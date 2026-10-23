Susana Giménez vuelve a la actuación: el particular rol que encarnará en una serie que va por su segunda temporada

Susana Giménez regresa a la actuación, esta vez con un papel muy particular, que tendrá tanto de familiar como de desafiante para ella: la diva se interpretará a sí misma en la segunda temporada de la serie Menem, según pudo confirmar LA NACION. De esta manera, en su participación compartirá escenas con Leonardo Sabaraglia, quien se pone nuevamente en la piel del expresidente, con dirección de Ariel Winograd.

El mandatario, quien falleció en 2021, visitó varias veces el living de Susana. También lo hizo su hija, Zulemita Menem interpretada en la serie por Cumelén Sanz. Sin embargo, una de las escenas más recordadas que podría rememorar Susana Giménez en la serie podría ser con Griselda Siciliani, Zulema Yoma en la ficción, ya que la exesposa del político fue entrevistada en 1997 por la diva en una nota mano a mano y a corazón abierto en la que ella recordaba la muerte de su hijo Carlitos Junior (Agustín Sulllivan, en la biopic).

Qué se sabe de la participación de Susana

La segunda temporada de la serie sobre Carlos Saúl Menem que se podrá ver en 2027 por Prime Video está enfocada en la segunda presidencia del exmandatario (1995/1999), años en los que Susana ya era una diva consagrada y lo que pasaba en su living marcaba la agenda de los medios, por lo cual su participación no pasará inadvertida. Las grabaciones comenzaron el 28 de septiembre pasado y terminarán hacia fines de noviembre por lo tanto ella rodará sus escenas durante las próximas semanas.

Carlos Menem en el programa de Susana Giménez Archivo

Sobre cuántos días grabará, es un secreto guardado bajo siete llaves. “No puedo hacer ningún comentario de nada”, dijo a LA NACION Ariel Winograd. Además de Sbaraglia, estarán presentes una vez más Juan Minujín ( en el rol del fotógrafo presidencial), Griselda Siciliani (Zulema Yoma), Cumelén Sanz (Zulemita), Sebastián Almada (Eduardo Duhalde) y Marco Antonio Caponi (Gerónimo Ayala).

La relación entre la biopic de Menem y la de Susana

Más allá del desafío de volver al set por un rato, es muy probable que a Susana le haya tentado la idea de trabajar bajo la dirección de Ariel Winograd, ya que será él mismo quien el año próximo dirija la biopic de la diva, con producción de Gustavo Yankelevich. El cineasta ya tiene experiencia en el rubro. Además, hizo Cóppola, el representante que se estrena hoy con Juan Minujín. “Me atraen los personajes y también las épocas; los 90 me gustan. Cara de queso, mi primera película, es una biopic mía que transcurre en esa década. Hay un tema con esos años y la adolescencia que me sigue llamando la atención. Tanto Coppola como Menem son dos personas que reflejan y son parte de la historia de esos tiempos”, había contado el año pasado en diálogo con LA NACION.

La China Suárez como Susana Giménez Instagram - Archivo

Sobre el proyecto de llevar su vida a pantalla, hace un tiempo la misma Susana había dicho que todo estaba marchando bien: “No está terminada pero está bien. Hasta el capítulo 5 tengo”. En su momento además, dijo que prefería que su rol lo tomara una actriz que no fuera conocida y cuando le preguntaron si le gustaba la China Suárez para el papel, dijo enojada: “No, no tiene carisma”.

Su comentario no fue para nada casual ya que la novia de Icardi había interpretado a la diva en Sandro de América en 2018. Un año después fue Celeste Cid quien llevó adelante el papel, aquella vez para Monzón y ella sí logró el visto bueno y la bendición de la conductora. Este año, bajo la dirección de Javier Van de Couter fue interpretada por Mica Riera y por Leticia Brédice en dos etapas diferentes de su vida en Moria.

Susana y la actuación

Hacía un tiempo que Susana no se sumaba a un proyecto audiovisual como actriz. Lo último que se vio fueron publicidades: una gaseosa que llevaba en su mano y mostraba al darse vuelta en un claro guiño al comercial de jabón que la hizo famosa y luego fue la cara de un sitio de apuestas online, esta vez los guionistas apelaron a la música y a los latiguillos que ella usaba en su icónico programa.

Porno y Helado Amazon Prime

En 2022 había participado de Porno y Helado, la serie de Martín Piroyansky con Sofi Morandi y Nacho Saralegui, donde interpretaba a Roxana, la esposa de un candidato que tenía una particular obsesión con unos artículos de ferretería. Ese mismo año y hasta 2024 se subió a las tablas para hacer la obra Piel de Judas, con Antonio Grimau, Mónica Antonópulos y Julieta Nair Clavo, con la dirección de su amigo Arturo Puig.