante una acusación contra una de las figuras más populares del mundo, y cómo se convivía con esa presión. Quienes no fueron contemporáneos a Michael Jackson durante ese período, quizá no logren dimensionar la fama contundente de ese nombre, y por ese motivo es que este documental intenta justamente visibilizar todo lo que significó ese juicio y una acusación tan grave como la de abuso sexual contra un menor.

El archivo Jackson

Michael Jackson fue acusado de abuso sexual a menores, pero en 2005 fue absuelto de todos los cargos LA NACION

Uno de los puntos más atractivos de esta miniserie documental, justamente tiene que ver con el inmenso trabajo de archivo. Más allá de las muchísimas grabaciones realizadas en exclusiva para esta producción a protagonistas directos e indirectos del juicio, el mayor hallazgo sin lugar a dudas tiene que ver con las entrevistas realizadas al propio Jackson, entre 2000 y 2001. En esos diálogos, el artista mantiene posturas muy llamativas en lo referido a su trato con los niños, y en la forma en la que percibía la presencia de menores a su alrededor. El músico describe los chicos como personas “que pueden ser muy leales, a diferencia de los adultos que solo dicen lo que otros quieren oír”. Y si bien no pareciera existir ningún tipo de sesgo inadecuado en esa mirada, otras confesiones del músico en las que considera que no podría vivir sin estar rodeado de niños, resultan mucho más delicadas.

Michael Jackson, en 2003

Jackson asegura que los niños son como ángeles, y el documental muestra las muchísimas imágenes del compositor rodeado de menores en muchas de sus giras, postales que hoy resultan por lo menos, notablemente indebidas. En esa misma vía, el documental evidencia cuan naturalizado estaba ver a Jackson rodeado casi constantemente de chicos, como una suerte de séquito que lo acompañaba incluso cuando él se encontraba en su propiedad, el rancho Neverland. Una vez más, hay voces que consideran que Jackson se rodeaba de niños porque ahí él encontraba una compañía honesta en un mundo atravesado por los intereses, mientras que miradas opuestas insisten con que allí anidaba un comportamiento que derivó en acusaciones muchas más dramáticas. De ese modo, Michael Jackson: el juicio permite escuchar de voz del propio acusado, qué opinión tenía con respecto a los niños y por qué se sentía tan a gusto cuando estaba rodeado por ellos.

La sociedad y los medios

El otro gran eje que atraviesa a esta miniserie documental, tiene que ver con el impacto social que provocó el juicio contra Jackson. Como ya se mencionó, en el marco de ese litigio, el público rápidamente tomó partido en favor o en contra del artista, y el revuelo mediático fue parte de todo ese proceso. Los medios intentaban informar de manera subjetiva, pero directa o indirectamente no podían evitar editorializar su contenido. La utopía de la distancia se pulverizaba ante el evidente carisma de Jackson, que hechizaba a los cronistas que sucumbían frente a la estelaridad del artista. Por otra parte, los fans de Michael lo aguardaban siempre afuera de la corte, como peregrinos que seguían a su ídolo y se postraban ante él con total incondicionalidad.

Michael Jackson, a la salida del tribunal en febrero de 2005 Archivo

En estos tiempos de cancelaciones (algunas inapelables, otras cuestionadas) y crucifixiones en redes sociales, el juicio de Michael Jackson y sus registros mediáticos son el recuerdo de un mundo extinguido, en el que el periodismo jugaba un rol crucial como único púlpito. Hoy las opiniones se encuentran sometidas a una estructura mucho más horizontal, y las jerarquías se desdibujaron entre reels compartidos a la misma velocidad que un noticiero tradicional. Y debido a eso es que redescubrir tanto material de archivo, convierte a esta miniserie no solo en un documento que permite reflexionar sobre un momento clave que marcó al mayor ídolo musical de esa década, sino también sobre el registro sobre un mundo perdido y su relación con los medios.