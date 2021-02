Star: Disney estrena nueva etapa y nuevo nombre para sus canales de cable de Fox

Desde hoy, las señales de cable de Fox cambiarán de nombre. Se trata de una de las etapas finales de un cambio que comenzó hace más de dos años cuando los estudios Disney compraron el venerable estudio. Un negocio de más de 70.000 millones de dólares que modificó el mapa de la producción de películas y series televisivas y que con la llegada de la nueva marca, Star, ya resultará evidente para los espectadores de América latina.

Los canales bajo el estandarte de Star sumarán a su programas de siempre, títulos producidos por Disney Television Studios y por Touchstone, así como el resto de las usinas de producción del conglomerado Disney. Así, lo que hasta ayer era Fox Channel hoy se llama Star Channel, señal insignia que cuenta con series como Los Simpson, The Walking Dead, 9-1-1, 9-1-1: Lone Star, Duncanville, S.W.A.T y películas como Bohemian Rhapsody, Jumanji: en la selva, Jurassic World, Misión Imposible: Repercusión, Terminator; destino oculto y Bumblebee, entre otras.

Por otro lado Fox Life ahora se llama Star Life y seguirá siendo un canal apuntado al público femenino con series y películas dobladas al castellano como La ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales, La Ley y el Orden: Intento Criminal, New Amsterdam y The Resident, además del espacio Cine Life, los fines de semana.

The Walking Dead, uno de los éxitos globales de la señal, que ahora se llama Star Premium Fox

En el caso de Star Premium, se trata de un paquete por suscripción repartido en siete canales (Star Hits, Star Series, Star Action, Star Comedy, Star Fun, Star Cinema y Star Classics). El catálogo premium incluye series, películas de estreno, deportes en vivo, contenido on-demand y canales en streaming. Dentro de su catálogo se destacan series como The Walking Dead, Godfather of Harlem, Vikings, This is Us, Outlander, Mrs. America y Pose, así como producciones originales regionales como Sitiados. Entre las películas que se verán en Star Hits están Sonic: la película, Jojo Rabbit y Ad Astra: hacia las estrellas, mientras que Star Series, como su nombre lo indica, está enteramente dedicado a ficciones televisivas. Por allí se podrán ver los nuevos episodios de This Is Us y Outlander, además de destacadas miniseries nuevas.

Entre las nuevas propuestas se destaca Star Classics, el canal que emitirá una colección de películas inolvidables de los estudios desde la década del 40 a los años 90.

Además, más allá de las novedades ya en pantalla, en junio Disney lanzará en la región, incluida la Argentina, una nueva plataforma de streaming llamada Star+. Se trata de un servicio que funcionará en paralelo con Disney+ y alojará a muchos de los contenidos que en los Estados Unidos y otros mercados se ven por ABC, FX, Freeform, Searchlight y algunas producciones originales de Hulu, el canal enfocado al público adulto de los estudios, así como deportes en vivo de ESPN.