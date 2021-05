¿Qué veo? Terapeutas en pandemia, matrimonios bien avenidos y hasta un Dios de entrecasa

Dennis Haysbert en Lucifer. El papel era complicado de interpretar. Para la quinta y última temporada de la comedia policial con ribetes bíblicos se necesitaba a un actor que con su sola presencia proyectara una autoridad indiscutible. Después de todo, se trataba, nada más y nada menos, de encarnar a Dios, aunque la idea de los creadores de la serie era enfocarse más en su rol de padre del ángel caído que en su función de creador de todas las cosas. Así, en una inteligente decisión de casting, los productores del programa protagonizado por el galés Tom Ellis como el Lucifer del título, contrataron a Dennis Haysbert, recordado por su participación en las primeras temporadas de 24, donde su presencia y voz imponentes se combinaban con una mirada capaz de transmitir emociones extremas. Aquí hace gala de ese mismo talento: llegado a la Tierra para resolver de una vez por todas su mala relación con Lucifer y hacerse cargo de sus errores como padre, el guion también imaginó al personaje como un papá algo despistado y entrometido, en unas escenas de humor que Haysbert resolvió con oficio y un evidente disfrute. Cinco temporadas. Disponibles en Netflix

Uzo Aduba en In Treatment. Cuando se anuncia una remake o relanzamiento de una serie exitosa del pasado, la mayoría de los espectadores se preguntan si era necesario el regreso. Y en muchos casos la respuesta es un rotundo no. Sin embargo, cuando se trata de In Treatment, la ficción que nació en la TV israelí y tuvo muchas versiones alrededor del mundo, incluida la Argentina, el formato demuestra que todavía tiene varias vueltas para dar. Especialmente si al frente de todo el proyecto aparece una actriz como Uzo Aduba, a quien los más observadores reconocerán como la desopilante Crazy Eyes de Orange is the New Black. Claro que ahora la intérprete está del otro lado del escritorio al interpretar a la doctora Brooke Lawrence, terapeuta a cargo del tratamiento de los pacientes que irán pasando por su casa, acondicionada como consultorio debido a la pandemia. Aunque lo cierto es que como sucedía con el psicólogo Paul Weston (Gabriel Byrne) en las primeras temporadas de la ficción, pronto resultará evidente que ella necesita tanta ayuda como sus pacientes. La actuación de Aduba, que también participó de la notable Mrs America, es tan extraordinaria que ya parece encaminada para ganar su cuarto premio Emmy, esta vez como protagonista. Una temporada. Disponible en HBO y HBO Go.

Aziz Ansari en Master of None. Luego de dos temporadas extraordinarias, la suerte de esta serie parecía echada cuando su protagonista y creador, Aziz Ansari, fue acusado anónimamente de conducta sexual inapropiada por una mujer con la que tuvo una cita. El incidente, por el que el comediante se disculpó públicamente, parecía haber terminado el ciclo que exploraba la vida amorosa de Dev, el personaje de Ansari. Sin embargo, cuatro años después de su último episodio, el programa regresó con cinco capítulos centrados ya no en Dev sino en Denise (Lena Waithe), la gran amiga del protagonista. Con el foco puesto en el matrimonio de Denise y Alicia (Naomi Ackie), Ansari se hizo cargo de la dirección y solo tiene un par de esporádicas apariciones frente a cámara. De todos modos, sus pocos minutos en personaje funcionan como una especie de puesta al día del complicado Dev, quien ya no es el soñador actor enamorado de su amiga italiana sino un perdedor que volvió a vivir con sus padres y tiene una novia que no pierde oportunidad de recordarle que fracasó en todo. Hasta en hacerse cargo de su incipiente calvicie. Tres temporadas. Disponibles en Netflix