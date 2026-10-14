VisionQuest, entre los traumas familiares, la inteligencia artificial y las preguntas que nos hacen humanos

Al principio fue una voz dentro de la armadura de Iron Man. Más tarde obtuvo un cuerpo hecho de vibranio y se transformó en la avanzada forma de vida artificial conocida como Visión. Convertido en Vengador, el androide sintético salvó al mundo en más de una ocasión, se enamoró de Wanda Maximoff y fue asesinado por Thanos. Pero como en el Universo Cinematográfico de Marvel la muerte no siempre es sinónimo de final, regresó a este plano de la existencia como una dualidad inviable y concreta: una imaginaria criatura dentro de un hechizo conjurado por su gran amor; y una real arma de destrucción masiva re-ensamblada por una agencia secreta de inteligencia. De un lado, las memorias y la empatía con la humanidad; del otro, una programación fría, letal y eficiente.

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Ahora, después de años intentando mantenerse al margen del ojo público, Visión deberá resolver su contradicción existencial o desaparecer en el intento. Con esta premisa, los ocho episodios de VisionQuest llegan a Disney+ a partir de este miércoles, estrenando dos capítulos por semana. Y antes del debut de la esperada serie, LA NACION dialogó en exclusiva, vía Zoom, con sus principales protagonistas: Paul Bettany (Visión) y Ruaridh Mollica (Thomas Sheppard).

—¿La búsqueda de Visión es una búsqueda de su verdadera identidad?

Paul Bettany: —Es exactamente lo que creo. Estoy convencido de que existe una especie de pacto entre Visión y la audiencia. Noté que el público más fanático del personaje son jóvenes, particularmente los jóvenes que están en permanente estado de cambio y de autodescubrimiento, como Visión. Y uno de los problemas más grandes que enfrentan estos chicos de hoy en día, es la abrumadora cantidad de opciones que se le abren de manera permanente. Para ellos, elegir no es una tarea sencilla. Y para Visión, en esta serie, tampoco.

Joe Locke, Paul Bettany y Ruaridh Mollica en la premiere británica de VisionQuest Anthony Harvey/Shutterstock

Ruaridh Mollica: —Mi personaje podría representar a esos chicos. Es un huérfano londinense que no sabe quién es ni quién quiere ser. Lo conocemos como un astuto estafador callejero, con muchas dudas y emocionalmente herido. Y le guste o no, su búsqueda está ligada a la búsqueda de Visión.

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—En ese sentido, la serie entabla un diálogo metanarrativo muy interesante con grandes clásicos de la cultura pop, como El Mago de Oz y Astroboy.

Bettany: —Sí, pero para mí las iteraciones más importantes se dan con Pinocho y el Monstruo de Frankenstein. De Pinocho, el deseo de llegar a ser realmente humano. Y de Frankenstein, la búsqueda de respuestas a las preguntas existenciales que todos nos hacemos en algún momento de nuestra vida: ¿Quién soy? ¿Quién me creó y para qué? ¿Cómo y dónde encajo en este mundo?

"Mi personaje es un huérfano londinense que no sabe quién es ni quién quiere ser. Lo conocemos como un astuto estafador callejero, con muchas dudas y emocionalmente herido. Y le guste o no, su búsqueda está ligada a la búsqueda de Visión", explica Ruaridh Mollica a LA NACION Courtesy of Marvel

—¿Y son más importantes las preguntas o las respuestas?

Bettany: —Las preguntas. Porque son las mismas que se hacen los jóvenes que tienen el pacto con Visión del que hablábamos antes. Después, cada quien encontrará sus respuestas, que tienen que ver con la asunción de la propia identidad. En la serie, elegimos transitar el camino de la aceptación de lo que nos ha pasado. Lo hacemos con robots, rayos láser y peleas grandilocuentes, pero estamos hablando de la superación del dolor y la tristeza.

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Trauma intergeneracional

VisionQuest viene a cerrar los arcos argumentales más relevantes del superhéroe. El enfrentamiento con su creador Ultrón, robot con un mesiánico delirio de grandeza que pretendía eliminar a la humanidad en Avengers: La era de Ultrón (2015). Y la resolución filosófico-psicológica de su crisis identitaria, poniendo punto final a la saga conformada por WandaVision (2021), Doctor Strange en el multiverso de la locura (2022) y Agatha en todas partes (2024), principalmente en lo que concierne a su paternidad, fruto de una anomalía mágica invocada por Wanda. Y contra todos los pronósticos, Visión deberá averiguar si Thomas Sheppard es (o no) la encarnación del alma del hijo que alguna vez crió y perdió.

Elizabeth Olsen y Paul Bettany en WandaVision (2021) Marvel / Disney Plus

—¿Las relaciones parentales están en el corazón del drama que plantea la serie?

Bettany: —Sí. Realmente quería que tratara sobre la relación entre padres e hijos. Y cuando Terry [Matalas, desarrollador de contenidos, guionista y director de la serie] me sugirió que James Spader regresara como Ultrón, me di cuenta de que todo cerraba de manera perfecta. Podíamos jugar con un linaje familiar para Ultrón, Visión y Tommy; y plantear no sólo la existencia y el alcance de un trauma intergeneracional, sino enfocarnos en una posible interrupción de ese ciclo de paternidades tóxicas que sólo perjudican la salud mental de los hijos.

Mollica: —Tommy anheló tener una figura paterna durante toda su vida. Alguien que no solo lo cuide, sino que también lo entienda. Y aquí se encuentra frente a la posibilidad de que Visión sea su padre. Una esperanza que también lo aterra, porque su padre podría ser un robot y su abuelo un robot megalómano.

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Bettany: "A menudo, las relaciones con los padres son complicadas y uno, como hijo, se encuentra atrapado en una especie de laberinto" Courtesy of Marvel

Bettany: —A menudo, las relaciones con los padres son complicadas y uno, como hijo, se encuentra atrapado en una especie de laberinto. Yo pasé mi juventud tratando de encontrar la salida de ese laberinto, lejos de mis padres. Y la verdad es que gran parte de ese conflicto lo podríamos haber evitado si hubiéramos hablado con honestidad.

Mollica: —Eso también lo trata la serie. En el momento clave, todos tendremos que averiguar si podemos conectar entre nosotros, amarnos y establecer vínculos saludables y duraderos.

Democratización de la IA

Creado por Roy Thomas (guion) y John Buscema (dibujos), Visión hizo su primera aparición en el Nº 57 del cómic de Los Vengadores, publicado en octubre de 1968. Desde el inicio, el androide aportó al género de superhéroes una perspectiva crítica sobre la autonomía tecnológica, el transhumanismo y los límites éticos de la inteligencia artificial. En una de las secuencias más icónicas de las historietas de Marvel, Visión lloraba y dejaba establecido que no debía medirse a la IA por su capacidad de cómputo, sino por el nivel de vulnerabilidad afectiva que pudiera alcanzar. De la misma manera, VisionQuest propone a la IA no sólo como una herramienta digital pasible de ser utilizada con buenas o malas intenciones, sino como un recurso cognitivo para el proceso del duelo y la definición de la naturaleza humana.

—¿Cómo ven a la IA, como un desafío o como una oportunidad para la humanidad?

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Bettany: —La serie refleja el debate que la sociedad tiene sobre la IA. Visión encarna la empatía con los humanos y las posibilidades aumentadas de nuestras capacidades físicas e intelectuales. Ultrón directamente busca subyugar o eliminar a los humanos. Personalmente, creo que ambas posturas son bastante distópicas.

"En el mundo real hay una enorme clase social, de bajos recursos, que no puede utilizar la IA de la misma manera que el pequeño grupo de privilegiados que se ha vuelto multimillonario gracias a su explotación comercial. Lo que tenemos que hacer es democratizar la IA" VALERIE MACON - AFP

Mollica: —También abordamos la IA con una mirada distinta a esas dos posiciones hegemónicas. Para nosotros, el tema pasa por la búsqueda de la humanidad dentro del ámbito artificial. Es cierto que la IA puede hacer cosas increíbles y cálculos muy veloces, pero en última instancia queremos enfocarnos en el corazón y el alma que puedan habitar en ella.

Bettany: —En el mundo real hay una enorme clase social, de bajos recursos, que no puede utilizar la IA de la misma manera que el pequeño grupo de privilegiados que se ha vuelto multimillonario gracias a su explotación comercial. Lo que tenemos que hacer es democratizar la IA. Entender que es el verdadero superpoder de nuestra época; y que es injusto que siga en manos de un número muy reducido de personas.

Mollica: —Si te postulás para presidente, yo te voto (risas).

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