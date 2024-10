Cristina Kirchner se cruzó con el personaje de la serie Envidiosa y se declaró fanática

La catarata de reacciones y buenas repercusiones que tuvo la serie argentina Envidiosa, que se emite por Netflix, no pasaron desapercibidas para la expresidenta Cristina Kirchner, quien el viernes en una visita a la Universidad Nacional de las Artes (UNA) se sorprendió al encontrarse con un personaje de esa ficción. Ahí fue que reveló que vio todos los capítulos de la primera temporada y que se quedó maravillada con las interpretaciones.

Todo se dio en medio de los desembarcos que aceleró en las últimas semanas la también exvice, que ahora compite para la titularidad del Partido Justicialista (PJ) con el riojano Ricardo Quintela, mientras atraviesa momentos de fuerte fricción con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien fue su protegido pero ahora no optó por ninguno de los postulantes, lo que despertó entonces malestar en su jefa política.

Junto con una reducida comitiva, Cristina Kirchner fue por la tarde a la UNA a charlar con estudiantes, docentes y alumnos, en un momento también de altísimo roce entre el gobierno de Javier Milei y las autoridades universitarias. Es que, luego de vetar el financiamiento, el Presidente pretende avanzar con auditorías y algunas casas de estudio, como por ejemplo la UBA, reclaman una supuesta “intromisión” de la Casa Rosada en su autonomía.

En medio de la charla que la expresidenta hizo en una zona verde de la universidad con sede en territorio porteño, una mujer tomó el micrófono para dirigirse a ella y le dijo: “Soy Susana, soy docente de Actuación I, en Artes Dramáticas, soy actriz”. Observándola detalladamente, Cristina le preguntó: “Escuchame, ¿no estuviste en Envidiosa?” . Rápidamente se desataron gritos y aplausos.

Fue ahí que la expresidenta se dio cuenta de que se trataba de Susana Pampín, quien respondió “ay, sí”. Mientras los presentes en la reunión le gritaban a Cristina Kirchner “¡es la madre!”, la jefa del Instituto Patria exclamó: “¡Pero claro! ¡Es la mamá! ¡Es la mamá de Envidiosa! ¡No! ¡Me muero muerta! Espectacular la serie. Me encantó, me la vi toda. Viene la segunda temporada , ¿no?”.

Cuando Pampín le respondió que sí, que ya estaba en marcha, Cristina le dijo: “Ya debés saber cómo termina. No, no te voy a preguntar. No me la voy a spoilear”.

Entonces, la actriz le dijo que, “si hay suerte”, habrá una tercera y cuarta tirada. “Lo interesante es qué va a pasar con ese personaje que tiene mucho que aprender en la vida”, comentó Pampín, que interpretó a la madre de Victoria Mori, “Vicky”, la protagonista principal, personificada por Griselda Siciliani: una mujer que desea lo que las demás de sus amigas tienen, sobre todo una pareja estable para casarse e hijos.

Sobre la cara principal de la ficción, la también vicepresidenta durante la gestión de Alberto Fernández acotó: “La actuación de ella, de Griselda Siciliani, es espectacular, la verdad”.

Más tarde, cuando terminó el encuentro, y para mostrar que es fanática de la serie, la expresidenta se encontró con Pampín. “Una foto con ella, por favor, con la mamá de Envidiosa”, reclamó, dándole un abrazo a la actriz, que la besó. “Me encantó”, insistió la candidata al PJ nacional, que después publicó la postal en sus redes.

Con 12 episodios en su primera temporada, Envidiosa es una de las series más vistas de Netflix, tanto en la Argentina como en varios países de la región. Esta comedia romántica, producida por Adrián Suar y escrita por Carolina Aguirre, mezcla humor, romance y personajes entrañables.

