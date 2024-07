Balance de teatro en vacaciones de invierno: el récord de School of Rock, en medio de un panorama complejo

Escuchar

La temporada teatral en tiempos de vacaciones de invierno, el momento de mayor cantidad de oferta y espectadores del año, acaba de terminar. El domingo pasado, varios tanques de la Avenida Corrientes hicieron su última función. Así como el lunes muchos chicos y adolescentes volvieron a clases, la cartelera del circuito comercial porteño inicia un proceso de recambio. Pero en tren de balance, en lo que respecta al listado de obras con mayor cantidad de espectadores de la última semana del receso escolar, no hubo modificaciones significativas en relación con las estadísticas anteriores que elabora Aadet, la cámara que reúne a dueños de salas y productores del circuito comercial. Tomando esos números, School of Rock , el musical para público de todas las edades que protagonizaron hasta el domingo Agustín “Soy Rada” Aristarán y Ángela Leiva, volvió a ocupar la primera posición en cuento audiencia y recaudación. Cerró su temporada de 6 semanas acaparando la atención de 80.000 personas. De ampliar el foco, los musicales demostraron en tiempo de vacaciones que se instalaron como un plato preferido como nunca antes dentro del menú teatral de los porteños (cuatro de las 10 obras más vistas fueron musicales).

Según apuntan desde Aadet, en el acumulado de las vacaciones se llegó a la marca de 375.000 espectadores. En comparación con el mismo período del año pasado, esa cifra representa una disminución del nueve por ciento. A medida que avanzó el receso escolar, hubo signos de recuperación. Durante la segunda semana de vacaciones las números señalan una disminución del cuatro por ciento en comparación con la semana previa. En cuanto a cantidad de funciones hubo paridad con la oferta de hace un año, aunque el número total de espectáculos programados, 62, implicaron un aumento en comparación a las temporadas de los últimos años.

La Avenida Corrientes en una imagen típica de las últimas semanas con actores y personajes intentando captar la atención de los chicos Hernán Zenteno - LA NACION

“Con estos números del acumulado de vacaciones de invierno, 2024, aún con la baja respecto de 2023, se encuentra por encima de los niveles prepandemia y superó en un 22 por ciento de espectadores a 2022″, apunta el informe de la cámara que preside Sebastián Blutrach, dueño del Teatro Picadero.

Claro que la foto panorámica sobre el consumo en tiempos bolsillos en estado de necesidad y urgencia aporta señales no tan críticas. Es que en comparación con otros indicadores de consumo, la disminución interanual del nueve por ciento en la cantidad de espectadores no es tan significativa como sucede en el resto. Según un relevamiento de la consultora Scentia, el consumo cayó un 12,5 por ciento y se estima que en 2024 tendrá un baja del 14 por ciento siempre en la comparación interanual. “El teatro es una de las actividades con menor caída en relación al consumo en otras áreas”, analiza Carlos Rottemberg, dueño de varias salas teatrales tanto en Buenos Aires como en Buenos Aires y uno de los productores de School of Rock.

De liderazgos, un récord y despedidas de grandes tanques

Durante la última semana de las vacaciones de invierno, el espectáculo infantil que lideró el ranking de recaudaciones fue La granja de Zenón, la búsqueda, una propuesta que en años anteriores ya había tenido excelentes resultado. En lo que se refiere a las propuestas para todos los públicos, no solamente School of Rock lideró la tabla de recaudaciones y cantidad de espectadores sino que marcó un récord: los 28.000 espectadores alcanzados con la friolera de 14 funciones que realizó la última semana implicó la mejor semana desde que este musical se estrenó en Broadway, el 6 de diciembre de 2015. En todas las plazas en las que se presentó desde esa fecha en ninguna otra ciudad superaron las 28.000 entradas vendidas. Algo similar sucedió con la última semana de Matilda en las vacaciones de invierno del año pasado: la Matilda argentina le ganó a la neoyorkina como a la londinense en lo que hace venta semanal. Detalle no menor: ambos montajes fueron producidos por el mismo equipo, se repitieron nombres de su staff artístico y se presentaron en la misma sala: el Gran Rex, la que cuenta con más cantidad de butacas en todo el país.

En segundo lugar por preferencia de público se ubicó Mamma mia!, el musical que protagoniza Florencia Peña basado en la música de ABBA; seguido por Felicidades, la comedia con Griselda Siciliani, Adrián Suar, Jorgelina Aruzzi, Benjamín Vicuña y Peto Menahem; y Tootsie, la obra que protagonizan Nicolás Vázquez y Julieta Nair Calvo, que va por su segunda temporada. En el quinto lugar por preferencia de público se ubicó la comedia Mejor no decirlo, que protagonizan Mercedes Morán e Imanol Arias; que se despidió del público luego de haber realizado una excelente temporada que se fue prologando en el tiempo.

La tabla del top ten se completa con la versión de Rent, otra comedia musical que esta vez tuvo su versión dirigida por Fer Dente. Se presentó en el Ópera, en donde también este domingo se despidió El Principito, protagonizado por Juan Carlos Baglietto, que fue el segundo montaje en recaudaciones en los que hace a la franja de obras para niños y adolescentes. El sexto lugar del ranking de obras para adultos lo ocupó Legalmente rubia, el musical que protagoniza Laurita Fernández que, desde hace dos semanas, volvió a aparecer en el listado de las obras preferidas del público. Cierran el ranking Esperando la carroza, con Campi, Paola Barrientos, Valeria Lois y Pablo Rago; Moldavsky, Lo mejor de mí, con quien se autoproclama como el “top top del humor”; y Lizy, sí!! quiero..., la propuesta de Lizy Tagliani.

Esperando la carroza, uno de los tanques del circuito comercial porteño que continúa con su temporada Adrian Diaz - Prensa

En agosto, la temporada del teatro comercial porteño entra en modo “recalculando”. Por lo pronto, la finalización de la temporada de varias grandes puestas implicará obvias modificaciones en el próximo informe que semanalmente da a conocer Aadet.