A diferencia de prácticamente todos los premios de la industria, y como su nombre lo indica, los People’s Choice Awards son premios otorgados por el público. De ese modo, los artistas más populares del cine, la televisión y la música, reciben una distinción que proviene directamente desde el entusiasmo de sus fans. Y en una noche en la que hubo más de treinta categorías (aunque la gran mayoría de ellas no fue televisada), estos fueron los grandes ganadores de la velada.

Cine

Barbie Archivo

Película del año: Barbie

Película de drama del año: Oppenheimer

Actor/actriz de cine de acción del año: Rachel Zegler, The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes

Oppenheimer

Actuación cinematográfica del año: America Ferrera, Barbie

Estrella Masculina del Año en Cine: Ryan Gosling, Barbie

Jennifer Lawrence AP - Invision

Estrella Femenina del Año en Cine: Margot Robbie, Barbie

Estrella de Cine de Comedia del Año: Jennifer Lawrence, No Hard Feelings

Estrella de Película de Drama del Año: Jenna Ortega, Scream VI

Televisión

Grey´s Anatomy ABC - American Broadcasting Companies,

Serie del año: Grey’s Anatomy

Serie de Comedia del Año: Only Murders in the Building

Serie de ciencia ficción/fantasía del año: Loki

The Last of Us

Actor de televisión del año: Pedro Pascal, The Last of Us

Estrella Femenina del Año en TV: Selena Gomez, Only Murders in the Building

Estrella de Comedia en TV del Año: Jeremy Allen White, The Bear

The Bear STAR+

Actor/actriz de televisión dramática del año: Jennifer Aniston, The Morning Show

Actuación televisiva del año: Billie Eilish, Swarm

Talk show diurno del año: The Kelly Clarkson Show

Show de competencia del año: The Voice

Reality Show del Año: The Kardashians

Jimmy Fallon Agencias

Estrella del Año en Reality: Khloé Kardashian, The Kardashians

Concursante del Año en TV: Ariana Madix, Dancing with the Stars

Programa de TV Nocturno del Año: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Presentador del Año: Jimmy Fallon, That’s My Jam

Show de Comedia del Año: Selective Outrage, Chris Rock

Música

Taylor Swift Backgrid/The Grosby Group

Tour del año: Taylor Swift, The Eras Tour

Artista femenina del año: Taylor Swift

Artista Latina Femenina del Año: Shakira

Artista nuevo del año: Ice Spice

Artista R&B del Año: Beyoncé

Shakira

Artista Hip Hop del Año: Nicki Minaj

Canción del Año: Vampire, Olivia Rodrigo

Álbum del Año: Guts, Olivia Rodrigo

Artista country masculino del año: Jelly Roll

Artista country femenina del año: Lainey Wilson

Bad Bunny Getty Images

Ganador a Artista masculino del Año: Jung Kook

Canción en Colaboración del Año: Barbie World, Nicki Minaj & Ice Spice With Aqua

Artista Latino Masculino del Año: Bad Bunny

Redes y personalidades

Tefi Russo Jordan Strauss - Invision

Influencer Latino del Año: Tefi Russo

Atleta del Año: Travis Kelce

