Milagros Amondaray Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de mayo de 2020 • 00:44

"Espero que salgamos de esta situación con nuevas perspectivas, que cambiemos para mejor", dice, del otro lado del teléfono en una charla con LA NACION, Monica Raymund. La actriz de 33 años tiene una prolífica carrera televisiva en su haber, desde su rol de Maria Torres en Lie to Me al de Gabriela Dawson en Chicago Fire. Cuando habla de cambiar positivamente, Raymund se refiere a la pandemia de coronavirus, y a cómo nos alterará inevitablemente. La actriz confía en la introspección y también en la ayuda comunitaria, concepto clave de la flamante serie de la plataforma de streaming STARZPLAY que protagoniza: Hightown.

Creada por Rebecca Cutter, a partir de este domingo 17 se podrán disfrutar los 8 episodios de la primera temporada de este oscuro drama policial producido por la propia showrunner, junto a Gary Lennon, Jerry Bruckheimer, Jonathan Littman, y KristieAnne Reed.

Trailer de Hightown - Fuente: STARZPLAY 01:55

Video

Raymund interpreta a Jackie Quiñones, una agente del Servicio Nacional de Pesca Marítima quien, en medio de su lucha contra las adicciones, encuentra en las playas de Cape Cod el cuerpo de una joven asesinada. La investigación que comanda le brinda un rumbo, y la reconecta con su profesión después de mucho tiempo de estar sumida en el alcohol, las drogas, y las relaciones efímeras con mujeres. Con el deseo de hacer justicia como motor, Jackie se propondrá resolver el asesinato y, en el proceso, mantenerse sobria en medio de una epidemia de opioides , que hace ingresar al relato al detective Ray Abruzzo (James Badge Dale), un hombre abrasivo pero sumamente respetado en la Unidad de Narcóticos Interagenciales. El trabajo en conjunto en esa comunidad, en donde será difícil penetrar para encontrar la verdad, los llevará a convivir a la fuerza en una tarea quijotesca signada por el miedo, las amenazas, y las tragedias personales.

En diálogo con LA NACION, Raymund habló sobre por qué el personaje de Jackie la condujo a "sitios horribles", sobre cómo fue trabajar en un contexto donde prima la diversidad, y qué espera que la audiencia rescate de Hightown.

Monica Raymund emprende un nuevo desafío televisivo después de papeles en Lie To Me, Chicago Fire, The Good Wife y Chicago P.D. Fuente: LA NACION - Crédito: GROSBY GROUP

-¿Qué considerás que atraerá a los espectadores de Hightown?

-Es una serie única en cuanto a que retrata todo lo que sucede tras bambalinas en un tópico tan complejo como la epidemia de opioides. Al transcurrir en Cape Cod, muestra tanto a la comunidad LGBT, pero también a la oscuridad que siempre está presente en algunos personajes. Es un drama intenso, exclusivamente dirigido a un público adulto, que resultará muy adictivo con el correr de los episodios.

-El personaje de Jackie es muy atractivo para interpretar; ¿cómo describirías la experiencia?

-Ella es... mucho (risas). Es una mujer que vive en el desastre, pero tiene tantas capas que no se define solo por eso. Es un rol muy interesante para mí como actriz porque me desafió en muchas escenas y creo que nunca me pasó algo así. Es por eso que estoy muy agradecida por la oportunidad que tuve de personificarla.

-¿Te enamoraste de ella ni bien leíste el guion?

-Sí, pensaba "pobrecita, quiero abrazarte". Jackie es una persona que trata de mostrarse dura y se pone una coraza para enfrentar el mundo como si nada la afectara. Sin embargo, cuando atravesás esa barrera, descubrís que es tan solo una chica con mucho dolor, y fue esa faceta la que más quise explorar en la serie.

Hightown se podrá ver a partir de este domingo 17 de mayo por STARZPLAY Crédito: Gentileza STARZPLAY

-¿Recordás las escenas más emocionalmente complejas de abordar?

-Sí, recuerdo dos estadios. Por un lado, cuando Jackie está luchando contra sus adicciones, cuando siente que está en el camino de la recuperación. Por el otro, cuando advierte que ese camino no es recto, que hay altibajos, y la ves batallando con eso, con el deseo de recuperarse para ser feliz, pero al mismo tiempo querer otra cosa . Ella considera que la mejor forma de alejar el dolor es tomando y entregándose a determinadas tentaciones. Todos esos momentos fueron difíciles para mí como actriz porque eran muy crudos, y además mucha gente los vive, entonces quisimos tratarlos con realismo y con respeto.

-¿Dirías que en algún punto Hightown es un drama sobre la adicción?

-No diría que es necesariamente sobre eso porque hay un crimen que se busca resolver con mucha violencia alrededor, pero sí es cierto que mi personaje y otros luchan contra las drogas y el alcohol. Las adicciones son una parte importante de la serie, pero más que nada por lo que sufre mi personaje y otros que forman parte de la historia.

Interpretar a Jackie fue una experiencia muy emocional, ya que con mi personaje tuve que ir a sitios horribles para poder interpretarla Monica Raymund

-En cuanto al terreno policial... ¿cuántas sorpresas brinda la serie? ¿Habrá muchos sucesos inesperados?

-Oh, sí, teníamos solo ocho episodios así que no había otra opción más que sorprender (risas). Cada capítulo te anticipa una historia que se verá posteriormente. Es una serie que se asemeja a un tren que se mueve muy rápido. Comienza en pleno drama, en plena guerra contra las drogas y con Jackie descubriendo el cuerpo de esa joven, hecho que lo cambiará todo. Ese instante es catártico para ella y un punto de inflexión para la historia, que se empieza a mover velozmente, con episodios que apilan pruebas, pistas... hasta el mismísimo episodio final.

-En el primer capítulo, "Love You Like A Sister", fuiste dirigida por Rachel Morrison, nada menos que la primera mujer en ser nominada a un Oscar en la categoría de mejor fotografía por Mudbound; ¿qué aprendiste de ella?

-Fue increíble trabajar con Rachel. Como vos decís, es una directora de fotografía que se volcó a la dirección y que todo lo que hace viene de un lugar muy orgánico. Ves su arte y sentís que estás al lado en todo. Fue una experiencia muy emocional, ya que con mi personaje tuve que ir a sitios horribles para poder interpretarla, y estar en su cabeza, y Rachel me ayudó muchísimo en ese aspecto. De algún modo, es ella quien presenta a Jackie con su estética y su tono en el primer episodio.

Raymund como Jackie Quinones en Hightown Crédito: Gentileza STARZPLAY

-Mencionaste que Hightown lidia con la violencia, ¿habrá secuencias que amortigüen tanta oscuridad?

-Sí, claro. Rebecca, la creadora de la serie, pudo encontrar momentos de luz y de humor. Jackie tiene algo de eso con el personaje de Ray, así que habrá diversión, al igual que cuando la vemos salir para conquistar chicas, y percibimos ese lado luminoso de la comunidad queer.

-¿Cómo fue el proceso de rodaje en Cape Cod?

-Increíble. Filmamos más que nada en Long Island, pero para los exteriores viajamos a Cape Cod y permanecimos allí una semana. Fue algo nuevo para mí porque nunca había ido a esa parte del país [Cape Cod se ubica en el extremo oriental del estado de Massachusetts, al noreste de los Estados Unidos], y fue muy genial aprender sobre la comunidad LGBT, sobre los artistas geniales que habitan allí. Es una lugar hermoso, y me divertí mucho filmando.

Después de esta pandemia, pienso que vamos a cambiar. No tenemos otra opción, y espero que lo hagamos para mejor Monica Raymund

-Mencionaste a Rebecca como creadora, a Rachel como directora, vos sos una mujer bisexual que lidera la serie; ¿cuán importante era para vos que el drama tuviera diversidad en todos los frentes?

-Extremadamente importante. Finalmente estamos teniendo esta conversación sobre ampliar el panorama, crear espacios para actores gays, latinos, afroamericanos; para mujeres directoras y guionistas. Sin dudas, fue un factor decisivo a la hora de aceptar el proyecto en esta nueva era dorada de la TV en la que tenemos que estar al día con las demandas de la audiencia. Yo creo, además, que en el desafío de contar historias novedosas es donde aparece lo mejor del mundo del arte.

-Hightown se estrena en este presente tan complejo, con el mundo atravesando la pandemia de coronavirus; ¿cómo pensás que esta impactará en cada uno de nosotros?

-Pienso que vamos a cambiar. No tenemos otra opción. Espero que lo hagamos para mejor, reflexionando, siendo introspectivos. Este es un momento difícil para mucha gente, y deseo que la comunidad resurja con nuevas perspectivas sobre las cosas.

Cuándo y dónde verla. La primera temporada de Hightown ya está disponible en STARZPLAY.