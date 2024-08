Soledad Silveyra reveló que “Chacho” Álvarez le fue reiteradamente infiel, lo que la llevó a tomar una fuerte decisión

Escuchar

Soledad Silveyra y el exvicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez mantuvieron una relación de pareja desde fines de 2008 que duró dos años y durante ese tiempo estuvieron en el ojo del público y de los medios. A 14 años de su separación, la reconocida actriz contó que el expolítico le fue infiel y que las hijas de él lo encubrían.

Durante una entrevista para el canal de streaming Bondi Live, Silveyra dijo que no mantiene contacto con Álvarez actualmente. “Es el único de los hombres que he tenido, que no fueron tantos, con el que no pude quedar amiga”, sostuvo.

Soledad Silveyra y "Chacho" Álvarez.

Tras ello, dijo que a nivel político era “muy honesto” y que “vivía en un departamento chiquitito”. Fue en un segmento del programa llamado Ping Pong, donde la actriz tenía que opinar de distintas personas de una manera breve, en el que Silveyra reveló que sufrió infidelidades por parte de su expareja y la decisión que tomó al respecto. “Nunca más quise ponerme de novia. Con él me retiré. Dije, ‘basta, no quiero sufrir más’. Sufría porque era un poco psicópata. Siempre encontraba algo, una bombachita, un corpiñito, un pincel y tenía unas hijas maravillosas que lo cubrían. Brindo por ustedes chicas, que son divinas”, deslizó, aunque no quiso explayarse sobre el tema.

En ese sentido, se limitó a decir luego: “Me la tragué de que había dejado a su novia y le creí. Es una cosa que no me preocupa ¿Quién no ha sido cornuda alguna vez? Antes la mujer era fiel”.

La pareja se separó durante la época de Navidad de 2010, algo que, según ella, le causó dolor emocional. Sin embargo, la actriz volvió a apostar al amor. Se puso de novia con José Luis Vázquez, un argentino de 75 años que desde hace décadas vive en Buzios, Brasil. Se conocieron en octubre del año pasado y ya en enero, cuando ella debutó en el teatro con La fuerza del cariño, se los vio a ambos muy sonrientes caminando entre la gente mientras ella llevaba en sus manos un ramo de flores a la salida del teatro.

Soledad Silveyra y su nuevo novio Jose Luis Vazquez a la salida del teatro Gerardo Viercovich - LA NACION

“Había dejado de pensar en que podía ocurrirme algo así. Me pone muy contenta. Después de haber estado sola durante 10 años, estoy con alguien a distancia y, además, puedo también dedicarme a lo mío. Él es un ser humano contenedor, amoroso, la educación hecha hombre. Es muy buena gente y eso es lo más lindo de todo“, contó la actriz en noviembre.

