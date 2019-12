Series: la era dorada, una ficción para cada espectador

Natalia Trzenko SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de diciembre de 2019

Habían pasado ya diez años desde que, trepados al entusiasmo de Los Soprano, los críticos de TV norteamericanos habían dado por inaugurada la era dorada de la pantalla chica. En 2009, los antihéroes con el Walter White de Breaking Bad a la cabeza, seguían usando el traje estrenado por James Gandolfini; Lost era un fenómeno que convocaba al mundo en un cita semanal y The Good Wife se estrenaba para demostrar que las mujeres también podían ser falibles protagonistas de historias fascinantes.

En aquel tiempo, no eran muchos los que imaginaban lo que vendría. La globalización de los contenidos se traducía en formatos que se vendían de un país a otro, de un continente a otro y cada territorio hacía sus propias versiones de ficciones y reality shows, que seguían ahí pero sin destruirse mutuamente, como algunos habían vaticinado a principios del siglo XXI. No fue Gran Hermano-ni ninguno de sus primos- el que cambiaría a la TV hasta volverla casi un aparato de colección: fue el streaming. Fue Netflix y su plan de conquistar al mundo, una serie a la vez.

En pocos años, con la segunda década del siglo en marcha, las ficciones televisivas se transformaron en el medio más popular y extendido de consumir historias y el streaming se volvió el canal ideal para consumirlas, a demanda y para todo el mundo. Pero también para unos pocos.

Si la TV tradicional ofrecía programas con el objetivo de atrapar a la mayor cantidad de espectadores posibles al mismo tiempo, esta nueva fuente de contenidos se guía por aquello de "divide y triunfarás". Hay una serie (muchas) para cada uno de nosotros.

Con las especificidades llegaron los relatos de nicho y los géneros infectaron la pantalla cual zombis. Terror, fantasía y ciencia ficción llegaron para quedarse y ya no importaba el rating sino el impacto en las redes sociales, con Twitter a la cabeza. Su importancia fue creciendo a medida que los cables se iban cortando y la idea del espectador global se volvió tanto una obviedad comoun imperativo: las plataformas de streaming debían crecer hasta dominar el medio y la conversación.El último ritual de la TV que ya no es, se cruzó con el final de Game of Thrones.

Lo que queda, lo que seguirá estando es la Babel de series, que intentaron nuevas formas y descartaron otras sumaron nuevas. Con el despliegue de nuevas plataformas, nuevas historias y paisajes desconocidos ayudarán a definir la forma de la televisión de la próxima década.

Los top 10 del año

Natalia Trzenko

Trailer de Watchmen. Fuente: Youtube 02:27

Video

1. Fleabag (Amazon Prime Video)

2. Inconcebible (Netflix)

3. Succession (HBO)

4. Muñeca rusa (Netflix)

5. Watchmen (Netflix)

6. Monzón (Space)

7. Killing eve (Paramount Channel/Flow)

8. The crown (Netflix)

9. Undone (Amazon Prime Video)

10. The split (Flow)

María Fernanda Mugica

Trailer de la segunda temporada de Fleabag - Fuente: YouTube 01:42

Video

1. Succession (HBO)

2. The deuce (HBO)

3. Muñeca rusa (Netflix)

4. Barry (HBO)

5. Crazy ex-girlfriend (Netflix)

6. Sex education (Netflix)

7. Tuca & bertie (Netflix)

8. Bojack horseman (Netflix)

9. Los espookys (HBO)

10. Veep (HBO)

Hernán Ferreirós

Trailer de Chernobyl - Fuente: YouTube 02:28

Video

1. Succession (HBO)

2. Fleabag (Amazon Prime Video)

3. Muñeca rusa (Netflix)

4. Nuestro planeta (Netflix)

5. Undone (Amazon Prime Video)

6. Chernobyl (HBO)

7. Inconcebible (Netflix)

8. Los espookys (HBO)

9. Too old to die young (Amazon Prime Video)

10. The oa (Netflix)

Paula Vázquez Prieto

Trailer Final de Killing Eve Temporada 2 01:20

Video

1. Fleabag (Amazon Prime Video).

2. Succession (HBO).

3. Killing eve (Paramount Channel/Flow).

4. Muñeca rusa (Netflix).

5. Dickinson (Apple TV+).

6. The crown (Netflix).

7. Vida (Starz Play).

8. Gentleman jack (HBO)

9. Fosse/verdon (Fox)

10. Ten percent (Netflix)

Marcelo Stiletano

1. Succession (HBO)

2. El método kominsky (Netflix)

3. Silicon valley (HBO)

4. Killing eve (Paramount Channel/Flow)

5. Chernobyl (HBO)

6. True detective (HBO)

7. Muñeca rusa (Netflix)

8. Yellowstone (Paramount Channel)

9. A very english scandal (AMC)

10. Veep (HBO)

Milagros Amondaray

1. Chernobyl (HBO)

2. Patrick melrose (OnDirecTV)

3. Broad city (Comedy Central)

4. After life (Netflix)

5. A very english scandal (AMC)

6. Así nos ven (Netflix)

7. The good place (Netflix)

8. Orange is the new black (Netflix)

9. Inconcebible (Netflix)

10. Veep (HBO)

Dolores Graña

1. Fleabag (Amazon Prime Video)

2. Succession (HBO)

3. Muñeca rusa (Netflix)

4. Inconcebible (Netflix)

5. Killing eve (Paramount/Flow)

6. Gentleman jack (HBO)

7. The oa (Netflix)

8. Vida (StarzPlay)

9. Dickinson (Apple TV+)

10. Yellowstone (Paramount Channel)