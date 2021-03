Netflix: Secretos y curiosidades de ¿Quién mató a Sara?, la serie que encabeza el ranking de la plataforma

La pregunta del título es también una declaración de “principios”: ¿Quién mató a Sara? (como alguna vez fue ¿Quién mató a Laura Palmer?) es el gancho necesario para el comienzo de un relato de intriga en formato serie, que durante diez capítulos buceará en la historia de una tragedia buscando la respuesta. O no.

Al menos es lo que intenta lograr esta producción mexicana coproducida por Netflix, que se convirtió en un éxito rotundo a nivel global. De hecho, es la primera serie latinoamericana disponible en la plataforma de streaming que fue doblada a nueve idiomas.

El éxito detrás de ¿Quién mató a Sara? tiene nombre y apellido: José Ignacio “Chascas” Valenzuela, guionista de origen chileno que recorrió un largo camino antes de llegar al punto más alto de su recorrido como autor.

Valenzuela fue seleccionado por The New York Times como uno de los diez mejores escritores jóvenes en Latinoamérica, lo que le permitió acceder a un reconocimiento por fuera de México, su país adoptivo. Pero no fue la materia prima de la serie de Netflix lo que llamó la atención sino su libro El filo de tu piel, historia de amor entre dos hombres que Sony Pictures quiere convertir en una serie.

Llamada en un principio ¿Qué pasó con Sara?, la serie surgió de la necesidad de correr a las producciones mexicanas de la clásica trama del “culebrón”, del folletín con estética de telenovela, género del que México es pionero. Fanático de las historias de misterio, el escritor buscó asemejarse más al concepto de thriller norteamericano “donde nada es lo que parece”, como él mismo declaró. Sumando también una pizca de Agatha Christie, a quien descubrió a los 12 años y homenajea al inicio del primer capítulo con la frase “Pocos de nosotros somos lo que parecemos”, perteneciente a la historia corta de la dramaturga británica El hombre en la niebla.

Misterio a la orden

Alex Guzmán (Manolo Cardona) es un adolescente condenado injustamente a 18 años de cárcel por la muerte de su hermana Sara (Ximena Lamadrid). Detrás de su condena y de la muerte de la chica está involucrada parte de la todopoderosa familia Lazcano, compuesta por el patriarca mafioso César Lazcano (Ginés García Millán) su mujer Mariana (Claudia Ramírez); y sus hijos Rodolfo (Alejandro Nones), José María (Eugenio Siller) y Elisa (Carolina Miranda).

Una vez en libertad, Alex comienza a trazar un plan de venganza para aquellos que le robaron casi dos décadas de vida, y al mismo tiempo averiguar quién de todos es el asesino de su hermana Sara. La historia va del pasado al presente, mostrando diferentes momentos relacionados con los protagonistas en su adolescencia. La versión joven del protagonista está a cargo del argentino Leo Deluglio, quien fuera parte del elenco de Patito Feo.

En una entrevista para la emisora chilena Cooperativa FM, Valenzuela contó detalles de cómo fue el proceso de creación de la historia, además de señalar que en cada capítulo hay una pista sobre quién es el asesino, aunque hay que esperar hasta el final para que el nombre sea revelado. “Es una serie que empecé a escribir por el final. Armé el último capítulo, donde todo se resuelve. Si esto fuera un libro de Agatha Christie, sería el momento en el que el detective Hércules Poirot junta a todos los sospechosos, cuenta qué fue lo que pasó y revela quién fue. Una vez que tengo claro ese capítulo, y los motivos que llevaron al crimen, la muerte o lo que sea, voy aislando esas pistas y las voy poniendo en los capítulos anteriores”, explicó. En otras palabras, prestando atención y con un poco de deducción, el espectador será capaz de descubrir el mayor secreto de la historia o, al menos, fortalecer sus sospechas.

Antihéroe y seductor

Si cada personaje de ¿Quién mató a Sara? funciona en conexión con el resto, su protagonista, Alex Guzmán, es el nexo que los une. De ahí la importancia de encontrar un actor que pudiera, sin acaparar la pantalla, tener la presencia suficiente como para cargar sobre su espalda el hecho de ser el motor de la historia.

El colombiano Manolo Cardona no fue la primera opción, pero sí la que convenció a los productores que tenía lo necesario. Nacido el 25 de abril de 1977, Cardona es un viejo conocido del público argentino. En 2005 protagonizó la película Rosario Tijeras (escrita por Marcelo Figueras), y luego apareció en series de mucho éxito en nuestro país como Sin tetas no hay paraíso y Narcos. También participó en la adaptación mexicana del film Corazón de león, en el papel que en la versión local hizo Mauricio Dayub. Por su parte, Carola Miranda es recordada por su papel implacable en Señora Acero; y Claudia Ramírez, por su rol en La usurpadora.

Segunda temporada y nuevos actores

Aunque ¿Quién mató a Sara? tiene peso propio como para disfrutar del bien ganado éxito que tiene, desde Netflix hicieron lo necesario para generar la expectativa justa. Poco antes de su estreno, en la capital mexicana aparecieron carteles con un críptico mensaje familiar: “Papá, darme tu apellido no significa que puedes darte a mi esposa. Atte: Rodolfo Lazcano”.

Para cuando el mensaje se volvió viral y comenzaron a tejerse las más diversas teorías sobre su origen, un nuevo cartel sobre el anterior revelaba la campaña de marketing: “Sabíamos que les gustaba el chismesito. ¿Quién mató a Sara?”.

A una semana de su estreno, la serie ya es un suceso sin precedentes para una producción latinoamericana, por lo que es lógico que tenga más temprano que tarde una segunda temporada. Y aunque quien la haya visto pueda pensar que los mayores misterios fueron resueltos en su primera entrega, Valenzuela y compañía prometen ir todavía más allá, con la incorporación de nuevos intérpretes, como Matías Novoa, Daniel Giménez Cacho (Zama, La cordillera, La mala educación) y Antonio de la Vega (El señor de los cielos).

La segunda temporada de ¿Quién mató a Sara? se estrenará el 19 de mayo, también en Netflix. Una estrategia para aprovechar el coletazo, que seguramente tendrá como consecuencia un nuevo vendaval de series latinas.