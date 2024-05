Series streaming en mayo: cuáles son los estrenos más importantes en Apple TV+, Star+, FLOW, Max y más

Un repaso por los lanzamientos más relevantes del mes que llegan a las principales plataformas

La nueva temporada de una longeva ficción inglesa, un drama histórico con Ewan McGregor y una enemistad que paralizó a la elite de Nueva York, son algunas de las series más importantes, que tendrán su lanzamiento en el transcurso de mayo.

Un caballero en Moscú

Ewan McGregor vuelve al mundo de las series, para interpretar a un hombre que se ve en la difícil posición de ser un apenas un espectador, en el marco de un momento histórico clave. Aquí el actor de pone en la piel del conde Aleksandr Ilich Rostov, que en la Rusia de 1922, logró evitar la pena de muerte gracias a un viejo poema que escribió tiempo atrás, en el que exaltaba la importancia de alentar la rebelión y atacar a las clases altas. Confinado en una minúscula habitación del imponente hotel Metropol, Rostov solo cuenta con una pequeña cama y una ventana, en la que puede ver el inicio de la revolución bolchevique. La ficción está basada en la exitosa novela de Amor Towles.

Sin posibilidades de poner un pie afuera de ese lugar, porque eso le significaría la muerte, el conde caído en desgracia comienza una nueva vida, en la que conocerá a varias de las personas que también transitan por los pasillos de ese hotel. A través de ese planteo, McGregor entrega una actuación enorme, mediante un personaje que debe aprender a aceptar que el resto de su vida deberá transcurrir en un espacio mínimo, y en el rol de ser solo un observador, pero nunca partícipe de la acción. Un caballero en Moscú estará disponible el 17 de mayo en Paramount+.

Feud: Capote vs. The Swans

Hace varios años, el productor Ryan Murphy lanzó una ficción antológica titulada Feud, que en cada una de sus temporadas debía retratar importantes enfrentamientos entre figuras de renombre. Y luego de una primera tanda de episodios (centrada en la rivalidad entre Joan Crawford y Bette Davis), llega siete años después la segunda temporada, focalizada en una batalla que marcó un quiebre en la clase alta neoyorkina.

En Capote vs. The Swans, el protagonista es el prestigioso Truman Capote (Tom Hollander), quien se rodeó de un grupo de distinguidas mujeres, conocidas como “Los cisnes”. Ese núcleo lo conformaban Babe Paley (Naomi Watts), Slim Keith (Diane Lane), C.Z. Guest (Chloe Sevigny) y Lee Radziwill (Calista Flockhart). Entre el escritor y ellas había una absoluta confidencialidad, y los secretos compartidos tenían en vilo a varios de los nombres más poderosos de esa ciudad. Pero lo que era una gran complicidad se convirtió en una verdadera guerra, cuando Truman escribió un libro en el que expuso muchas de las intimidades de esas mujeres y sus círculos más íntimos. Frente a eso, todas ellas desterraron al escritor de sus exclusivas fiestas, y lo convirtieron en un verdadero paria, una condena que marcaría a fuego la vida de Capote. Feud: Capote vs. The Swans ya se encuentra disponible en Star+.

Felices los seis

Delfina Chaves y Nicolás Furtado hacen equipo en esta comedia romántica sobre un joven que busca el amor, y lo encuentra en una chica que vive una relación poliamorosa. La historia comienza como cualquier otra: Carolina (Chaves) y Damián (Furtado) se conocen en un casamiento, el flechazo es inmediato y las hormonas hacen el resto. Ella no quiere una relación con nombre y apellido, pero él puede que busque un vínculo de mayor formalidad. Y si bien hasta ahí el conflicto no escapa a lo habitual, la sorpresa de Damián es mayor cuando descubre que su amada tiene cuatro parejas, Trini (Malena Sánchez), Pato (Paly Duval), Gonzalo (Juan Sorini) y Lautaro (Federico Salles). A partir de ese momento, y en medio de una serie de malos entendidos y alguna que otra mentira, el protagonista deberá plantearse si el amor (o el deseo) que siente por Carolina es tan grande, como para vincularse no solo con ella, sino también con su amplio mundo amoroso. Ya disponible en Max.

Dark Matter

En esta ficción de nueve episodios, la acción gira alrededor de Jason Dessen (Joel Edgerton), un hombre común y corriente, que se encuentra en el centro de un inesperado acontecimiento cuando se convierte en rehén de una versión alternativa de sí mismo. De ese modo, este profesor de física comprueba en carne propia la existencia de versiones paralelas de la realidad en la que él vive, a medida que su otro yo se convierte en un peligroso rival. Pero eso que es una sorpresa pronto da paso a una lucha encarnada en la que Dessen deberá derrotar a su versión alterna de sí mismo, así como también encontrar el camino hacia su propia realidad. A lo largo de ese fantástico periplo, el protagonista podrá recorrer numerosas realidades en las que conocerá sus muchas sus vidas posibles, y los caminos que pudo tomar su destino si sus decisiones no hubieran sido las mismas.

Considerada como una de las mejores piezas de ciencia ficción del siglo XXI, Dark Matter es una adaptación de la popular novela del mismo nombre, publicada en 2016 y escrita por Blake Crouch. Junto al mencionado Edgerton, actúan Jennifer Connelly, Jimmi Simpson, Dayo Okeniyi y Oakes Fegley. Disponible en Apple TV+.

Doctor Who

Estrenada originalmente en 1963, Doctor Who puede que sea la serie con actores más longeva en la historia de la televisión. A lo largo de sus decenas de temporadas, las tramas de ciencia ficción hacen foco en el Doctor, que junto a sus habituales acompañantes, viaja por el universo, las dimensiones y el tiempo, para enfrentar a toda clase de amenazas. Debido a la naturaleza de este héroe, que puede cambiar de apariencia, fueron muchísimos los actores (y una actriz) que interpretaron a este icónico personaje. Y lo cierto es que cualquier espectador televisivo debería ver al menos una vez, un episodio de esta enorme serie.

A través de Disney +, en mayo llega la nueva temporada de este título, con el actor Ncuti Gatwa (Sex Education) en la piel del Doctor. El héroe central, junto a Ruby Sunday (Millie Gibson) se enfrentará a originales retos y establecerá increíbles alianzas. Una cita imperdible, para ver los episodios estreno y descubrir el eterno encanto de Doctor Who. Disponible a partir del 10 de mayo en Disney+.

Las sombras largas

En este drama español de seis episodios, el punto de partida es la aparición de los restos de una mujer en la zona de Mallorca. Una inspectora llamada Paula Ríos (Irene Escolar) comienza a investigar el caso, solo para descubrir que dichas piezas corresponden a su hermana Mati (Laura Wedel), quien desapareció hace 25 años. Ese hallazgo lleva a la protagonista a enfrentarse a muchos fantasmas del pasado, y a revivir viejos dolores.

En simultáneo a ese macabro descubrimiento, un grupo de mujeres, que durante su adolescencia compartieron colegio, deciden llevar a cabo una reunión. La fiesta de reencuentro las lleva a todas por un camino de mucha nostalgia, hasta que surge el recuerdo de Mati, esa compañera que desapareció misteriosamente. En ese momento entra en escena la mencionada inspectora Ríos, para comunicarles a todas la aparición de los restos de su antigua amiga. De esa manera, una pregunta del pasado volverá al presente, con la promesa de encontrar finalmente una respuesta. Las sombras largas estrena el 10 de mayo por Star+.