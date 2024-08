Ralph Macchio se despide del personaje que lo consagró y del que nunca pudo escapar

Escuchar

Ralph Macchio era el actor preferido de los jóvenes de los 80. Y también era conocido por los adultos, gracias a que su cara empapelaba las habitaciones de sus hijos, adornando carpetas y cuadernos con alguna escena de sus películas. Pero a él no le gustaba esa exposición. Por el contrario, su objetivo era mantenerse con una carrera sólida y constante, a fuerza de explorar roles diversos, sin tener que repetir personajes, aunque claro, uno de ellos, lo perseguiría hasta el presente.

Macchio comenzó su carrera como actor con casi 19 años. Primero hizo algunas participaciones en series de televisión (el director Robert Downey Sr., padre del actor, fue uno de los primeros que detectó su talento) y en un telefilm. La llegada a la pantalla grande se dio con Los marginados, de la mano de Francis Ford Coppola, una producción que si bien no tuvo el éxito esperado en la taquilla, lograría posicionar a muchos de sus protagonistas en las grandes ligas de Hollywood.

De Los marginados salieron Matt Dillon, Rob Lowe, Tom Cruise, Patrick Swayze y el propio Macchio, quien hoy recuerda esa producción, donde encarnaba a Johnny Cade: “Fue uno de los roles más importantes para mí, en ese momento y hoy. Leí el libro cuando tenía 12 años e inmediatamente sentí conexión con el personaje, pero no necesariamente porque tuviera un paralelo con mi vida. Fue el primer libro que leí en mi vida sin que mis padres me impulsaran a hacerlo. Lo escribió una joven de 16 años, S. E. Hinton, de la que aún sigo siendo amigo. Ella estuvo en el rodaje, porque junto a Coppola escribieron el guion, y estaba muy nerviosa a la hora de descubrir quién haría mi personaje. Después de la primera pasada de guion, se acercó al director y le dijo, ‘Ahora puedo dormir tranquila’. Ese libro y esos personajes son cercanos, y uno empatiza con ellos. Por eso cuando escuché que iban a hacer la película y que la dirigiría Francis, participé del casting para ser Johnny. La audición fue con todos los actores juntos en la misma habitación, porque él quería ver cómo conectábamos entre todos. Sigue siendo una de las actuaciones que más recuerdo”, le reveló a la revista GQ.

Ralph Macchio con el look de Karate Kid, Daniel LaRusso (Fuente: Instagram/@ralph_macchio)

T ras Los marginados estuvo a punto de quedarse con el rol de Michael Fox en Volver al futuro, para el cual también se barajó a Eric Stoltz (que incluso llegó a rodar escenas y luego fue descartado). Más tarde se sumó a Karate Kid, donde encarnó a Daniel LaRusso, el eterno joven que, recibiendo particulares enseñanzas de parte de un excéntrico profesor de artes marciales, el señor Miyagi (Pat Morita), terminaría por consagrarse como el mejor.

La saga tuvo tres entregas, y Macchio encarnó a LaRusso en 1984, 1986 y 1989, pero a Macchio no le interesaba quedar pegado al rol al que volvería casi 40 años después en Cobra Kai, la serie que lo trajo de vuelta a la actuación en Netflix. “La primera película tenía todos los condimentos para ser maravillosa: actores, guion, director. Pero teníamos la duda si la gente vería una película sobre karate. El personaje tenía algunas cosas mías, amplificadas, pero con su mal genio y que si pienso, seguramente alguien como él, peleándose con estos karatecas en la playa terminaría solo. Él era un chico común y corriente y eso era lo aspiracional del personaje. Y Pat le dio la autenticidad que necesitábamos desde la primera película, su magia y profundidad del personaje, algo que en la segunda parte se profundizó. Recuerdo el primer borrador del guion y todas las preguntas que tenía las fuimos respondiendo”, recordaba el actor en una entrevista.

William Zabka y Macchio, en la serie de Netflix Guy D'Alema

Macchio se esforzó luego por demostrar sus capacidades histriónicas, buscando otros roles que lo alejaran de Daniel que lo llevaron a películas que, en el apogeo del VHS, eran alquiladas una y otra vez, como Encrucijada y Desnudo en Nueva York. Para Mi primo Vinny, donde encarnó a Billy Gambini, con casi 30 años, pero luciendo aún como de 20, tuvo que preparar su audición con más énfasis, y una vez más, el tipo común, el primo que todos podrían tener, volvía a acercarlo a un lugar querible, reconocible y donde el estereotipo se volvió más complicado en las escenas de juicio.

Con Joe Pesci enseguida conectó, ya que anteriormente el actor de ascendencia italiana lo había ido a ver a Broadway donde Macchio participaba de una obra protagonizada por Robert De Niro. “Creo que esa fue la primera vez que lo conocí”, dice y agrega “Joe no era una persona que ensayara mucho, y a mí me gusta hacerlo, principalmente por la experiencia de hacerlo para el teatro, pero con él y con Marisa Tomei –que ganó un Oscar por su interpretación- se armó una buena química, éramos como una familia”.

Luego vendría un largo impasse en el que case presentó sin suerte para integrear elencos de series que luego serían éxitos, como Friends y E.R. Emergencias. Su regreso a la pantalla chica finalmente fue de la mano de la remake americana de Betty la fea, Ugly Betty, en donde encarnó a Archie Rodríguez durante dos temporadas, un político que se acerca a Hilda Suárez, encarnada por Ana Ortiz, hermana de Betty, que interpretaba America Ferrara.

Es con una participación en How I Met Your Mother, donde hizo de sí mismo, y claro, con Cobra Kai, el fenómeno de Netflix que acaba de estrenar la primera parte del final, con el que Macchio entendería que no podrá soltar a LaRusso. Aunque él entiende que el personaje de la trilogía original de películas no es el mismo que el de la serie que comenzó en YouTube para desembarcar con gloria y continuar hasta hoy en día en la plataforma de la N roja (su última temporada se estrenará en 2025).

“Con William Zabka entendimos que no estábamos haciendo de nuevo lo mismo, sino que estamos al servicio de la historia y lo que cuentan los jóvenes. Para la original tuve cinco semanas de preparación, y acá sabíamos que no éramos dos cincuentones haciendo karate y peleando. Estoy orgulloso que las peleas las tomamos desde la perspectiva del momento que viven estos personajes, y si bien están basados en la mitología de Karate Kid, con sus valores, objetivos y obstáculos, los guionistas hicieron un buen trabajo conectando todo”.

El actor con Phyllis Fierro, su mujer desde hace cuatro décadas shutterstock - Archivo

Qué es lo que le deparará el destino y la carrera tras el final de Cobra Kai, es una incógnita, pero lo que seguro tiene, y lo que más lo apasiona, es la posibilidad de volver a su hogar, junto a su mujer desde hace casi 40 años, Phyllis Fierro, y sus hijos Julia y Daniel, quien hasta hace no muy poco le reclamaba el porqué de llamarlo con el mismo nombre del icónico personaje que lo mantiene más vigente que nunca.