Series. Se estrena la remake de Queer As Folk, pionera serie de culto británica, de temática gay

Sin dudas, Queer As Folk fue una serie revolucionaria en su tiempo. El mundo gay era protagonista de la temática de esta serie emitida originalmente por el Channel 4, en 1999. Se anunció el estreno de la remake de aquella serie de culto británica pionera en la pantalla chica al presentar una trama protagonizada por miembros de la comunidad gay en una época en la que todavía el tema era tabú.

La nueva Queer as Folk se estrena mañana a través de la plataforma Starzplay , con un retrato emplazado en la Nueva Orleans actual. Centrada en la vida cotidiana de tres jóvenes homosexuales de la Manchester de fines de siglo XX , la serie creada por Russell T. Davies emitida originalmente por Channel 4 causó no pocas controversias cuando vio la luz por primera vez. De los tres protagonistas, dos alcanzarían status de estrellas de la pantalla: Aidan Gillen, que encarnaba al desprejuiciado y promiscuo Stuart, encadenó más adelante un trabajo reconocido atrás de otro, entre los que destaca especialmente el de Petyr Littlefinger Baelish en Game of Thrones. Charlie Hunnam, que interpretaba al adolescente Nathan, tampoco se quedó atrás y muchos lo recuerdan por ser el personaje principal de Sons of Anarchy.

Una temporada de ocho episodios y dos capítulos especiales al año siguiente, en 2000, fue todo su recorrido. Pero fue suficiente extensión para que su lenguaje sin censura ni tapujos, las escenas subidas de tono y, sobre todo, la contundencia con la que derribaba los estereotipos de décadas de representación homofóbica marcaran un hito . Algo comenzaba a sacudirse en los últimos años de los 90, y el colectivo LGBTIQ+ comenzaba a tener minutos de pantalla ya no solo con personajes secundarios, habitualmente objetivos de burla o escándalo. Justamente en 1998 estrenó la sitcom Will & Grace, que aunque en otro tono también rompió con prejuicios e introdujo la temática en el prime time televisivo. También en 2000 fue cuando estrenó la primera remake de Queer As Folk, ambientada en Pittsburgh, Estados Unidos, que se mantuvo por cinco temporadas en la cadena premium Showtime pero no fue tan popular.

La nueva versión de 2022, creada por Stephen Dunn y con una temporada de ocho episodios (que se subirán de a dos por domingo), se propone reivindicatoria del espíritu de la original británica .

La trama se ambienta en Nueva Orleans y sigue a un grupo de amigos cuya vida cambia abruptamente luego de un tiroteo en un club nocturno de temática queer llamado Babylon (en clara referencia a la masacre en la discoteca Pulse de Orlando de 2016 , en la que un hombre ingresó con un fusil semiautomático y una pistola y mató a 49 personas e hirió a otras 53). La producción buscó conformar un elenco que expresara diversidad de género, sexo y raza donde “los actores interpretan lo que son”, se detalló en un comunicado de prensa; una diferencia con la Queer As Folk inglesa, cuyos tres personajes principales estaban a cargo de intérpretes heterosexuales. El reparto está liderado por Devin Way, Fin Argus, Jesse James Keitel, CG, Johnny Sibilly y Ryan O?Connell , y además cuenta con importantes estrellas invitadas de la talla de Kim Cattrall, Juliette Lewis y Ed Begley Jr.