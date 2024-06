Dejame tu CV que te llamamos: el mundo laboral y sus penurias, ironizado por un grupo de teatro inclusivo

Escuchar

Autoría: creación colectiva Oveja Negra. Elenco: María Eugenia Aparicio, Federico Zizmond, Alejandra Manzo, Nahuel Sánchez, María Fernanda Vega Gutierrez, Julieta Díaz, Agustín Palacios, Micaela Luna. Asistentes: Juan Ignacio Servente, Tomás Aparicio. Producción: Julieta Díaz, Federico Zizmond, Micaela Luna. Diseño de luces: Paula Fraga, Agustina Piñeiro. Escenografía: Compañía Teatral Oveja Negra. Sonido: Guillermo Bordone. Dirección: Gisela Amarillo. Duración: 60 minutos. Sala: exclusivamente con reservas al Instagram @teatroovejanegra. Funciones: Domingos 18 hs. Nuestra opinión: Muy buena.

La Oveja Negra es un grupo de teatro inclusivo. Lo mejor es señalarlo pronto porque lo que podría causar curiosidad o llamar la atención es bueno decirlo de manera rápida para pasar a lo singular de esta propuesta. La compañía que ya lleva 10 años de existencia nace en la Matanza a partir del encuentro entre algunos egresados que buscan profesionalizarse y una profesora de educación especial que además es una excelente directora de teatro.

Diez años es mucho tiempo para cualquier grupo de teatro independiente. La Oveja Negra sin duda, ha sumado en ese tiempo dificultades, desafíos y alegrías. Dejame tu CV que te llamamos es la segunda producción de la compañía. La primera, Indiscriminadamente discriminados giró durante cuatro años, aunque tuvo su refugio particular en una sala que ya no existe.

Dejame tu CV que te llamamos, del grupo de teatro inclusivo La Oveja Negra, que tiene 10 años de vida Gentileza Micaela Vetere

“Dejame tu CV que te llamamos” es una frase hecha. Una frase que sintetiza lo contrario de lo que afirma. Es vox populi que si te dicen eso es porque no te van a llamar.

El título, como en el caso de la obra anterior, es temático, nos revela qué es lo que se va a poner en escena. Pero no lo hace de manera directa sino a través de un indicio. El detalle no es menor porque ese es el procedimiento de la puesta en escena. No se verá la dificultad de conseguir trabajo de las personas con discapacidad, se verá la dificultad de conseguir trabajo y punto. Se escenifican también las arbitrariedades, las rencillas por el poder, las miserias pequeñas y las grandes de quienes tienen en sus manos las decisiones que afectarán la vida de las personas.

Dramaturgia colectiva

La dramaturgia se construye de manera colectiva, a partir de relatos de personas concretas que luego se ficcionalizan, por eso es tan potente la sensación de cercanía en torno a lo que sucede. Pero el filtro es lúdico. La mayor parte de las escenas están tamizadas por el humor, el gran vehículo de la crítica social; oscilan de manera muy inteligente entre lo personal, lo individual y lo colectivo, lo social. Porque sin ninguna duda el mundo del trabajo está anclado entre esas dos instancias.

El teatro inclusivo es poco frecuente en nuestro circuito teatral, pero lleva muchos años. Como se trata de un grupo que se construye colectivamente, se sostienen entre sí, como sucede en todos los elencos que funcionan bien. Y como en todo el resto de los grupos de actores a algunos se los ve más sueltos que a otros, algunos son más histriónicos que otros, algunos tienen mayores rasgos de timidez.

El espacio casi está despojando. Lo irán vistiendo en las diferentes escenas con objetos mínimos pero suficientes para reconstruir el universo del que dan cuenta. Se tematiza la vida cotidiana, un día en la vida de cualquiera: levantarse, arreglarse, salir, viajar. Luego, la lupa se coloca en diferentes ámbitos laborales. Como en un mosaico se presentan escenas en un local de comidas rápidas, en una fábrica textil… No olvidan ninguno de los estereotipos contemporáneos que califican, habitualmente, con desprecio el trabajo ajeno. No se olvidan de la discriminación -hacia todos por igual-, de la explotación laboral, de las injusticias, de la ausencia de empatía.

Dejame tu CV que te llamamos, del grupo de teatro inclusivo La Oveja Negra Gentileza Micaela Vetere

Van visitando instancias vinculadas con el mundo del trabajo desde distintas perspectivas: dejar un currículum, vivenciar el maltrato arbitrario de un cliente, mostrar el trabajo esclavo, esperar la llamada que no llega, marchar por un trabajo o rezar por él, es decir, poner en juego creencias y puntos de vista diferentes.

Muchas veces el humor desata los nudos en la garganta, pero no por eso deja de aparecer en primer plano la reflexión sobre múltiples aristas de esta cuestión que organiza la vida en comunidad de todos, sin excepción. Lo verdaderamente importante es que de la obra en cuestión se puede hablar como obra: uno la disfruta, se ríe, se angustia, piensa, se conmueve, se vuelve a reír.