Ralph Macchio y el final de Cobra Kai: su amistad con Chris Martin y a qué otro personaje de su carrera le gustaría volver

Cuando la película Karate Kid llegó a las salas de cine, en 1984, nadie podía anticipar que se trataba del comienzo de un verdadero fenómeno. El relato sobre Daniel LaRusso tocó el corazón de millones de adolescentes en el mundo, que se sintieron poderosamente identificados con ese joven que encontró en el karate más que una barrera contra el bullying, una filosofía de vida. Los años (¡las décadas!) pasaron y ese largometraje tuvo numerosas secuelas y una imperdible serie televisiva llamada Cobra Kai, que enfrenta a la vieja generación de protagonistas, junto a una nueva camada de chicos y chicas que heredan esa antigua rivalidad. Y el gran protagonista de esta franquicia, Ralph Macchio, habló con LA NACIÓN sobre el final de esa ficción de TV y qué le depara el futuro a este universo que parece nunca pasar de moda.

Ralph Macchio se muestra muy feliz de estar en el final del recorrido (televisivo, pero no cinematográfico) del universo de Karate Kid. Luego de seis temporadas, Cobra Kai llega a su final con una última tanda de episodios que prometen darle un punto final a la rivalidad entre el dojo que da título a la serie, frente al Miyagi Do. Una escuela es belicosa, la otra es introspectiva, pero entre ambas hay una lucha que simboliza el bien contra el mal. “Decirle adiós a Cobra Kai significa que de alguna manera nos las ingeniamos para llegar a los 62 episodios de una ficción basada en una película que ya tiene más de 40 años. Y todavía se siente que todo conecta de una manera similar. Esta temporada termina y siento como si estuviera viendo otra versión de esa historia que fue Karate Kid en los 80, pero desde la perspectiva de los Cobra Kai. Y es increíble que este relato de cuatro décadas traspase generaciones”, asegura Ralph Macchio cuando reflexiona sobre el final del recorrido.

A diferencia de las películas originales, esta ficción que debutó en 2018,inicialmente pone el foco en Johnny Lawrence (William Zabka), el ex bully que ahora en sus cincuenta y pocos años es un hombre deprimido, que mira con melancolía una juventud que aspiraba a la gloria. Pero nada de eso sucedió, y para colmo, reencontrarse con Daniel Larusso, un próspero hombre de negocios, no hace más que hacerlo sentir mucho más miserable. Por ese motivo decide revivir la escuela de karate Cobra Kai y enseñarle artes marciales a una nueva generación de estudiantes de secundaria.

De ese modo se abre una nueva historia: la de un grupo de adolescentes que eligen entre tomar clases con Johnny o con Daniel, mientras esos adultos aún intentan resolver sus viejas rivalidades. La perspectiva de esta serie es muy distinta a la del film ochentoso, como bien apunta Macchio: “Aunque Cobra Kai a veces se torna muy oscura, a fin de cuenta los temas habituales de Karate Kid siguen ahí presentes, y eso seguro les guste a los fans. Creo que este era el momento de despedirse, y no siento que me hubiese gustado grabar una temporada más. La verdad es que todo llegó a su fin en el momento justo, bajo nuestras reglas, y estamos muy orgullosos del trabajo que hicimos todos”.

El inicio y el futuro de la saga

Claro que el final de Cobra Kai no significa en absoluto que el universo de Daniel LaRusso llegue a su conclusión, porque este año llegará a los cines Karate Kid: leyendas, una nueva película que marcará el regreso de Jackie Chan a la saga, luego de la reversión del film original que protagonizó en el 2010. La nueva historia es un verdadero misterio, y Macchio adelante sobre el proyecto: “Todavía no lo vi terminado, pero fue una locura compartir este film con Jackie Chan, y este joven actor que es Ben Wang. La trama transcurre varios años luego del final de Cobra Kai, ahí encontraremos a Daniel LaRusso con una nueva vida. Y estarán presentes todos los temas habituales de Karate Kid, pero pensados para una nueva generación y en un nuevo escenario. Este será un divertido relato familiar de aventuras, un film muy emocionante de ver, igual de emocionante que será para mí volver a estar presente en la pantalla grande”. Para ver este largometraje no falta tanto, ya que Karate Kid: leyendas tiene su estreno pautado en Argentina para el 29 de mayo.

Para Ralph Macchio, Daniel LaRusso es un personaje muy importante en su vida. A lo largo de los años, el actor se reencontró una y otra vez con él y, entre risas, confiesa: “La verdad es que Dios sabe lo mucho que le estoy sacando el jugo a Daniel, ¡siempre me da un poco más!”, pero en el tono en el que habla de LaRusso, se hace evidente la gratitud que siente por ese karateca al que interpreta desde 1984. Y esa nostalgia lo lleva a tener muy presente esa vez en la que sonó el teléfono, y desde el otro lado de la línea le dijeron que iba personificar a Daniel. Claro que no fue hasta la aparición de otro gran ícono de esta saga, que finalmente todo encajó. “Yo había leído el guion de Karate Kid en el que figuraba un personaje llamado Daniel Webber, ese era originalmente su apellido. Y me llamaron diciéndome que yo iba a hacer de Daniel, pero que ahora iba a apellidarse LaRusso, porque encajaba mejor para mí. Yo sabía que era la primera opción para el papel, pero nada funcionó hasta que no hicimos la prueba junto con Pat Morita. Ese fue el día en el que todo resultó perfecto. Creo que si Pat Morita nos viera ahora, estaría sonriendo”.

Viejos y nuevos amigos

Frente a la pregunta sobre otro papel de su filmografía al que le gustaría volver a interpretar, Macchio cita a otro film de culto y asegura: “Alguna vez fantaseé con cómo sería regresar al personaje que hice en Crossroads, cómo le fue Eugene y qué pasaría si varios años después él tuviera la posibilidad de ser una gran estrella de rock. Pero no sé si se podría, porque en el caso de Cobra Kai, con Daniel Larusso y Johnny Lawrence, el secreto de por qué funcionó fue que se trataba de fuerzas opuestas que terminaban uniéndose”. Y luego de pensar durante unos segundos, Macchio concluye que también le gustaría volver al universo de The Outsiders, el film de Francis Ford Coppola, pero que no sería tan sencillo debido al destino que sufrió su personaje.

Esos papeles que el actor interpretó a lo largo de su carrera, son como viejos amigos en los que piensa a menudo. Pero eso no le impide conocer a otros amigos, a los que también llegó gracias a su trabajo en el cine, como fue el caso de Chris Martin. El líder de Coldplay es un verdadero fan de Karate Kid y Macchio explica con sincero entusiasmo cómo se concretó un viralizado clip en el que tocó la guitarra junto a la popular banda: “Eso fue algo increíble. Se trató de otro de los muchos regalos que me dio el mundo de Karate Kid. Chris Martin escribió la canción “The Karate Kid”, que él mismo contó que surgió a partir de la inspiración que le dio la película, cuando la vio a los siete años. Entonces yo escribí en redes que me había parecido una pieza hermosa y a las pocas horas él me hace una videollamada. Aunque yo no lo conocía, Chris me dice: “Tengo una idea para un video, ¿podrías por favor trabajar conmigo?”. Y fue algo muy loco, él estaba en Australia, yo en Nueva York, pero le respondí “¡contá conmigo!”. Así fue que quedó un video muy hermoso, del que estoy muy orgulloso”.

El final de Cobra Kai marca el cierre de una importante etapa para Macchio. Es un verdadero interrogante si su camino se volverá a cruzar con el del resto de un elenco, que se convirtió en uno de los favoritos del público. Durante seis temporadas, los fans descubrieron nuevos personajes y redescubrieron a viejos héroes y villanos, y por ese motivo es que Ralph concluye con un inevitable tinte nostálgico: “Sin el streaming, Cobra Kai nunca hubiera existido. Porque esta forma de televisión nos dio la posibilidad de bucear en los personajes, y expandir la historia. Las series que más me gustan, son aquellas a las que puedo sentir que son cinematográficas. Sin embargo, extraño ir a las salas y ver algo que no sea una película de superhéroes”.

La temporada seis-Parte tres de Cobra Kai llega a Netflix el 13 de febrero.

